SUPER EX AL ROSARIO DEL 5 OTTOBRE. IL PAPA INVITI SALVINI IL 7 OTTOBRE…

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, e naturalmente i troll, che oramai, come è naturale, sono legione, Super Ex (Ex di Avvenire, Ex di Movimento per la Vita, ma non Ex cattolico – per il momento) ci ha scritto per parlare di sé, e di quello che farà il 5 ottobre prossimo. E che sarebbe bene che facessimo anche noi, se è per quello…Buona lettura.

§§§

Super Ex al rosario del 5, Matteo Salvini a quello del 7

Caro Tosatti, il 7 ottobre è la festa del Rosario. Leggo che ne verrà recitato uno solenne a Roma, in Santa Maria Maggiore. Purtroppo non potrò essere presente, preferendo di gran lunga quello all’aperto del 5 ottobre (importante esserci!): data anch’essa significativa, non solo per il concistoro (i cardinali scelti da Bergoglio necessitano davvero di una valanga di preghiere, per divenire cattolici) ma anche perché quel giorno si fa memoria di un grande apostolo del rosario come il beato Bartolo Longo.

Mi sento però di dare un consiglio al pontefice regnante: il 7 ottobre, dopo aver incontrato Macron, Conte, il prete apostata di Rifondazione comunista, Sanders, Morales… inviti a quel rosario anche Matteo Salvini.

Le spiego perché: in fondo il 7 è un po’ anche la sua festa. Tale data fu scelta, infatti, per celebrare un blocco navale andato a buon fine: la battaglia di Lepanto. La chiusura ufficiale dei porti cristiani alle scorrerie islamiche!

Allora il pontefice era san Pio V, uno dei pochissimi papi santificati nel secondo millennio. Non era esattamente un fan dell’Islam e neppure dei porti aperti. I Turchi, infatti, assediavano, invadevano, spargevano il terrore sulle coste della Cristianità. E la Cristianità stentava a difendersi.

Fu proprio il pontefice colui che prese in mano la situazione, invitando i principi alle armi, il popolo alla preghiera. Uno storico della Chiesa, l’abate Darras, rammenta che il 7 ottobre 1571 mentre la flotta cristiana lottava per cinque ore contro quella islamica, sino all’uccisione del generale turco Alì Pascià e di 25 mila dei suoi uomini, “San Pio V, come un altro Mosè, mentre i soldati cristiani combattevano, aveva pregato, e nell’istante medesimo in cui gli sforzi di Don Giovanni d’Austria (capo della flotta cristiana) venivano coronati dalla vittoria di Lepanto, egli ebbe una divina rivelazione, per cui interruppe subitamente un consiglio che presiedeva e disse ai circostanti prelati: ‘Non è più tempo di parlar d’affari; andate a ringraziare Iddio nel tempio, ché il nostro esercito ha riportato vittoria’. Ed egli stesso, cogli occhi bagnati di lacrime, si gettava in ginocchio in cappella… La vittoria di Lepanto compiva l’opera delle crociate, l’opera di Carlo Martello, di Carlo Magno, di Goffredo di Buglione… la difesa cioè dell’umanità cristiana della società cattolica, contro la maomettana barbarie”.

Il 7 ottobre, dunque, divenne festa del rosario perché la Madonna salvò la Cristianità: una Madonna sovranista, si direbbe oggi; una Madonna poco ecumenica e nient’affatto multireligiosa… Va bene, però così è. Se non portiamo il turbante, se non abbiamo la poligamia, la schiavitù, le spose bambine, la lapidazione etc… è merito anche di questa Madonna “identitaria”, quella forse cui si riferisce Matteo Salvini quando parla di difesa della civiltà cristiana.

A proposito, tra i difensori della Cristianità dalle scimitarre turche, c’erano anche personaggi di vita non proprio esemplare: ma Maria si servì anche di loro. Bergoglio per conoscere meglio questa storia, potrebbe farsi prestare un vecchio “libro del mese” di Comunione e Liberazione: un romanzo di Louis De Wohl intitolato “L’ultimo crociato. Il ragazzo che combatté a Lepanto”. Vi apprenderà anche che il capo della flotta cristiana, Giovanni d’Austria, era un devoto della Madonna di Loreto, grazie al gesuita Cristobàl Rodriguez, amico di san Pio V; che sulle navi cristiane si imbarcarono anche diversi gesuiti per assistere confessare i soldati che difendevano la Cristianità dalle invasioni turche.

Sì, non sempre la Chiesa ha promosso il meticciato; non sempre i gesuiti hanno negato, oltre al diavolo, l’evidenza della realtà…

§§§

SE PENSATE CHE

STILUM CURIAE SIA UTILE

SE PENSATE CHE

SENZA STILUM CURIAE

L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA

AIUTATE STILUM CURIAE!

ANDATE ALLA HOME PAGE

SOTTO LA BIOGRAFIA

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

LIBRI DI MARCO TOSATTI

Se siete interessati a un libro, cliccate sul titolo….

Categoria: Super Ex

Questo articolo è stato scritto da wp_7512482