DISPACCI DALLA CINA. HONG KONG NELLA TEMPESTA.

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, è con grande piacere che dopo qualche settimana di pausa riprendiamo la pubblicazione dei “Dispacci dalla Cina” del M° Aurelio Porfiri, a cui auguriamo di ristabilirsi in piena salute rapidamente. Buona lettura.

§§§

Hong Kong nella tempesta

È passato più di un mese dall’annuncio del ritiro della famosa legge sull’estradizione che avrebbe consentito la consegna di prigionieri da Hong Kong a Macao, Taiwan e Cina continentale e che tanti disagio ha causato in Hong Kong. La violenza non si è placat, anzi è andata aumentando, con la polizia che si è trovata a sparare proiettili veri anche a distanza ravvicinata su ragazzi in età scolare. Nel mezzo ci sono atte le manifestazioni per il 70mo anniversario della fondazione della Repubblica Popolare Cinese, manifestazioni certamente monopolizzate mediaticamente da quanto accadeva nel Porto Profumato (il significato di Hong Kong). Si assiste ancora ad un nervoso tira e molla, una guerra di nervi che sembra al momento non avere sbocchi da una parte e dall’altra. Coloro che protestano tengono saldamente la posizione, anche perché intravedono in quanto sta accadendo l’unica possibilità di far valere le proprie ragioni contro una storia e un destino che loro non hanno scritto. La Cina ovviamente attacca coloro che invocano l’indipendenza, o le cosiddette “ingerenze straniere”. In realtà i problemi sono tra coloro che non vogliono l’indipendenza ma che vivono con profondo disagio la situazione attuale, quella di un governo locale che in realtà ha pochissime possibilità di manovra. Se si vuole comprendere un poco sull’attuale capo dell’esecutivo Carrie Lam, ora odiatissima, si deve far riferimento, a mio parere, a quanto da lei detto nella registrazione fatta di nascosto durante un incontro con alcuni imprenditori e poi trasmessa dalla “Reuters”. Proprio lì è possibile rendersi conto di come questa donna sia di fatto impotente in un senso o nell’altro.

Un appello del Cardinale Tong

Il Cardinale John Tong, attuale amministratore apostolico della diocesi di Hong Kong, ha scritto una lettera aperta che è possibile leggere su “AsiaN ews” . In essa, tra l’altro, viene detto: “I tumulti iniziati a causa della legge sull’estradizione non solo non migliorano, ma tendono ad aggravarsi ulteriormente. In quanto cittadino di Hong Kong, nutro un profondo dolore al riguardo. Sono un religioso e non un politico; infatti, non sono qui per proporre un’eventuale soluzione a questo problema. Tuttavia, grazie alla mia fede, sono fermamente convinto che il Signore sia il padrone della storia umana, nonostante quanto sta accadendo non sia spiegabile con il buon senso e le persone coinvolte non sappiano come affrontarlo. Eppure, sono fermamente convinto che Dio ci accompagni durante le difficoltà. In questo periodo, tanti fedeli mi hanno domandato: “Oltre alla preghiera, cos’altro possiamo fare?”. So che la preghiera non cambia gli altri, ma penso che possa convertire il nostro cuore aiutandoci ad affrontare la prova e ritrovare la speranza. So che la maggior parte degli ascoltatori non è credente e che è possibile perdere il controllo, durante questo periodo di ripetuti disordini. In tali situazioni, vi suggerisco di fare un profondo respiro e ricordare come avete fatto in passato a superare sfide, ritrovando la speranza. E se tutte queste informazioni negative influiscono sulla vostra pace interiore, vi consiglio di confidarvi con qualche amico fidato che vi comprende; questo ci aiuta ad andare avanti. Quando le nostre richieste legittime non vengono accettate, possiamo sentirci delusi. Ma non dovete perdere la speranza, poiché la disperazione offusca il nostro sguardo sul futuro, prosciugando la nostra vita. Dobbiamo stare attenti, poiché l’ira induce l’uomo all’odio. A poco a poco, esso consuma la nostra capacità di distinguere tra il bene e il male, distruggendo la bontà e provocando violenze. Sono fermamente convinto che la violenza non è la soluzione al problema attuale, ma provoca solo ferite sempre più profonde.(…) Solo rispondendo e concretizzando le richieste dei cittadini, è possibile ricostruire l’armonia; perciò, al momento il compito prioritario consiste nella ricostruzione della fiducia reciproca tra il governo e i cittadini, riportando indietro quella preziosa armonia sociale che sta venendo meno. Provo un profondo dolore nel vedere i giovani ansiosi e preoccupati a causa dell’attuale situazione sociale, poiché essi non solo rappresentano il nostro futuro ma anche il nostro presente. Quanto sta accadendo li rende confusi e delusi: come aiutarli ad uscire da questo labirinto è pertanto il compito prioritario di tutte le classi sociali e le autorità. Invito il governo di ascoltare attentamente il grido dei cittadini di Hong Kong; i governanti devono applicare e rispettare la legge con coscienza, ripristinando la fiducia e il rispetto dei cittadini nei loro confronti”. Infatti proprio di labirinto si tratta, un labirinto di cui è difficile ritrovare l’uscita.

Una Cina in trasformazione

Lo studioso francese François Jullien, nel suo libro “Essere o vivere”, che ho citato già più volte in precedenza, ci da una riflessione importante che investe il ruolo nuovo che la Cina vuole giocare sull’agone mondiale: “Stando alla lingua cinese, gli “Eventi di Tienanmen” (del 1989) non sarebbero neanche un “evento” (l’evento implica rottura e irruzione, come si evince dal termine latino: e-venit), ma un “affare” imbarazzante (shi-jian) che richiede una rettifica. Deng Xiaoping, il “piccolo timoniere”, evita di teorizzare: per superare il fiume si accontenta di avanzare, basta mettere il piede su una pietra e poi sulla successiva. Nel mutamento radicale che oggi la Cina conosce, il potere è essenzialmente vigilante: piuttosto che redigere un piano, per far fronte alle de-regolazioni che lo minacciano, si adopera per estinguere ogni principio di frattura o di incendio. Ma con l’accesso all’egemonia, diventando prima potenza e dovendo assumersi delle responsabilità nella storia del mondo, la Cina potrà ancora accontentarsi di regolare? Potrà evitare di pagare l’enorme prezzo–potrà non correre il rischio–di una modellizzazione che dipende da essa, e che essa stessa dovrà inventare?” Questa domanda in fondo è quella che si fanno molti anche di fronte agli avvenimenti di Hong Kong: può la Cina di oggi, rispetto a quella del passato, trovare un nuovo modo di essere e di porsi nel modo in cui governa l’imprevedibile? L’alterità culturale ci ha fatto spesso guardare con grande apprensione ad alcuni snodi importanti in cui questo grande paese si è trovato a misurarsi. Non è facile comprendere la Cina. Eppure non c’è altra scelta che tentare.

Persecuzioni religiose in Cina

Il sociologo Massimo Introvigne ha scritto un interessanta volume pubblicato da Sugarco e chiamato “Il libro nero della persecuzione religi osa in Cina” , un testo da leggere per comprendere il travagliato rapporto fra la Cina e le religioni. Il testo non si occupa solo di Cristianesimo ma da’ conto delle difficoltà in cui altre confessioni religiose, come Buddismo o i Mussulmani si trovano a dover affrontare. L’invito alla lettura è di Marco Respinti ed è un testo che invito a leggere come importante riferimento per comprendere la situazione attuale.

Aurelio Porfiri

§§§

