LA CACCIATA DI DOMENICO GIANI. VI RACCONTIAMO ALCUNE COSE. CON RVC.

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, Romana Vulneratus Curia ha fatto una breve riflessione sul licenziamento del generale Domenico Giani dal Vaticano, dopo vent’anni di onorato servizio. Leggiamola, e poi mi permetterò di aggiungere alcune notazioni che mi sono giunte all’orecchio in questi giorni concitati. Buona lettura.

§§§

Caro Tosatti, vorrei fare un breve commento sulla notizia così accuratamente divulgata dall’ufficio stampa della Santa Sede sulla sfiducia e confermato defenestramento del comandante della Gendarmeria Vaticana, Generale Domenico Giani. Essendo stato anch’io defenestrato (perciò Tosatti mi ha chiamato RVC) circa dodici anni fa, conosco anche le tecniche di queste brillanti operazioni.

Le accuse a Giani non sono affatto credibili, anzi sono molto molto poco verosimili.

Tanto da far pensare che sia avvenuto il contrario di quanto narrato.

Anzitutto Giani è un “soldato”, un soldato che obbedisce agli ordini del suo superiore. Certo non ha preso da solo una iniziativa come quella imputatagli, senza un preciso ordine.

L’ordine poteva venirgli solo dal suo superiore: il Segretario di Stato, oppure dal Papa. Troverei molto improbabile un tale ordine dato dal card. Parolin, non è nel suo stile.

In più Giani è una persona fedelissima alla figura del Pontefice, è uno che ha rischiato la vita più volte per il Papa.

Cosa quindi supporre che sia avvenuto? Si potrebbero immaginare più ipotesi, ma le più verosimili sono che: o ha messo le mani su qualcuno vicino al Papa, oppure è solo vittima di un conflitto tra un “qualcuno” e gli ambienti della Terza Loggia. Ora, se avesse fatto realmente quello che abbiamo letto, troverei curioso che venisse “riciclato”.

Se venisse riciclato con una “promozione “ (…ut amoveatur ), i fatti da sospettare si moltiplicherebbero.

RVC.

§§§

E adesso vi racconto alcune delle cose che mi sono state raccontate, da diverse fonti, tutte estremamente affidabili e a conoscenza sia dell’ambiente che di alcuni fatti.

Partiamo dal “casus” del licenziamento. E cioè dalla pubblicazione, su alcuni giornali dell’ordine di servizio – completo di fotografie delle cinque persone interessate – in cui si limitava l’accesso oltre i muri alle cinque persone, sospese dal servizio. I loro nomi si conoscevano già; ma la pubblicazione delle foto pare sia stata presa molto male. L’ordine di servizio era stato distribuito sia ai Gendarmi, che alle Guardie Svizzere. E già non si capisce, allora, se si parla di responsabilità oggettiva (non è stato certo Giani, a fare uscire il documento; anzi so per certo che sarebbe molto interessato a sapere chi è il burattinaio…) perché si è dimesso Giani, e il comandante delle Guardie Svizzere è ancora al suo posto.

Avete avuto il privilegio di leggere, grazie a Osservatore Marziano, la cronaca di quella terribile mattina in cui otto gendarmi hanno fatto irruzione nel Sancta Sanctorum della Santa Sede, la Segreteria di Stato, e in particolare nella supersegreta Sezione Economica. Un pezzo di Vaticano assolutamente fuori controllo di chiunque, e persino – così mi dice persona che in quegli ambienti ha vissuto e lavorato – anche del pontefice. Mi confermano che era più ricca dello IOR, e che addirittura la CEI vi aveva messo un tesoretto di seicento milioni di euro, per le giornate di pioggia; e che probabilmente adesso è aumentato.

Chi ha dato l’ordine della perquisizione? I magistrati hanno fatto la richiesta, ma Giani doveva avere l’autorizzazione di un superiore. Possiamo confermare a RVC che è stato il Pontefice in persona, a dare l’autorizzazione. Parolin, come sappiamo, ha il carisma di non sapere, di non esserci, e se per caso c’era, dormiva…Quindi forte del sigillo pontifico, il generale è partito. Non è la prima volta in questi anni (pensiamo a George Pell, al cardinale Burke nel caso dell’Ordine di Malta, per esempio) che persone incaricate dal Pontefice si trovano, una volta adempiuti gli ordini, sostanzialmente sconfessati, vittima di fuoco amico.

E infatti sembra che i modi, forse non troppo urbani, usati dai gendarmi per compiere la bisogna abbiano turbato i monsignori di Curia, che ne hanno elevato alti lai presso la pontificia pantofola. Non dimentichiamo che dei cinque sospesi l’unico prelato era stata nominato da poche settimane a guardia del pontificio scrigno dei dobloni; che la sua nomina era frutto del nuovo, discusso, Sostituto, Pena Parra; che lo stesso Pena Parra – a quanto si sa – aveva messo in moto tutta questa vicenda chiedendo allo IOR un aiuto multimilionario per risolvere un investimento della Sezione Economica a Londra. E che di conseguenza lo IOR aveva interessato le autorità.

Ma perché decapitare Giani? Almeno due fonti interne, e molto ben collocate mi raccontano, in sostanza, la stessa storia. E cioè che quando Bergoglio è stato eletto, non si fidava di Giani. Che però è riuscito ad acquistare la sua fiducia, e a diventare – agli occhi di qualcuno della cerchia ristretta che sibila nell’orecchio del Pontefice – troppo importante. Così hanno cominciato il lavoro di zappa, ricordando i rapporti di Giani con i Servizi stranieri, la sua insistenza (è un militare) su disciplina e fermezza, i modi bruschi dei suoi sottoposti, in particolare quella terribile mattina che ha riempito di turbamento e di strilli la Terza Loggia. L’episodio dell’ordine di servizio, a nostro parere chiaramente un proiettile indirizzato a colpire altri, nella guerra per bande che si è scatenata intorno al Monarca, è stato destramente usato dai suoi avversari. Niente di più facile che montare un personaggio umorale come papa Bergoglio e magari illustrargli come un attacco personale a lui stesso quella pugnalata rivolta a chi sa chi…E così ancora una volta una persona perbene è rimasta bruciata nella sua generosità verso la Chiesa. Lettura consigliata, rivisitata di recente: “Nido di vipere”, di Mauriac.

§§§

SE PENSATE CHE

STILUM CURIAE SIA UTILE

SE PENSATE CHE

SENZA STILUM CURIAE

L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA

AIUTATE STILUM CURIAE!

ANDATE ALLA HOME PAGE

SOTTO LA BIOGRAFIA

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

LIBRI DI MARCO TOSATTI

Se siete interessati a un libro, cliccate sul titolo….

Categoria: Romana Vulneratus Curia

Questo articolo è stato scritto da wp_7512482