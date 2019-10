IL M° PORFIRI SULLA CAPPELLA SISTINA: LA VOCALITÀ ROMANA.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, con piacere ospitiamo la quarta ed ultima puntata delle riflessioni del M° Aurelio Porfiri dedicate alla Cappella Sistina e al suo coro. Buona lettura.

§§§

LA VOCALITÀ ROMANA

Ho già precisato in precedenza, che quando parliamo di Roma non parliamo solo di un luogo fisico, di un luogo situato in precise coordinate geografiche, ma parliamo anche e soprattutto di un luogo dello spirito. Per questo molte persone si possono dire “romane” pur non essendo nate a Roma e questo soprattutto in senso cattolico. Quell’essere romano non detrae nulla all’essere proveniente da un’altra area geografica, ma significa partecipare ad una dimensione spirituale che non ha radici nel passato ma nell’eterno. Allo stesso modo quando parliamo di vocalità della scuola romana, non ci riferiamo al cantare come si canta a Roma, ma a quello stile che veniva coltivato in contesti precisi, primo fra tutto quello della Cappella Sistina. Ora, non si intende affermare che nel corso della sua lunga storia il coro della Cappella Sistina sia stato sempre all’altezza della situazione, ma certamente esso ha tenuto a coltivare uno stile alto che servisse per solennizzare in modo unico celebrazioni uniche, come erano quelle della corte pontificia. La cantabilità romana era nobile, fiera, espressiva, non sentimentale. Il cantore era un predicatore, proclamava le verità cattoliche servendosi della musica. Nelle sue Istituzioni Harmoniche, il teorico rinascimentale Gioseffo Zarlini affermava: “Hanno opinione finalmente li Chromatisti, che nelle cantilene si possino vsare qual si voglia interuallo cantando, quantunque non habbia la sua forma, o proportione collocata tra i Numeri harmonici: & si muoueno con questa ragione; che potendo la Voce formare ogni interuallo; & essendo necessario di imitare il parlar famigliare nel proferir le parole, come vsano gli Oratori, & vuole anco il douere; non è inconueniente, che si possa vsar tutti quelli interualli, che fanno al proposito, per potere esprimere i concetti, che sono con tenuti nelle parole, con quelli accenti, & altre cose, nel modo, che ragionando li proferimo; acciò muouino gli affetti. A i quali si risponde, che veramente è grande inconueniente: imperoche altro è parlare famigliarmente; & altro è parlare modulando, o cantando. Ne mai hò vdito Oratore (poi che dicono, che bisogna imitargli Oratori, accioche la Musica muoua gli affetti) che vsi nel suo parlare quelli cosi strani, & sgarbati interualli, che vsano costoro: percioche quando li vsasse, non so vedere, in qual maniera potesse piegar l’animo del Giudice, & persuaderlo a fare il loro volere; si come è il suo fine; se non per il contrario: Conciosia che quantunque si potesse fare il tutto commodamente in vna parte della cantilena, & si vdissero tali accenti fatti con proposito, & che facessero buoni effetti; tuttauia nelli accompagnamenti si vdirebbeno cose tanto ladre, che sarebbe dibisogno chiudersi le orecchie”. È molto importante questa distinzione fra il parlare familiare e il parlare modulato, che è tipico del cantore.

Alcuni pensano di risolvere il problema del livello mediocre di molta coralità italiana imitando altre scuole, prima fra tutte quella inglese. Certamente abbiamo molto da imparare dagli inglesi per quello che riguarda il rispetto che hanno all’attività corale e alla sua importanza nelle celebrazioni liturgiche, ma non dobbiamo dimenticare che ogni modo di cantare riflette un carattere e il modo inglese, pur piacevole, certamente non può adattarsi all’indole latina, che bisognerebbe cercare di ritrovare e non abbandonare per sempre. Nello stile inglese si cerca molto di far funzionare l’insieme mentre nella nostra si esalta il singolo cantore che, se bravo, sarà la scaturigine del senso dell’insieme, non sarà questo insieme corale una cosa costruita a priori. A volte nella pur ammirabile coralità inglese, si ha l’impressione di una ricerca di un “suono ideale” che però si colloca in concezioni tardo romantiche di cori angelici e arpe.

Purtroppo noi italiani abbiamo molto poco da opporre al giorno d’oggi, vista la situazione miserevole della musica di Chiesa e quindi della coralità. Eppure, invece di rincorrere scuole che a noi non si confanno culturalmente e vocalmente, dovremmo ritrovare il senso profondo della nostra vocazione artistica e spirituale.

Aurelio Porfiri

§§§

