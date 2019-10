CHIESA IN PASSIONE: CENTINAIA DI PERSONE HANNO PREGATO DAVANTI A SAN PIETRO.

Marco Tosatti

Ieri come molti di voi sanno si è svolta nel pomeriggio a Roma, a Largo Giovanni XXIII (al fondo di via della Conciliazione, vista su San Pietro) la preghiera per La Chiesa che vive la Passione. Non c’eravamo, perché molti mesi fa avevamo preso un impegno per parlare con i partecipanti del Pellegrinaggio regionale del Coordinamento Toscano Benedetto XVI in un luogo davvero speciale, il Santuario mariano di Montenero, sopra Livorno. E anche da lì si è pregato, in unione spirituale, con le persone a Roma.

Che erano molte; tanto più se si considera che questa è stata un’iniziativa di pochi laici e qualche sacerdote, e che non aveva dietro nessuna forma di organizzazione e “sponsorizzazione” se non il passa parola e gli avvisi che potevano dare blog come Stilum Curiae. All’inizio – ci dicono testimoni attendibili – i partecipanti erano circa cinquecento, che sono poi cresciuti di numero con il passare del tempo. Vi offriamo alcune immagini della preghiera, e due resoconti. Il primo è di Franca Giansoldati, de “Il Messaggero”, che leggete qui sotto.

“Città del Vaticano – «Salviamo la Chiesa dal baratro». Davanti a via della Conciliazione, qualche ora prima della messa per il concistoro, nello slargo vicino al lungotevere, si sono ritrovati a pregare circa 500 persone provenienti da tutta Italia. Una proteta garbata e mite, portata avanti con il rosario in mano e le statue della Madonna di Fatima in prima fila. Moltissime le persone in ginocchio sul selciato.

I manifestanti si sono dati appuntamento da diverse zone d’Italia per contestare la svolta aperturista che è stata impressa dall’attuale pontificato. Ce l’avevano con la tentazione luterana ma pure con le idee della Bonino (così recitava un volantino) che a loro dire si stanno diffondendo ovunque, e minacciando il fronte della vita.

Si pregava contro ogni tipo di modernismo, contro il Sinodo sull’Amazzonia che verrà inaugurato domani. Ce l’avevano contro lo spirito interreligioso. Una signora proveniente da Salerno e arrivata con il marito spiega: «Siamo frastornati, vogliono fare della nostra religione un miscuglio con le altre religioni, una sorta di insalata religiosa dove non si capiscono più i contorni. Questo non è quello che vogliamo dalla Chiesa di Cristo». Una questione identitaria? A questo punto risponde il marito: «penso che la Chiesa sia in pericolo»”.

Ci sembra – anche tenendo conto della posizione assolutamente pro-Francesco di chi scrve, un articolo equilibrato. Ben diverso da certi articoli deliranti in cui si parla di “spallata” tradizionalista! Bisogna ricordare che il documento di preparazione di questo Sinodo ha creato perplessità e disagio in molti cardinali, vescovi e preti, come ben sapete, e che persino un “bergogliano” di ferro come il card. Ouellet, prefetto della Congregazione per i Vescovi ha espresso dubbi. Quindi attribuire a chi sa quali disegni preoccupazioni e disagio di molti semplici fedeli testimonia solo del pregiudizio ideologico o di interessi in chi esprime questi giudizi.

Fra l’altro vogliamo solo citare en passant la sbalorditiva cerimonia che si è svolta ieril’altro nei giardini del Vaticano, di cui avrete certamente visto fotografie in molti siti, e per cui vi rimandiamo a questo link. Un cerimoniale sciamanico, e secondo alcuni il Pontefice si è reso conto del ridicolo della situazione, rinunciando a pronunciare il saluto previsto, e limitandosi alla recita del Padre Nostro.

Il secondo è il resoconto del Giornale

Buona lettura!

