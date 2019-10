NOBILE, LA BARCA A SAN PIETRO E I TORTELLINI. PENSIERI DALL’AUTOESILIO.

Marco Tosatti

Cari Stilumcuriali, Agostino Nobile ci rende partecipe delle sue riflessioni, nate da alcuni episodi degli ultimi giorni fra cui quell’oggetto sinceramente brutto, e anche più che brutto messo a deturpare l’armonia meravigliosa di piazza San Pietro, e i tortellini multietnici del mons. Zuppi. Non è un articolo allegro: ma da leggere, e temo, da condividere.

§§§

Pensieri dall’autoesilio

La diversità arricchisce e la società multietnica è bella quando gli ospiti rispettano e si integrano nella cultura ospitante, quando c’è, non dico abbondante, ma sufficiente lavoro. Certi sindaci italiani stanno mutando le città d’arte in suk. Penalizzano i negozianti italiani che vendono prodotti che il mondo intero ci invidia, e agevolano chi commercia prodotti che il turista può comprare in qualsiasi parte del mondo. In Italia e in Europa hanno voluto strafare, permettendo ghetti di malaffare che, tra l’altro, per la disperazione hanno fatto scappare gli autoctoni, costretti a vendere a prezzi stracciati i loro appartamenti comprati con una vita di sacrifici.

E cosa dire del presidente della Repubblica che un giorno si e l’altro pure cerca di incutere sensi di colpa agli italiani che spaventati, se non terrorizzati, per le violenze inaudite degli immigrati senza documenti chiedono di fermare l’invasione? In Asia e in Africa un occidentale che si presenta alle autorità privo di passaporto pretendendo di entrare nel paese, come minimo viene sbattuto in prigione. Un incubo. Se ci passi anche solo due notti te lo ricordi per tutta la vita. È chiaro a questo punto che i governi di Sinistra e i bergogliani con la politica immigrazionista mirano a distruggere l’occidente, gli occidentali e il cristianesimo.

Provo imbarazzo quando il papa omaggia il monumento della barca per il traffico umano, predica il meticciato e mostra disappunto quando qualcuno si converte a Cristo. Quando umilia i cattolici incitandoli ad aprire le porte a giovani e forti musulmani che per diritto divino devono sottomettere i non musulmani. E cosa pensare di quei preti che lo seguono acriticamente e supinamente? Come si può rispettare un arcivescovo come quello di Bologna che fa produrre tortellini al pollo per gli amici musulmani, quando i cristiani in terra musulmana sono perseguitati, stuprati, umiliati, uccisi? È un hobby che non ha niente a che fare con la loro religione, dicono i preti. Non proprio. Nell’islam Gesù Cristo viene declassato a profeta inferiore a Maometto, negando la Sua crocifissione e Resurrezione. “…non l’hanno né ucciso ne crocifisso, ma così parve loro” (Corano IV: 157). Cosa significa tutto questo? Ce lo dice san Paolo nella prima Lettera ai Corinzi: “Se Gesù non è risorto, è vana la nostra fede”. Davvero mons. Zuppi e Bergy sono così inviperiti con Gesù? Davvero vogliono cancellarLo dalla faccia della terra? Davvero i cattolici credono a un papa e al suo carissimo amico Zuppi che arriva a far fare i tortellini halal per amore di chi nega la crocifissione e Resurrezione del Cristo? Mi chiedo: vale ancora la pena andare in una chiesa gestita da acattolici e/o da luciferini che arrivano a sbeffeggiare nelle forme più pacchiane la santa Messa?

Permettetemi di raccontarvi due singolari esperienze personali.

Ritornando per una breve vacanza in Italia sono entrando in una libreria cosiddetta cattolica, oltre ad alcuni titoli cristiani che pochi o nessuno legge, erano in bella mostra libri tendenzialmente laicisti, e alcuni di apologetica islamica e buddista. Quando ho chiesto in quale scaffale si trovano i libri più recenti di apologetica cattolica, il religioso libraio, andando dietro al computer, con sufficienza rispose: se mi dice i titoli li posso ordinare. In libreria non ne avevano nemmeno uno.

Alla fine degli anni ’80 l’anziano padre di una mia carissima amica, un artista e famoso fotografo di quella che fu la celeberrima rivista americana LIFE, arrivando a Milano mi telefonò dicendomi che in serata sarebbe arrivato a Firenze. Mi invitò per la mattina seguente per visitare il centro della città d’arte che non vedeva da anni. Era molto gentile e, penso, eccitato dall’idea di ritornare in una delle città che più amava. La mattina seguente telefonandomi, con voce grave mi disse “Mi dispiace, sto partendo. Non me la sento di rivedere Firenze in questo stato. Preferisco ricordarmela come era prima. Il mio cuore piange”.

Quest’ultima frase mi colpì particolarmente. Oggi capisco perfettamente qual era il suo stato d’animo. A fine anni ’80 in Italia dilagavano le mode anglosassoni e un traffico indecente. Oggi, il culto islamico e immigrazionista.

Personalmente ho scelto l’autoesilio per non vedere l’agonia del paese più cattolico e bello del mondo. Ma scappare non è sufficiente. Quando leggo e sento i commenti di Bergoglio o, anche per pochi giorni, ritorno in Italia, il cuore piange.

Agostino Nobile

§§§

