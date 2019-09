EUTANASIA, LA CEI DICE “OHIBÒ”! PUCCETTI DOMANI A NAPOLI, UN CONVEGNO.

Marco Tosatti

“Sconcerto”, “preoccupazione” e presa di “distanza” da parte dei Vescovi dopo la decisione della Consulta che ha aperto al suicidio assistito in determinate condizioni. “Si può e si deve respingere – scrive la presidenza Cei facendo proprie le parole del Papa – la tentazione- indotta anche da mutamenti legislativi – di usare la medicina per assecondare una possibile volontà di morte del malato, fornendo assistenza al suicidio o causandone direttamente la morte con l’eutanasia”.I Vescovi italiani si ritrovano, dunque, “unanimi nel rilanciare queste parole di Papa Francesco. In questa luce esprimono il loro sconcerto e la loro distanza da quanto comunicato dalla Corte Costituzionale”.

Questo è quanto riportato dall’ADN Kronos sulla reazione dei vescovi italiani alla decisione che in pratica apre la strada al suicidio assistito, e all’eutanasia libera nel nostro Paese. Meno male che c’è una “presa di distanza”; con questa Conferenza Episcopale, che ha fatto del suo meglio per favorire i partiti che appoggiano i progetti di eutanasia, avremmo potuto aspettarci ben di peggio.

Vogliamo solo sommessamente osservare con quanta flemma i vescovi italiani e il Pontefice si accostino a questo dramma, e con quanto ardore invece si spendano se ci sono di mezzo i migranti, con tutto il traffico di affari ad esso connesso. Fra pochi giorni si celebrerà in Vaticano una messa per migranti e rifugiati. Aspettiamo analoghe sante iniziative per la giornata del morto ammazzato di eutanasia, o per la giornata dei piccoli morti ammazzati con l’aborto.

E nel frattempo vi diamo notizia di un incontro che si svolgerà a Napoli, avendo per protagonista Renzo Puccetti, domani, venerdì 27 settembre. Un convegno certamente di grande interesse.

SE PENSATE CHE

STILUM CURIAE SIA UTILE

SE PENSATE CHE

SENZA STILUM CURIAE

L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA

AIUTATE STILUM CURIAE!

ANDATE ALLA HOME PAGE

SOTTO LA BIOGRAFIA

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

LIBRI DI MARCO TOSATTI

Se siete interessati a un libro, cliccate sul titolo….

Categoria: Generale

Questo articolo è stato scritto da wp_7512482