MUELLER SUI DUE SINODI, E IL MAGISTERO DEL PAPA E DEI VESCOVI.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, vi consiglio di andare a leggere sulla Nuova Bussola Quotidiana quello che il cardinale Gerhrard Mueller, già Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, ha detto oggi pomeriggio a un convegno centrato sugli ordini sacri. È veramente molto interessante.

Vi diamo qui il primo capoverso:

Il cardinale Gerhard Mueller, prefetto emerito della Congregazione per la Dottrina della Fede, ha partecipato a un convegno organizzato dall’Istituto Patristico Augustinianum, a Roma, dal titolo “Sfide attuali per l’Ordine sacro”. Il porporato ha svolto una relazione, dal titolo: “Quali sono i presupposti per ricevere il sacramento dell’Ordine?”, in cui ha lanciato un allarme drammatico: «Se non vogliamo che il cosiddetto “cammino sinodale” in Germania o il Sinodo Amazzonico, finiscano nel disastro di un’ulteriore secolarizzazione della Chiesa, i protagonisti devono permettere che il coraggioso e lungimirante Papa Pio XI, nella sua “viva ansia” per i credenti oppressi nella terra di san Bonifacio, scriva le seguenti parole nel loro copione».

Buona lettura.

