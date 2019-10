ANCORA SUL CARD. SARAH. IL MESSAGGIO DI UN ANZIANO LETTORE.

Marco Tosatti

Cari Stilumcuriali, l’intervista del cardinale Robert Sarah continua a suscitare reazioni nel pubblico. Ci è giunta la lettera di un anziano lettore di Stilum Curiae, che ci sembra interessante condividere con voi. Buona lettura.

Gentile dottor Tosatti, ho novant’anni e poco davanti a me, negli ultimi 7 anni ho vissuto avvenimenti inimmaginabili che stanno facendo vacillare fede, e speranza. Certo io potrò resistere, ma sono angosciato per i miei figli e i miei nipoti.

Sapranno i miei figli ancora vivere la fede che ho loro insegnato e i nipoti conosceranno la Verità. Una Verità che in questi ultimi tempi vedo trattare come fece Pilato, cui la Verità non interessava affatto.

Negli ultimi 7 anni ho visto tradire il mandato da parte di un Papa che io amavo e apprezzavo moltissimo.

Ho visto confondere la missione della Chiesa da parte del suo successore.

Ho letto l’intervista di un Cardinale di cui avevo letto tutti i consolanti libri, che mi confortava solo guardandolo, il card. Sarah, un uomo santo. In questa intervista però non si esprime dicendo : – sì sì, no no -; dice chiaramente “ni ni, so so”, sprofondandomi in riflessioni e considerazioni che ormai fatico ad affrontare da solo.

Ho letto sul suo blog un commento scritto da tal Osservatore Marziano, che mi ha confermato quello che avevo percepito con le mie modeste facoltà.

Alla mia età è tremendo pensare di non potersi più abbandonare nelle braccia del Signore, perdere la speranza della vita eterna, perdere la pace nei tempi di malattie sempre meno curabili (lo so, sono un medico).

In questi ultimi tempi sembra tutto esser messo in discussione, tutto: cosa è Verità, misericordia, peccato, valore dei sacramenti, evangelizzazione, liturgia della Messa.

Nel Papa io ho sempre visto Pietro, e dove Pietro li è la Sua Chiesa. Ma Pietro quando Gesù gli chiese chi Lui fosse, rispose “Tu sei il Cristo, figlio del Dio vivente”, confessando la sua divinità, riconoscendo che solo Lui è Via, Verità, Vita.

Diventando Pietro la roccia, fondamento fermo della Chiesa. Perciò mi preoccupo quando sento o leggo che, di fatto, devo obbedire al Papa qualsiasi cosa comandi; come faccio se il Papa sembra esser disunito da Cristo?

Senza Cristo la nostra vita non è nulla, una illusione menzognera, un tradimento. Nell’intervista, quel Santo Cardinale Sarah, dice che il Papa parla ogni giorno di Gesù ed ogni sua azione è originata in Cristo; dice che il Papa è un pastore che scende a recuperare la pecorelle smarrite e e cercare quelle fuori dal gregge. Ma io, che non ho la grazia del card. Sarah, osservo un comportamento esattamente opposto. Forse il card. Sarah ha adottato una strategia soprannaturale che io vecchio – testardo nella fede- non capisco.

Ma il Cardinale con questa intervista mi ha confuso, togliendomi un po’ di speranza. Grazie per l’eventuale ospitalità.

(lettera firmata )

