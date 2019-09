PAPA BERGOGLIO, DISASTRO FINANZE. IL COMMENTO DI UN OSSERVATORE PRIVILEGIATO.

Marco Tosatti

Cari Stilumcuriali, ci ha scritto un collega esperto di cose vaticane, viste dall’interno, e che perciò chiameremo Osservatore Vaticano. È in pensione, ma per ragioni personali e familiari cogenti preferisce non manifestarsi. Vi possiamo garantire che quello che ha visto, vissuto e sa è incredibilmente superiore – per ragioni di punto di osservazione, il suo era interno – al nostro. Buona lettura.

Buongiorno caro Marco, ti do del tu perché siamo colleghi, anche se entrambi pensionati. Son stanco di leggere fatti riguardanti la nostra povera Chiesa finita nelle mani di dilettanti o peggio, a destra e manca, sopra e sotto.

Se credi pubblica queste mia considerazione, frutto di mie osservazioni quando ero “sul pezzo”.

L’ex brava vaticanista del Corriere della Sera (M.A.Calabrò) qualche giorno fa sull’Huffingtonpost ha sparato a zero sui fallimenti dell’economia di papa Francesco. Eppure sempre papa Francesco pretende di insegnarci economia nel convegno di Assisi 2020: “Economy of Francesco”, che si preannuncia essere un altro spettacolare disastroso fallimento, che ridicolizzerà ancor più questo Pontificato.

La Calabrò parla di inefficienza dello IOR,di perdite elevatissime dovute a cattivi affari, di deficit drammatico e di conti in Svizzera misteriosi (7miliardi).

Nulla di nuovo, da sei anni, dal 2013, la storia è la stessa. Son sei anni che ne scrivo anch’io.

Ma nessuno vuole rispondere alle domande che si fanno da 6 anni.

– Chi e perché, a gennaio 2012, ha cambiato la Legge Antiriciclaggio firmata da Benedetto XVI con un motu proprio nel dicembre 2010, senza informare il Pontefice,

– Perché nel 2012 son stati cacciati senza spiegazioni: prima Gotti Tedeschi (Presidente IOR), poi il card. Nicora (Presidente Autorità di Controllo finanze Vaticane), il prof.Condemi ( Vice Presidente Aif ), l’avv. De Pasquale (direttore generale AIF).

Più tardi il Revisore dei Conti Milone, il vice direttore IOR Mattietti, il Consigliere IOR Carlo Salvatori, il successore alla Presidenza IOR Von Freyberg, il Card.Pell ministro delle finanze vaticane, etc.

– Perché nel 2013 viene nominato dal card. Bertone Presidente dell’Aif un professionista Lussemburghese, all’insaputa di Papa Benedetto?

– Perché la Santa Sede non è più stata, da allora, inclusa nella white list da Moneyval?

– Perché dopo il cambio della legge antiriciclaggio le banche italiane hanno chiuso i conti IOR, trasferiti su conti esteri?

– Perché nel 2013 fu fatta una Commissione di inchiesta su questi fatti, (commissione Farina) ma non è mai stata operativa e è stata subito sciolta?

– Perché la parte riguardante i reati finanziari del Rapporto card. Herranz, è stata segretata?

– Perché la richiesta di indagini del Card.Pell è stata ignorata? (e lui rimandato in Australia).

Ma soprattutto, quanto è vero che il card. Marx, supportato dalla Merkel, sta pensando di fare un take over sulle finanze vaticane (Ior, Apsa…) ed accelerare il processo di luteranizzazione della chiesa cattolica?

Osservatore Vaticano

