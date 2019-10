IL BIBLISTA, IL SINODO: “QUANDO VEDRETE L’ABOMINIO DELLA DESOLAZIONE”….

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, il nostro Biblista licenziato perché troppo cattolico ci ha mandato una riflessione su quello che sta accadendo a Roma, nei giardini del Vaticano, a Santa Maria in Traspontina, e nell’aula del Sinodo…Buona lettura.

§§§

Gentilissimo Dott. Tosatti,

le invio questo mio breve ed umile contributo per confermare ancora una volta quanto la “neochiesa” si discosta non solo dall’insegnamento millenario della Dottrina della Chiesa Cattolica, ma dalla Sacra Scrittura stessa.

Mi riferisco agli ultimi avvenimenti esoterici “celebrati” nei giardini vaticani e nella chiesa di Santa Maria Transpontina accanto a San Pietro.

Quelli attorno alla statua denominata “Pachamama” (dea della terra), sono veri e propri rituali idolatrici, esoterici, satanici. Si invoca la protezione di spiriti di chissà dove, (meglio…sappiamo bene da dove provengono…dall’inferno). Sia nei giardini vaticani, che nella Chiesa di Santa Maria vi è stata una vera e propria PROSTRAZIONE E ADORAZIONE a questo idolo. Ho visto anche una foto dove alcuni vescovi portano pure in processione tale obbrobrio (vedi qui). https://www.sabinopaciolla.com/lawler-perche-un-sinodo-da-il-posto-donore-alla- dea-della-fertilita-e-non-lo-da-alla-immacolata-concezione/

Il Signore, nel libro del Deuteronomio è molto esplicito in merito:

“…state bene in guardia per la vostra vita, perchè non vi corrompiate e non vi facciate l’immagine scolpita di qualche idolo, la figura di maschio o femmina…” (Deut 4,15-16).

Il Signore è molto severo in merito. Lui è un Dio geloso. Sicuramente tutto ciò avrà una ripercussione terribile nella vita di coloro che, pur conoscendo la Legge dell’Unico Dio, si sono prostrati a tale divinità pagana. E il Signore non tarderà a farsi sentire. Glielo garantisco Dott. Tosatti.

Qualcuno potrebbe obiettare: e le statue dei Santi allora?

La cosa è completamente diversa. La Chiesa ha sempre posto qualunque immagine dei Santi, non per essere adorata al posto di Dio ovviamente, ma perchè possiamo imitarne le virtù e chiedere loro (che sono in Cielo e quindi più vicini a ll’Altissimo) di intercedere presso l’Unico ! Dio per ogni nostra necessità.

Così anche per la Vergine Maria. La Santa Vergine è Colei che “ha creduto”, ed è Colei che Gesù sulla Croce ci ha consegnato come “Madre”. La Chiesa Cattolica non ha MAI messo la Vergine al posto di Dio, ma l’ha sempre presentata come il CANALE PRIVILEGIATO per arrivare al Suo Figlio Gesù (UNICO DIO).

L’idolo portato in Vaticano è un brutto presagio Dott. Tosatti.

Gesù ha detto: “Quando vedrete l’abominio dellla desolazione stare là dove non conviene, chi legge capisca, allora quelli che si trovano in Giudea fuggano ai monti” (Mc 13,14).

Un idolo adorato al posto dell’Eucaristia è già un abominio di desolazione. Sulla seconda parte del versetto (quelli che si trovano in Giudea fuggano…) e quindi su cosa dovrebbe fare il cattolico che vuole restare fedele a Gesù Cristo, mi riservo di scriverne in seguito, (senza abusare del suo spazio Dott. Tosatti).

Grazie ancora una volta per il Suo lavoro e per l’ospitalità nel Suo blog.

Il biblista licenziato

§§§

