GRETA, E LA MARCIA DI REGIME CONTRO LA “TIGRE DI CARTA” DEL CLIMA.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, sull’onda lunga della manifestazione di venerdì scorso in tutta Italia da parte degli studenti, una manifestazione analoga – se mi permettete -a quelle che nella Cina di Mao si facevano “spontaneamente” con libertà ufficiale da scuola e lavoro per protestare contro la “Tigre di Carta” USA pubblichiamo la lettera che mi ha inviato un amico di Palermo he si avvia verso i quaranta…Buona lettura.

§§§

Gentile dottor Tosatti, sono un EX ventenne di Palermo, ora piuttosto maturo, ma ancora sensibile ai problemi dei ventenni di oggi… Leggo il Corriere di oggi, in prima pagina: <Un onda verde nelle piazze, i ragazzi in festa> e all’interno due intere pagine sullo slogan <Vogliamo salvare il nostro futuro – ci avete rotto il clima – ecc.> Ho riflettuto, ricordando i miei vent’anni, e su COME SI INVENTA E COSTRUISCE UN VALORE INCONSISTENTE E PERICOLOSO PER I GIOVANI. PUR DI FARLI STARE BUONI E ORIENTARE ARTATAMENTE EVENTUALI GERMI DI PROTESTA.

Anche i ventenni di oggi hanno bisogno di valori forti. Ma hanno tolto loro la fede, e il Papa attuale addirittura sembra incoraggiarli a non cercarla.

Così indicano loro l’ambientalismo come motivo di lotta e di valore di riferimento.

Senza spiegar loro in modo convincente il perché, inventano per loro slogan (mi diceva mio padre: slogan da ’68, quelli della rivolta studentesca).

E molti di loro ci cascano leggendo il Corriere, Repubblica, l’Avvenire. Stamattina ho letto anche La Verità, trovando un motivo di riflessione estremamente lucido e illuminante in due articoli. Quello del direttore Belpietro che lascia intendere che dietro il tema climatico ci sono “affari economici “ e tasse; e quello di Ettore Gotti Tedeschi, che spiega che cosa significhi credere in qualcosa per i giovani.

Ma l’autore spiega anche come e perché esiste, se esiste, il problema del clima.

Poi conclude con un riferimento morale che mi è piaciuto molto e sto divulgando. Dice che chi ha rubato a Greta i sogni e la infanzia e magari anche il futuro, non è chi ha inquinato l’aria, è chi non le ha insegnato il senso della vita.

E richiama Caritas in Veritate, quando conclude che per cambiare il mondo, non si devono cambiare gli strumenti, ma chi li usa, cioè l’uomo.

Non dovrebbe essere questo il principale, ed essenziale, compito della Chiesa? Ma allora perché la chiesa di oggi supporta Greta? perché Papa Bergoglio la evoca come santerellina?

Andrea S. – Palermo

§§§

