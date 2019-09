SUPER EX: SE LA CHIESA PROCLAMA IL VERBO DI GRETA E DI SOROS…

Marco Tosatti

Cari Stilumcuriali, Super Ex ci ha scritto una riflessione lucidissima e sconfortante sulla situazione della Chiesa oggi, e in particolare dei suoi vertici, che sembrano sempre più parlare il linguaggio praticato dai Padroni del Mondo, che quello contenuto in certi testi vecchi di circa duemila anni…Super Ex oggi si concentra su opere azioni ed omissioni di chi dietro le alte Mura vaticane si dovrebbe occupare di Vita, e di difesa della stessa…

§§§

E’ stato scelto da Bergoglio alla guida della Pontificia Accademia per la Vita e del Pontificio istituto Giovanni Paolo II, cioè di due istituzioni che si dovrebbero occupare di promozione e di difesa della vita e della famiglia, con un unico scopo: rottamarle, cancellare la memoria e l’opera dei suoi predecessori, dal servo di Dio Jérôme Jean Louis Marie Lejeune, nemico dell’aborto, al cardinale Caffarra, alfiere della famiglia e dell’amore coniugale.

E mons. Vincenzo Paglia fa, lo vediamo ogni giorno, ciò che gli è stato ordinato. Lo fa con passione, da buon amico di Marco Pannella; lo fa con lo stile dell’altro “amico”, Matteo Renzi, quello che un giorno spiega di aver giurato sulla Costituzione e non sul Vangelo, e quello successivo si presenta, senza motivo, come l’alfiere della cristianità contro il barbaro Salvini; lo fa con l’astuzia di chi sa come va il mondo (lo dimostrano i suoi rapporti, per esempio, con il giudice Palamara); lo fa, epurando i professori scomodi, con la stessa misericordia di Bergoglio, che mentre denuncia di essere “assediato”, commissaria l’ennesimo ordine religioso, in questo caso gli Araldi del Vangelo (sono i cattolici ad essere assediati da Bergoglio!)

Il mondo discute di Alfie, di Charlie, o di casi analoghi? L’ intervento di Paglia, felpato e tardivo, possiede sempre un carattere di ambiguità. Paglia non vuole fare il profeta di sventura; non ama il ruolo di Giovanni Battista (è pericoloso per la pelle)…meglio, quando divampa la battaglia, un tweet insapore, di cui nessuno si accorga.

In Italia la Corte Costituzionale introduce l’eutanasia? Paglia sussurra, scantina, ma soprattutto, si occupa d’altro. E’ il compito che ha ricevuto quando è stato messo a capo dell’Accademia per la Vita: tacere, silenziare, insabbiare, perché sia dimenticata la stagione dei “principi non negoziabili”.

Il suo capo lo ha ricordato più volte, che non gli piacciono i “fissati” con il quinto comandamento (né quelli fissati con il primo e il sesto). Quello di cui bisogna sempre parlare, invece, è l’Europa. Perché se l’Amazzonia è l’Eden prima del peccato originale, l’Europa unita è la Terra promessa; Merkel, Ursula, Macron sono i nuovi Abramo.

Così a Napoli, ad una conferenza dal titolo «Europa. Radici. Ragioni. Futuro» organizzata dalla Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro, Paglia evita di toccare l’argomento del giorno, l’eutanasia appunto, e riprende la fissa del capo: più Europa, più Europa, più Europa.

Il motto del partito di Emma Bonino, ma anche quello di Bergoglio. Ecco la parte finale del comunicato del monsignore: “c’è bisogno di «più Europa» perché «solo un’Europa più unita e solidale può affrontare le sfide della globalizzazione»: le migrazioni sono «un fenomeno di dimensioni straordinarie ed epocali» ed occorre «attingere a risorse non solo economiche e politiche ma anche ideali e morali senza «chiudere tutte le porte come vorrebbero i nuovi nazionalismi». Altre sfide da affrontare in chiave europea sono «la crisi climatica» e «lo sviluppo sostenibile». «Solo grandi gruppi di Stati che condividono con forza valori comuni – come l’Europa, appunto – possono agire efficacemente per realizzare l’enorme cambiamento a livello planetario, che sta diventando sempre più urgente. Si tratta di una grande impresa in cui il ruolo delle religioni e delle Chiese è fondamentale, per il bene dei popoli europei e del mondo intero, per contrastare i nazionalismi e per costruire la pace»”.

Europa, clima, migrazioni: mai che si parli di Cristo, di diritto naturale, di buon senso…

Bisogna imprimere a colpi di scalpello, nella mente dei cattolici, il Verbo di Greta e di Soros. Bisogna i confondere le persone identificando falsamente sovranismo e nazionalismo (con l’effetto grottesco di far passare per europeista, aperto agli interessi altrui, il nazionalista ed imperialista Macron!); occorre annullare l’unicità della Chiesa cattolica, mischiandola con le presunte “chiese”!

Paglia è un buon operaio nella vigna di Bergoglio: l’uccisione di malati e depressi non lo tocca, neppure mentre si riempie la bocca di frasi sulla “dignità umana”; il problema della salvezza delle anime non scalda il suo cuore come il riscaldamento globale; egli vuole solo collaborare al progetto per cui i popoli devono scomparire, per far spazio al “meticciato”, alla razza unica indistinta (ma Bergoglio non era per la biodiversità?), mentre le religioni devono rimanere tante, numerose, varie: non sia mai che qualche cattolico faccia proseliti! Che qualche induista o islamico si converta al cattolicesimo! Gesù è venuto per dire a tutti: “Mi raccomando, continuate ognuno sulla vostra strada…Come se io non ci fossi…”.

Pensiamoci bene: è il contrario della nostra Fede, la quale non chiede affatto la distruzione delle identità, dei popoli, delle culture, anzi!, mentre mira all’unificazione spirituale di tutti gli uomini nell’adorazione dello stesso Padre, nello steso ovile.

P.S. – Di cosa si sta occupando l’Accademia per la Vita di Paglia, in questi tempi in cui in Italia passa l’eutanasia, in Francia viene legalizzata la fecondazione artificiale per lesbiche e single? Di tutt’altro. Ce lo rivela oggi (due giorni fa per chi legge) Vatican News:

“Monsignor Vincenzo Paglia, presidente della Pontificia Accademia per la Vita, è da oggi negli Stati Uniti. La visita si inserisce nella preparazione della prossima Assemblea della Pontificia Accademia per la vita, fissata dal 26 al 28 febbraio sul tema dell’Intelligenza artificiale ed ha per interlocutori Microsoft ed Ibm”.

§§§

Categoria: Super Ex

Questo articolo è stato scritto da wp_7512482