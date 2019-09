NOBILE: CAROLA E GRETA. DUE FACCE DELLO STESSO DISUMANESIMO.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, troll e amici dei negrieri di ogni genere, dagli scafisti a quelli in clergyman, Agostino Nobile ci ha inviato una riflessione sulle due recenti eroine del politically correct: quella povera ragazzina usata e abusata, Greta, e la capitana sperona motovedette, Carola. Condivisibile, come sempre. Buona lettura.

§§§

Carola e Greta. Due facce dello stesso disumanesimo

Carola Rackete, la signorina della Sea Watch, indagata per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e, nei fatti, assolta dalle toghe rosse, oggi è una star. Approfittando del successo, ha scritto un libro in difesa dell’ambiente e dei diritti umani. Chiunque sia minimamente informato sa che i “naufraghi” non sono tali e non scappano da guerre. Invitati in Europa dalla sinistra mondialista anticristiana, i giovani musulmani una volta arrivati in terra italica, se non vengono parcheggiati in strutture talmente limitate di tutto che spingono alla violenza anche i più miti, spesso delinquono. Molti lavorano in nero e sottopagati, i più fortunati si accontentano della paghetta giornaliera, prelevata dalle tasche degli italiani. Gli altri, quelli che aspirano al paradiso di Allah, consapevoli di trovarsi in terra di battaglia, Dar al-harb, mentre spacciano droga agli infedeli stuprano le ragazze occidentali. Sanno benissimo che le toghe rosse gli faranno sconti di pena o li grazieranno. La buona e brava Carole che accusa il buon senso di razzismo, in realtà non è altro che una negriera prezzolata dagli schiavisti del XXI secolo. Dopo la tratta degli schiavi, e migliaia di morti causati da subdoli personaggi come lei, la cinica Rackete è passata al “green” ecologico. Un mercato meno rischioso che permette maggiori introiti e visibilità mediaca. Vedi la quindicenne Greta Thunberg, che senza fatica è riverita girando il mondo in aereo e su tutti i tipi di mezzi inquinanti. La barca a vela ostentata sui media era una promozione destinata ai milioni di fessi che trangugiano fake news come torte della nonna. La recente arringa di Greta all’ONU ha raggiunto le più alte vette dell’ipocrisia. Le frasi che dovrebbero scuote le coscienze, diventano grottesche: “come osate, mi avete rubato l’infanzia”, “c’è gente che muore, interi ecosistemi stanno collassando”, ecc. Peccato che la giovane attivista svedese (dicono, con sindrome di Asperger, nonostante sembri uscita dall’Actors Studio) non abbia uno straccio di prove scientifiche. Tra parentesi, questa ragazzina derubata dell’infanzia sembra ignorare i milioni di bambini a cui non hanno rubato l’infanzia, ma la vita prima di nascere. Ma non è una svista. Ecologia della terra fa rima con riduzione del numero degli umani sulla terra.

Guardando il filmato girato all’ONU dove Greta minaccia e manifesta il proprio disgusto per gli inquinatori adulti, mi ha riportato in mente l’Imbianchino tedesco con la camicia bruna. Stesse espressioni, stessa arroganza. Poverina, si dirà, non è colpa sua. È vero, l’hanno gettata nel circo mediatico come gli zingari (si può dire zingari?) che educano i propri pargoletti a rubare, perché legalmente non perseguibili. Ma Greta sembra trovarci particolarmente gusto, e dato che non spenderà mai una parola contro l’aborto o i bambini strappati dalle madri per metterli in vendita, per i bambini che muoiono di fame ogni giorno in Africa e in Asia, o gli adolescenti divorati dalla droga, è chiaro che dell’essere umano non gliene frega un fico secco. Il suo traguardo, come quello di Carola, è costituito da soldi e popolarità mediatica. Pensate davvero che qualcuno non le abbia mai detto cosa pensano i veri climatologi sul presunto surriscaldamento del pianeta? Non cadiamo nella trappola. Non stiamo parlando dell’evidente inquinamento dei mari, dei fiumi e dell’aria, impestati dalle industrie produttrici di plasticche, di gas e di liquidi inquinanti, ma del supposto surriscaldamento del pianeta causato dall’uomo. Autorevoli scienziati da anni ripetono che periodi di surriscaldamento si sono verificati anche nei secoli in cui non esitevano gli idrocarburi, la plastica e schifezze inquinanti a livelli industriali.

Per Carlo Rubbia, premio Nobel per la fisica nel 1984 il surriscaldamento globale antropico non ha nessun fondamento scientifico https://www.youtube.com/watch?v=4_T1QNRtToc

Antonio Zichichi, professore emerito del dipartimento di fisica superiore dell’Università di Bologna, non lascia dubbi: “Il riscaldamento globale è la più grande bufala di tutti i tempi”: https://www.jedanews.it/blog/antonio-zichichi-riscaldamento-globale/ Dello stesso avviso sono perlomeno altri 500 studiosi di tutte le nazionalità, non prezzolati dai solili Soros & Dem. Tant’è che la macchina epuratrice stalinista comincia a muoversi anche contro di loro.

Diciamocela tutta, a Greta e Carola non interessa la realtà delle cose, non amano il pianeta e nemmeno gli umani che vi abitano, ma perseguono il più cinico e miserabile dei business. I gretini e i negrieri oggi sono al potere, dall’ONU alle ultime province delle democrazie totalitarie, scendendo sempre più giù fino ad arrivare all’oscura cittadella bergogliana.

Agostino Nobile

§§§

