OSSERVATORE MARZIANO LANCIA L'ALLARME: STIAMO PER INVADERVI…

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, oggi Osservatore Marziano è assolutamente travolgente.

§§§

Caro Tosatti, provi a mettere al posto di DIFESA la parola CLIMA ed otterrà una divertente storiellina che noi qui su Marte ci stiamo raccontando da tempo parlando di voi terrestri.

“Siamo nel 2030, sulla terra i problemi economico-sociali-politici non erano ancora risolti, bensì aggravati. Per risolvere i problemi economici creati nei decenni precedenti, i terrestri avevano già sperimentato la green economic revolution, enfatizzando il catastrofismo climatico, ma peggiorandolo invece. I terrestri furono costretti allora ad inventarsi un’altra soluzione, quella del catastrofismo dell’invasione marziana per investire subito nel business della “difesa” della terra. Come fu per il clima e ambiente negli anni settanta, cominciano a progressivamente creare la psicosi di invasione marziana, attribuendo ogni problema terrestre a fatti attribuibili ai marziani che stavano preparando l’invasione. L’obiettivo era far accettare, questa volta, gli investimenti nella DIFESA, cioè in attività di armamento bellico che, come ben sapevano, generano un indotto tecnologico e produttivo altissimo (come la green economy). Ma le attività cosiddette belliche non sono mai state popolari e per dar loro parvenza di necessità assoluta, non volendo più scatenare guerre tra nazioni terrestre, si dovette inventare il problema dell’ “invasione marziana”, come qualche decennio addietro si era creato quello climatico. Certo i negazionisti si opposero da subito alla ipotesi dell’invasione (come fu per il catastrofismo climatico), spiegando che non era “scienza”, ma ufologia. Ma un organismo dell’ONU: l’ ICIM ( Istituto Controllo Invasione Marziana ),riuscì ad imporre questo convincimento. Per creare consenso emotivo popolare e giovanile anti-invasione marziana si crearono simboli vari. Il primo fu una balena nella cui pancia vennero trovate sonde spaziali marziane, ma la più clamorosa fu quella di inventare un bambino dalla testa triangolare che venne presentato al mondo come frutto di un concepimento marziano-terrestre. E questo bambino commosse il mondo spiegando che i marziani gli avevano rubato la sua infanzia e il suo futuro. Questo bimbo ai “negazionisti” gridava come un ossesso: “Come osate esser negazionisti? Io sono il primo frutto di questa tragedia prossima! ome potete negare?”. Si organizzarono anche conferenze e dibattiti (i cui costi venivano sostenuti da fondazioni che nessuno osava dire che facevano capo a industriali della difesa e armamenti), cui intervenne anche un famoso gastronomo (che aveva inventato una associazione: <fine earth food> ) che predisse i rischi per la salute dell’alimentazione marziana che sarebbe stata conseguente all’invasione. Ma il colpo di genio fu promuovere l’intervento della massima autorità morale al mondo che dichiarò che, per proteggere la fede e l’uomo, si doveva proteggere la terra dalla invasione marziana. Ciò perché i marziani (lui aveva saputo) avevano religioni molto tradizionaliste e perciò pericolosissime. “

Caro Tosatti, non vado oltre. Ma dopo che ho letto come è stata attaccata la reputazione di scienziati “negazionisti” come Rubbia, Zichichi e Franco Prodi, dicendo che non sono climatologi e perciò devono stare zitti, mi son domandato se siano climatologi Greta e papa Bergoglio. Lei Tosatti è climatologo o climaterico?

Con marziana ironia.

Suo OM

§§§

(Grafica di Marco Matteucci)

