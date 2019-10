OSSERVATORE MARZIANO, E QUELLA MATTINA TREMENDA IN TERZA LOGGIA…

Marco Tosatti

Cari Stilumcuriali, l’Osservatore Marziano ci ha regalato un contributo delizioso e mooooolto interessante sull’ultimo episodio di quel thriller vaticano senza fine chiamato “Finanze”. Buona lettura.

§§§

Grazie alle nostre spie marziane in Vaticano ho avuto una notiziola, che non aggiunge molto di nuovo a ciò che già sappiamo, ma conferma gli “umori” e le tensioni che si respirano in Vaticano. E magari stimola anche qualche sospetto.

Se vi domandaste come facciamo noi marziani ad avere spie in Vaticano rispondo che in Vaticano ci son più spie che nei film di 007; e spesso fabbricano anche dossier falsi per denigrare qualcuno.

Così avviene che le spie, che si spiano fra loro, spiino anche dossier costruiti da loro stessi e ci credano.

Ci sono spie in Segreteria di Stato, nel Governatorato, all’AIF , allo IOR, all’Apsa, alla Terza Loggia (ricordate il caso del cameriere del Papa, Gabriele, arrestato? Non dimenticatelo!) e negli appartamenti del Papa, persino. Qualcuno mi dice che non ci sono in Santa Marta, perché non c’ è nulla da spiare, lì dentro; e poi non si ruba in casa di ladri…

Ma vediamo la storia che voglio raccontarvi oggi. Martedì 1 ottobre incomincia il film degli arresti virtuali dei cattivoni che impediscono al Papa di fare le Riforme in materia economico finanziaria.

Chi ha fatto le perquisizioni a Palazzo Apostolico alla Terza Loggia son stati ben otto gendarmi armati, tipo teste di cuoio.

Ciò è significativo perché il Palazzo Apostolico, e la Terza Loggia soprattutto (dove risiedeva Papa Benedetto) è sotto giurisdizione solo delle Guardie Svizzere, che hanno il compito di difendere il Papa con la vita.

Ma Papa Bergoglio, sta a Santa Marta e si fida di più dei Gendarmi che delle Guardie Svizzere? Magari pensa che in Svizzera ci siano solo banche e conti correnti e le guardie svizzere siano spie dei banchieri svizzeri, chissà.

Sta di fatto che i dipendenti in Terza loggia non hanno voluto farsi perquisire dai gendarmi e si sono barricati negli uffici urlando e chiamando le guardie svizzere (ma queste dove erano? non si sono accorte che otto uomini armati erano entrati in Terza Loggia?). Mah! incomprensibile!

Quello che gli spioni sussurrano invece è che un dipendente laico che è stato sospeso dalle sue funzioni è uno di quelli che sa ben raccogliere e mettere in cassaforte privata i documenti più scottanti, e sulla sua scrivania passavano proprio i dossier più scottanti su molti argomenti riservati.

Riflessione e sospetti: due giornalisti: Nuzzi e Fittipaldi, hanno annunciato prossime pubblicazioni di altri libri inchiesta. Ci siamo chiesti, allora: ma non starà succedendo quello che accdde all’inizio del 2012 con Vatileaks 1, quando arrestarono il famoso Gabriele, cameriere del Papa?

Anche perché da quel momento venne instaurata la legge marziale e ci fu una vera e propria rivoluzione.

Quella che portò al progressivo convincimento della necessità della rinuncia da parte di Benedetto XVI. Sta succedendo qualcosa di simile?

OM

§§§

