IPOTESI SU GESÙ: ARES RIPUBBLICA IL BEST-SELLER DI MESSORI. SEMPRE PIÙ ATTUALE.

Marco Tosatti

Sono un autore e un libro che non hanno bisogno di presentazioni: Vittorio Messori e la sua esplosiva “Ipotesi su Gesù”, che finalmente viene pubblicata di nuovo- per i tipi della Ares – dopo che sono passati anni e anni dalla sua uscita. Nelle righe che seguono, Vittorio ci spiega – brani tratti dalla sua premessa, e da un primo capitolo – che cosa è accaduto. Pensiamo che la ristampa sia un’opera di grande carità cristiana verso il mondo; tutti noi dobbiamo essere grati a Vittorio per quello che ha scritto e fatto, per la luce di razionalità e di oggettività con le quali ha cercato di illuminare un grande mistero. Personalmente, gli sono grato per avermi fatto capire che la Chiesa cattolica è un “et…et”, e non un “aut…aut”. Purtroppo la stagione in cui stiamo vivendo sembra che la Chiesa e i suoi responsabili abbiano volutamente dimenticato o oscurato questa norma di grande antica saggezza, nelle parole, nelle scelte degli uomini, e nei fatti. Un drammatico limite culturale e, soprattutto, umano, che provoca provocherà danni e sofferenze grandissimi. Buona lettura.

§§§

Mentre scrivo sono passati 43 anni dall’uscita di questo libro e le ristampe si sono succedute sino a ora. una longevità editoriale che credo abbia una ragione, se si riflette sul fatto che il tema che qui si affronta (l’esame storico delle radici del cristianesimo, per sondarne la solidità) è e sarà sempre attuale….

Ebbene, dopo decenni e dopo un numero sorprendente di copie vendute (e di traduzioni all’estero), di recente ho cominciato a ricevere telefonate ed e-mail: persone che si lagnavano perché́ volevano acquistare Ipotesi su Gesù̀ ma non lo trovavano. Sulle prime pensai che fosse ancora una volta in ristampa, ma poi seppi che la Sei aveva deciso di concentrarsi soltanto sulla scolastica, unendosi a un’altra antica Casa dello stesso settore, La Scuola di Brescia. Dunque, il catalogo delle «varia», dov’erano anche le mie Ipotesi (assieme ad altri quattro miei libri) era stato soppresso….

§§§

In questa nuova edizione c’è un unico intervento rilevante: la rinuncia al secondo capitolo, dal titolo Un Dio nasco- sto e scomodo, la sola parte del libro in cui oggi – dopo tante altre letture e riflessioni – mi riconosco solo in parte. In- vece di intervenire con modifiche, ho preferito saltare quel- le pagine, distribuendo nelle seguenti ciò̀ che mi sembrava ancora valido. Ho rinunciato così a proporre ai lettori tesi sostenute dal pure amato Blaise Pascal che, alla rilettura, mi sono sembrate troppo segnate dalla foga del convertito recente, quale ancora ero io quando scrivevo queste Ipotesi. Pascal stesso era un convertito da poco tempo e, abbagliato….

§§§

Come mi disse Jean Guitton (uno dei maestri cui devo molto, anche soprattutto per questo libro): «Sono cattolico perché́ voglio tutto, non voglio rinunciare a nulla». Dunque, occorrono insieme filosofi e teologi, sapienti e credenti. Non a caso, nei programmi didattici per i seminaristi cattolici, lo studio della filosofia precede obbligatoriamente quello della teologia. Chi volesse approfondire questo aspetto importante della fede (l’et-et, non l’aut-aut), potrà̀ procurarsi una sorta di piccolo catechismo in cui mi sono azzardato e che ho pubblicato con il titolo Qualche ragione per credere (Ares 2008). Comunque, l’aver tolto qui quel capitolo non pregiudica affatto tutto il resto di queste Ipotesi che sono essenzialmente un lavoro da storico.

§§§

Di Gesù̀ non si parla tra persone educate.

Con il sesso, il denaro, la morte, Gesù̀ è tra gli argomenti

che mettono a disagio in una conversazione civile.

troppi i secoli di devozionalismo. troppe le immagini di sentimentali nazareni con i capelli biondi e gli occhi azzurri: il Signore delle signore. troppe quelle prime comunioni

presentate come «Gesù̀ che viene nel tuo cuoricino».

Non a torto tra persone di gusto quel nome suona dolciastro. È irrimediabilmente tabù.

Ci si laurea in storia senza aver neppure sfiorato il problema dell’esistenza dell’oscuro carpentiere ebreo che ha spezzato la storia in due: prima di Cristo, dopo di Cristo.

Ci si laurea in lettere antiche sapendo tutto del mito greco-romano, studiato sui testi originali. Senza aver però mai accostato le parole greche del Nuovo Testamento.

§§§

