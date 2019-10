OSSERVATORE MARZIANO SU PETRINI E LE SUE SVOLTE. DAL PDUP AL PAPA. PASSANDO PER…

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, il Pontefice regnante ha invitato al Sinodo sull’Amazzonia che si apre domenica in San Pietro Carlo Petrini, il fondatore di Slow Food. Il dettaglio non è sfuggito a Osservatore Marziano, così come non gli è sfuggito un articolo dello stesso apparso su Repubblica. Ne è nata questa garbata presa in giro…

§§§

Caro Tosatti, qui su Marte, cercando su Martepedia, ieri (3 ottbre ) ho cercato il nome di Carlo Petrini perché, come dirò oltre, ho letto un suo articolo su Repubblica. Petrini vien definito un gastronomo (cioè esperto di buona cucina, mangiar bene), fondatore di Slow Food (dare valore al cibo) nemico degli OGM…

Ma ho l’impressione che sia lui a soffrire la fame e a necessitare di essere aiutato con qualche incarico professionale ben remunerato.

Petrini, storico militante della sinistra (PDUP), corteggiò a lungo Alemanno (AN), per aver consulenze, quando fu Ministro dell’Agricoltura (anni 2001-2006).

Arrivando persino a dire in un convegno di AN in Umbria, che: – li si sentiva a casa sua -. Quindi si fece candidare da Oscar Farinetti ministro dell‘Agricoltura nel Governo Renzi.

Poi arrivò a esaltare la Lega ( – La Lega ha intercettato con intelligenza temi e valori che noi sosteniamo da sempre, valori di grande modernità…- ecc.).

Ora ha scoperto che il potere ce l’ha Papa Bergoglio e diventa persino clericale.

Su Repubblica di ieri (come dicevo) appare un articola da lui firmato: – Francesco in Amazzonia -, che esalta il Papa e il suo pensiero (articolo illeggibile ).

Lo vedremo presto al Sinodo Amazzonico, poi a marzo 2020 al Convegno di Assisi “Economy of Francesco”, vicino a Jeffrey Sachs a altri neoclericalibergogliani.

Ah! l’appetito di Petrini non ha frontiere o ideologie, purtroppo neppure idee.

Infatti si identifica con il pensiero bergogliano del Sinodo Amazzonico.

OM (non OGM, solo OM).

§§§

