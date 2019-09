LORETO: LA DIOCESI DECISA A RIPRISTINARE LA REALTÀ STORICA DELLA TRASLAZIONE.

Marco Tosatti

Cari Stilumcuriali, è proprio vero che bisogna combattere le battaglie pieni di speranza; così sembra che ci siano buone prospettive perché la “Casa di Loreto” – tutte e tre le pareti, e non alcune pietre – tornino ad essere un caso di traslazione miracolosa; e non il trasporto di “alcune pietre” ad opera di benintenzionati fedeli marchigiani…Vi ricorderete che Stilum Curiae qualche giorno fa ha ospitato un intervento del dott. Ettore Gotti Tedeschi, che in buona sostanza chiedeva al Pontefice e al vescovo del luogo di creare una commissione scientifica per verificare la realtà fattuale di quella che da secoli è considerata una preziosa reliquia. Una delle conseguenze di quell’intervento, e dell’appassionato lavoro del prof. Giorgio Nicolini, grande esperto della Santa Casa, la leggiamo in questa lettera che sembra aprire prospettive di grande interesse. Buona lettura.

§§§

Caro GOTTI TEDESCHI,

mi affretto ad informarLa, a comune consolazione delle “meraviglie di Dio”, l’evento inatteso accaduto proprio ieri, sabato 18 settembre, alla vigilia della festa dei Santi Arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele.

Mi era giunta venerdì scorso dalla Segretaria di Mons.Fabio Dal Cin una telefonata in cui mi si chiedeva se ero disponibile ad un incontro con il Vescovo per il giorno successivo, cioè per ieri 28 settembre.

Ho naturalmente subito accettato e si è così svolta ieri 28 settembre l’Udienza tante volte richiesta senza esito nei due anni precedenti. Doveva durare mezz’ora, come da prassi normale, ma è durata ben un’ora e mezza.

E’ stato un colloquio molto ampio e costruttivo, in cui mons. Dal Cin ha dato dimostrazione di essere molto intenzionato a voler procedere a ripristinare nella Basilica Lauretana la “verità storica” dell’autenticità della Reliquia Nazaretana e delle Miracolose Traslazioni (delle “tre Sante Pareti integre” e non delle “sante pietre” portate umanamente). Gli ho portato in proposito innumerevoli documentazioni, sulle quali si è lungamente soffermato chiedendo continue spiegazioni e ulteriori documentazioni di approfondimento da portargli per avere le risposte su ogni aspetto storico, archeologico e scientifico su tutto quanto ho sempre sostenuto negli anni sulla “questione lauretana”.

A riguardo dell’erroneo messaggio di Papa Francesco (sulle “alcune pietre”), del quale gli ho consegnato anche la Sua risposta e proposta per una “commissione scientifica”, Dal Cin ha cercato di scusare Papa Francesco dichiarando che quel testo non lo ha scritto lui, che non è competente sulla “questione”, ma ha inviato un testo scritto da altri, come ritengo anch’io, ma che comunque papa Francesco ha accettato di inviare accogliendone il falso contenuto come creduto anche da lui. In ogni caso, Dal Cin ha rifiutato quell’errore di Papa Bergoglio ed intende cogliere l’occasione del Centenario della proclamazione della Madonna di Loreto a Patrona dell’Aviazione per rilanciarne “il motivo” per il quale Benedetto XV dispose tale “patronato”: cioè, per i “voli miracolosi” della Santa Casa riconosciuti come verità storica.

E’ perciò “una svolta” nella “questione lauretana”, in cui “le forze” di tutti i “buoni” dovranno ora essere unite per sostenere il compito non facile di Mons. Fabio Dal Cin, che è circondato dalle tante “metastasi” ancora operanti a Loreto ed ovunque nella Chiesa del “tumore maligno” (e proprio del “Maligno”!…) innescato dalle falsità e falsificazioni del padre Santarelli propalate e propagate per un quarantennio.

La informerò prossimamente più delucidatamente anche sugli specifici contenuti del lungo colloquio avuto nell’Udienza di ieri 28 settembre.

In allegato, per conoscenza, Le invio (in via riservata) la Lettera che ho inviato quest’oggi a Mons. Dal Cin.

Grazie di cuore per tutto il Suo aiuto prezioso sin qui dato, sul quale sempre continuo a confidare per il futuro.

Con un grato ricordo nella preghiera alla Vergine Immacolata Lauretana.

Prof. Giorgio Nicolini

§§§

