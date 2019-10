NUOVO GIALLO VATICANO. CHI HA “CORRETTO” IN MALE SU WIKI LA BIOGRAFIA DI UN CRITICO CATTOLICO AMERICANO?

Marco Tosatti

Il Sinodo e il Vaticano non cessano di generare sorprese. L’ultima è questa, ed è un giallo che merita di essere investigato: qualcuno usando l’IP del Dipartimento della Comunicazione vaticana ha fatto dell’editing offensivo sulla pagina di Wikipedia di Taylor Marshall, scritto e apologeta cattolico, critico dell’attuale situazione della Chiesa, e che aveva lodato il gesto di togliere le statuette della “Pachamama” da Santa Maria in Traspontina e gettarle nel Tevere.

In un tweet di oggi Taylor Marshall scrive:

“Qualcuno all’interno della Città del Vaticano sta cercando di attaccare la mia reputazione tramite Wikipedia. Per favore retweet”.

E aggiunge:

“Ecco perché i vescovi non parlano. Sanno che se mostrano resistenza, c’è una macchina astuta a Roma pronta a screditarli, come hanno cercato di fare con me…su Wikipedia”.

E infatti la pagina originale di Wikipedia, che leggeva così:

“Taylor Marshall (PH.D.) è un teologo e apologista cattolico che è noto per la sua dfiesa della dottrina cattolica e i suoi commenti sulla Chiesa cattolica contemporaneranea via you tube e i suoi scritti”

Dopo l’editing anonimo risultava:

“Taylor Marshall è un teologo cattolico che si è autonominato senza una laura di Teologia cattolica e un apologista per i tradizionalisti radicali cattolici noto per aver lodato il furto del Sinodo delle Amazzoni e la difesa di insegnamenti cattolici radicali tradizionali”.

Qualcuno ha scritto a Taylor Marshall dicendo:

“Questa informazione è fuorviante. Perché l’IP è di proprietà del Vaticano non significa che venga dal dipartimento delle comunicazioni. A meno che qualcuno non abbia verificato che xxx.30.154 IP è realmente il loro indirizzo di firewall”.

Al che Marshall ha risposto:

“È connesso a quello del Dipartimento dell’indirizzo e-mail del Direttore”.

Naturalmente il web si è allarmato, specialmente negli USA; qualcuno ha accusato addirittura il Direttore, Andrea Tornielli, di essere comunque collegato all’operazione.

Il che sembra improbabile, ma comunque sarebbe opportuno che dal Dipartimento della Comunicazione, coinvolto a causa dell’indirizzo IP in tutta questa misera vicenda venlsse un chiarimento. Credibile, per favore.

E dopo che è uscito l’articolo, abbiamo avuto un’ulteriore informazione, che vi passiamo: L’indirizzo e-mail che appare nella foto ha l’estensione scv.va (Stato della Città del Vaticano) e si tratta di estensioni utilizzate dagli account di posta elettronica afferenti al Governatorato dello Stato della Città del Vaticano. Controllando anche sull’elenco telefonico vaticano, l’indirizzo corrisponde alla Direzione delle Telecomunicazioni del Governatorato dello S.C.V. e non al Dicastero per la Comunicazione [estensione dpc.vaprima spc.va (Segreteria per la Comunicazione)]. Il Direttore è anche l’attuale Segretario Generale del Governatorato. Il mistero si infittisce, e un chiarimento, che non dovrebbe essere difficile, per i tecnici vaticani, si impone sempre di più….

Taylor Marshall

