5 OTTOBRE A ROMA, IN STRADA A PREGARE PER LA CHIESA. E UNA CONSACRAZIONE…

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, voglio ricordare l’appuntamento di sabato 5 ottobre, a Largo Giovanni XXIII (in pratica: davanti a Castel Sant’Angelo, quell’ampio spazio che si apre su via della Conciliazione, con San Pietro in fondo) alle 14.30, per pregare per la Chiesa.

Una manifestazione nata in maniera quasi spontanea da semplici fedeli e sacerdoti senza “mostrine” sulle maniche, per chiedere, alla vigilia di un Sinodo che corre il rischio di generare problemi gravi e infiniti alla Chiesa cattolica, un aiuto sovrannaturale.

MI hanno inviato nei giorni scorsi questa bellissima preghiera di consacrazione rivolta alla Vergine, che sarà pronunciata durante quel momento di preghiera. Ve la offriamo.

Buona lettura.

O Maria, Madre di Dio e Madre Nostra,

ci affidiamo a te e confidiamo in te.

Ti offriamo le nostre vite

con il passato, il presente e il futuro.

Tutto ciò che siamo e tutto ciò che abbiamo: facci tutti tuoi.

Madre di Misericordia proteggi e difendi la Santa Chiesa

dal relativismo, dall’eresia, dall’apostasia, dallo gnosticismo

e da ogni attacco e insidia del demonio.

Che ognuno di noi bruci di amore per te

e sia testimone della fede con la vita.

Regina della Pace ti consegniamo

l’Italia, l’Europa e il mondo intero.

Custodisci la nostra Patria:

sia pura la fede, siano buoni i costumi, siano ordinate le famiglie.

O Madre cara, ti supplichiamo, prega per noi:

si compia la Volontà del Padre, regni Cristo e attraverso lo Spirito Santo

trionfi con noi il tuo Cuore Immacolato!

Amen

