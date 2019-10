ECCLES: COME ESSERE UN PAPA ATEO (IL PAPA E SCALFARI…)

Quanto è facile far piangere, scrivendo, e quanto è arte più difficile far ridere, o sorridere! Ecco, nella situazione che siamo vivendo, nella Chiesa, nel Paese e nel Mondo, trovare qualcuno che riesca a strapparti uno o più sorrisi è davvero una benedizione! Questo ultimo articolo di Eccles, un nome che voi conoscete già, ieri ci è riuscito, e allora voglio rendervene partecipi. Grazie Eccles…

ECCLES

Molti degli articoli su questo blog hanno dato consigli su “Come essere un buon papa”, ma uno o due miei lettori (cioè circa la metà di loro) si sono lamentati del fatto che, essendo atei, non hanno trovato i consigli molto utili . Ovviamente, essere donne non è un impedimento per occupare la sedia di Pietro (o come dice padre James Martin, la sedia di Maria Maddalena), soprattutto dal momento che ora abbiamo bisogno di creare papi femminili per soddisfare le tribù indigene dell’Amazzonia (Spero di aver capito bene). Ma l’ateismo è un impedimento?

Il papato – ora aperto a donne e atei!

Chiedi a qualsiasi prete e ti dirà che il lavoro è davvero abbastanza tranquillo. La maggior parte delle settimane lavori solo la domenica e se devi predicare un’omelia, allora ci sono molti buoni libri da cui puoi prendere in prestito, con titoli come The Reverend Ebenezer Drone’s Victorian Sermons on Habakkuk, The Jesuit Book of LGBT-friendly Omelie e l’ultima epopea del cardinale Sarah, “Perché non state zitti TUTTI?”.*

* Sottotitolato E questo include te, Francesco.

Cercate di non menzionare le fate del cielo e gli amici invisibili, dato che è un po tradirsi e far capire alla gente che non sei così devoto come la gente pensava.

Il negozio Eccles ti fornirà anche abiti alla moda da indossare.

Quindi, puoi ascoltare le confessioni, e questo deve sicuramente essere più divertente che guardare la televisione: ogni tanto avrai un assassino con accetta o un ladro di tombe, anche se il più delle volte è “Ho preso l’ultimo cioccolato dalla scatola” o “Gemetti quando lessi gli ultimi commenti di Austen Ivereigh”.

Ma devi credere? Beh, tecnicamente no, se non ti importa dire bugie. Se non credi nell’Inferno, o se pensi che Gesù non fosse Dio quando era sulla Terra, allora non è necessario dirlo a nessuno, poiché potrebbe influenzare le tue possibilità di promozione (beh, così era di solito, fino a quando Il Vaticano II ci ha portato l’Età dell’Acquario, ecc.)

Rubare trattori fa tutto parte della giornata di lavoro per il cardinale ateo cardinale Marx.

Molti sacerdoti, vescovi e cardinali hanno capito di avere un lavoro per tutta la vita e se vogliono una carriera in cui possano parlare con le persone senza essere interrotti, allora entrare nella Chiesa è più facile che diventare un politico o un attore. Non c’è bisogno di elezioni, non ci sono momenti in cui “ti riposi” tra un lavoro e l’altro.

L’aspetto negativo di tutto ciò è che potresti sentire di essere un po’ disonesto, dicendo “Credo …” quando non lo fai. Inoltre, se pensi che l’ultimo libro di Richard Dawkins “La mia testa è più grande di quello di Dio” è un miracolo di brillantezza teologica, allora non leggere il libro quando pensi che qualcuno potrebbe guardare.

Cosa potrebbe andare storto?

Supponiamo quindi che la promozione sia arrivata, e tu ora sei il Papa. Potresti ancora sentire il bisogno di confidarti con qualcuno, di dire loro che non ci credi davvero. Dovresti infallibilmente ed ex cathedra dichiarare: “NON C’È DIO?”. No, questo potrebbe causare problemi e persino i papi possono essere licenziati perché troppo sciocchi. No, scegli un giornalista amichevole, preferibilmente che abbia 105 anni, sordo, cieco, incapace di lfar funzionare un registratore e noto per avere una vivida immaginazione. Diglielo. Quindi, se lui lo racconta in giro, puoi convincere i tuoi amici a negare tutto.

