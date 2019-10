L’ANTIVANGELO. RADICI FILOSOFICHE DEL NICHILISMO MODERNO. MARCO SAMBRUNA.

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, vi presentiamo un libro scritto da Marco Sambruna, dedicato a mettere in luce le radici lontane – ma non troppo – della devastazione della civiltà occidentale a cui stiamo assistendo e a cui la Chiesa, o almeno una larga parte di essa, sta contribuendo lasciandosi volenterosamente penetrare dallo spirito del Mondo, e parlando la lingua del suo Padrone. Qui sotto trovate una breve presentazione. Buona lettura.

L’ANTIVANGELO.

Radici filosofiche del nichilismo moderno.

Comprendere il significato del nichilismo odierno non è facile specialmente a causa dell’ambiguità del termine e della sua azione apparentemente invisibile.

Eppure il nichilismo si può senz’altro definire come la malattia spirituale per eccellenza del nostro tempo, una sorta di killer silenzioso che agisce di soppiatto tramite un cammino che conduce a una graduale erosione dell’emotività e a un progressivo deficit di vitalità. L’esito finale sfocia poi drammaticamente in quella che la mistica religiosa definisce come “notte oscura dell’anima” e che in termini filosofici si può qui tradurre come abulia o desertificazione esistenziale.

Dunque il nichilismo pur essendo complesso riguardo la sua origine e il suo sviluppo mira a un esito finale estremamente focalizzato. In una prima fase esso agisce privando di essenza la metafisica religiosa che viene così ridotta a chimera illusoria secondo quella tendenza tipica della modernità orientata a considerare ciò che è visibile e materiale come l’unica realtà esistente e di conseguenza indicare come patologie o vane illusione i sistemi religiosi e filosofici che rinviano a un sistema di valori ed entità invisibili e immateriali.

Malgrado il pericolo nichilista sia stato segnalato dai grandi scrittori russi agli albori della modernità il nichilismo a partire dalle filosofie di alcuni pensatori quali Feuerbach, Marx, Nietzsche e Freud si è dapprima incubato presso le élite culturali e successivamente diffuso nella cultura di massa come una sorta di malattia lenta, progressiva e letale che è potuta dilagare nell’occidente moderno tramite una duplice azione protesa a una vera e propria riprogrammazione culturale: l’inquinamento del pensiero comune e la seduzione libertaria. Veicolati dal pensiero materialista, superomista e positivista questi due agenti hanno quindi potuto infettare l’uomo moderno privandolo degli anticorpi necessari a proteggersi dalle nevrosi contemporanee derivate dall’inerzia spirituale.

Sul piano teologico e della percezione psicologica della religione il nichilismo ha prodotto una serie di trasformazioni tanto profonde quanto inavvertite di cui solo oggi e a fatica si riconoscono i sintomi: fenomeni quali, ad esempio, la devirilizzazione del Cristo, la degradazione della storia occidentale, la desacralizzazione del sacro, la sacralizzazione della banalità, l’oscenizzazione dell’arte sacra e dei luoghi di culto, la caotizzazione della morale infatti sono le tracce che simili a orme indicano l’avvenuto transito del nichilismo nel pensiero individuale e collettivo. Tutti questi processi tuttora in atto, ma ormai giunti alla loro fase conclusiva hanno un unico obiettivo: la costituzione di una “culla sociale” in cui accudire lo sviluppo dell’uomo nuovo.

Si tratta dunque di organizzare una nuova società di matrice sovietica in cui l’uomo nuovo giace inerte in uno stato di desertificazione emotiva in cui domina l’unico sentimento che il Potere (con la “P” maiuscola come lo definiva Pasolini) ammette e anzi promuove: la paura riflessa innescata da una serie di ricatti morali per chi non si rassegna ad uniformarsi al verbo laicista dominante da pagare con l’isolamento e la morte sociale.

Il nichilismo contemporaneo del resto appare ben più efficace di quanto non siano stati i regimi totalitari del passato anch’essi protesi alla progettazione di un uomo nuovo; mentre infatti questi ultimi potevano solo nella loro rudimentale brutalità intaccare la superficie dell’essere umano e ottenere da esso solo un’adesione formale, il nichilismo moderno è una forma di totalitarismo che grazie alla promessa di una libertà illimitata e il permanere in uno stato di perenne incompiutezza infantile seduce e attira la convinta adesione delle masse.

Il nichilismo finisce così col rivelare il suo vero volto: quello di un formidabile fenomeno di massa tale da configurarsi come una “nuova religione” i cui dogmi sono la standardizzazione del pensiero, la narcosi emotiva e il conformismo sociale quali nuovi articoli di fede da perseguire con ogni mezzo necessario. Del resto la vigilanza su se stessi è il miglior antidoto al nichilismo: esso infatti si può osservare e riconoscere nel proprio intimo nel momento in cui provoca quell’ottundimento dello spirito e il venir meno della tensione metafisica che ne segnalano inequivocabilmente la nefasta presenza.

Si tratta di un passo fondamentale perché solo tramite quel riconoscimento consapevole il nichilismo è costretto a emergere dai recessi della coscienza e a mostrarsi per quello che è: un processo di matrice profondamente anticristca che devitalizza l’uomo fino al suo annullamento.

