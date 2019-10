SCALFARI: IL PAPA PENSA CHE GESÙ NON SIA DIO. URGE SMENTITA?

Marco Tosatti

Per quanto la fonte sia inattendibile, e la carta sulla quale queste cose sono stampate ancora di meno (parlo di Repubblica) la fonte si è presa la briga di virgolettare una frase attribuita al Sovrano Pontefice, che è di una certa rilevanza, per chi è cristiano e per chi è cattolico. Citiamo Eugenio Scalfari:

<Chi ha avuto, come a me è capitato più volte, la fortuna d’incontrarlo e di parlargli con la massima confidenza culturale, sa che papa Francesco concepisce il Cristo come Gesù di Nazareth, uomo, non Dio incarnato. Una volta incarnato, Gesù cessa di essere un Dio e diventa fino alla sua morte sulla croce un uomo.

[…]

Quando mi è capitato di discutere queste frasi papa Francesco mi disse: «Sono la prova provata che Gesù di Nazareth una volta diventato uomo, sia pure un uomo di eccezionali virtù, non era affatto un Dio>.

Interessante, no? È vero che si tratta di un dettaglio, le questioni vere vero sono i migranti e l’Amazzonia, ma il problema è che queste frasi potrebbero essere davvero state dette; e comunque chi si mette in mano ai briganti non può lamentarsi se poi viene derubato, no? Saggezza e prudenza vorrebbero che in certe situazioni uno si mettesse. Ma, insisto, il dramma reale è che queste frasi potrebbero essere state dette…Che Dio ci aiuti.

