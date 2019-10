OSSERVATORE MARZIANO: LE INTERCETTAZIONI DICONO CHE BERGOGLIO È UN PROBLEMA…

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, Osservatore Marziano si è scatenato, e ci promette rivelazioni scottanti sui rapporti fra l’amministrazione Obama-Clinton (quelli che volevano cambiare le cose nella Chiesa cattolica, vedi Podestà, e magari ci sono proprio riusciti, qualche anno fa…) e i gesuiti americani e magari fra alcuni grandi elettori del Pontefice regnante. Ma intanto ci dice che quel Pontefice sta cominciando a diventare un problema per tutti, anche per quelli che fanno parte del suo bacino di utenza…Buona lettura.

Querido amigo Tosatti (sto apprendendo lo spagnolo per capire meglio l’argentino nelle intercettazioni delle telefonate tra Bergoglio e i gesuiti deviati hispanici che lavorano alla corte di Hillary Clinton).

Come lei sa qui su Marte abbiamo una specie di sistema di intercettazione telefonica molto avanzata che ci permette di ascoltare le vostre conversazioni e controllarvi, quasi come Google o Amazon.

Ho detto quasi, perché non siamo ancora così avanzati come Google o Amazon, ma stiamo progredendo.

Comunque mi ero impegnato con lei a riferirle ogni fatto interessante che riguarda il vostro Santo Pontefice ricavate da intercettazioni.

Oggi posso darle solo una brevissima, solo un flash, anteprima di quello che le racconterò, con maggior dettaglio, un po’ più avanti nei tempi.

Ascoltando le intercettazioni, Bergoglio sta rappresentando un problema per molti.

Diamo per scontato che rappresenta un problema per i cattolici (non tradizionalisti, cattolici e basta) e anche per i non cattolici che si fan chiamare cattolici adulti o progressisti. E’ scontato.

Dalle intercettazioni rileviamo anche che sta rappresentando un problema anche per gli ebrei, perché confondendo il bene con il male, li preoccupa; poiché nella storia, quando ciò è avvenuto, a pagare son sempre stati loro.

Dalle intercettazioni rileviamo che sta rappresentando un problema anche per i musulmani, perché relativizzando la fede cattolica, privandola del sacro, ignorando sempre più lo spirito, per occuparsi della materia, laicizza in formula gnostica il mondo in cui i musulmani stanno penetrando con le migrazioni.

Dalle intercettazioni rileviamo che anche i laicisti, alla Voltaire, cominciano a preoccuparsi, perché a loro del cattolicesimo e della chiesa non frega nulla, ma dell’etica cattolica praticata, frega e come, perché loro non la praticano ma ne beneficiano.

Se i cattolici però spariscono e non la praticano più loro non ne beneficiano più.

Sempre dalle intercettazioni rileviamo che neppure i protestanti luterani e calvinisti son felici. Perché comprendendo che il papa sta trasformando i cattolici di santa Romana Chiesa in simil-protestanti, insegnando loro a distinguere tra fede e opere, insegnando la giustificazione, il ruolo della coscienza personale, la fine del libero arbitrio, il fatto che possano peccare, senza neppure pentirsi troppo, ebbene son preoccupati.

Lo sono perché il mondo ex cattolico è molto più geniale di quello luterano (grazie a San Tommaso…) e se compete luteranamente e calvinisticamente con loro, vince. Per quello mica son contenti…La terrò informata.

Suo OM

