PEZZO GROSSO È PREOCCUPATO. DALLE UTOPIE DEL SINODO, PRONTE A DIVENIRE ERESIE.

MarcoTosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, Pezzo Grosso è preoccupato per il Sinodo delle Amazzoni e le sue potenziali conseguenze. Non tanto per i rituali pagani o semipagani che si sono svolti nei Giardini vaticani, in San Pietro e a Santa Maria in Traspontina; e neanche per l’identificazione – ancora non chiara – della statua della femmina incinta omaggiata da cardinali vescovi preti e – perché no? – dal Pontefice. Ma per ricadute assai più sottili, ma non meno nefaste e velenose della kermesse che si sta svolgendo nei Palazzi.

E a proposito, vi ricordate quel bello spettacolo di suoni e luci che fu proiettato sulla facciata di San Pietro? Beh, un amico che segue dall’interno i lavori del Sinodo mi ha detto che si sta parlando dell’ipotesi di proiettare sulla facciata della basilica immagini dell’Amazzonia. Speriamo che ci risparmino scene di infanticidio o di cannibalismo rituale…Anche se, dovendo prendere ispirazione futura da quei luoghi teologicamente fondanti, forse è meglio cominciare subito…Buona lettura.

Caro Tosatti, sabato scorso in un convegno internazionale ho sentito un intervento di Gotti Tedeschi che ho trovato molto originale e persino illuminante, anche se preoccupante. Gotti Tedeschi ha descritto la relazione stretta tra Leggi naturali, Utopie e Eresie.

Non posso riprendere il complesso argomento, mi limito alla sintetica conclusione : < se per contraddire leggi naturali si inventano utopie, e queste vengono incorporate nel Magistero della Chiesa, queste rischiano di diventare eresie>.

Io ho pensato subito a come interpretare questa intuizione di Gotti Tedeschi negli ultimi documenti di Magistero di questo Pontificato.

In Amoris Laetitia l’ utopia è che una legge naturale, “una sola carne” (i coniugi), possa esser separata sconfessando un Sacramento.

In Evangelii Gaudium, la considerazione che <l’inequità è il peggiore dei mali sociali > (anziché il peccato) è utopia marxista pura.

In Laudato Si le utopie sono tante, ma la più interessante è la destrutturazione della gerarchia della Creazione, sostituendo la natura (la terra) alla creatura umana.

E’ preoccupante, dicevo prima, perché se un’utopia si trasferisce nel Magistero, diventa base morale che orienta il comportamento etico.

Son curioso di vedere quali utopie, trattate nel sinodo amazzonico, verranno poi incorporate nel Magistero.

PG

