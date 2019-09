“OGNI GINOCCHIO SI PIEGHI”. CONVEGNO A ROMA IL 5 OTTOBRE, PER L’EUCARESTIA.

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, il 5 ottobre, il sabato che precede l’apertura del Sinodo sull’Amazzonia, sarà una giornata fittissima di impegni. Abbiamo dato notizia più volte della Preghiera per la Chiesa che si svolgerà a due passi dal Vaticano, alle 14.30, a Largo Giovanni XXIII; abbiamo annunciato il grande convegno che avrà luogo dalla mattina all’Hotel Quirinale, a Roma, vicino alla Stazione Termini. Oggi vi diamo conto di un altro appuntamento molto interessante. Eccovi la presentazione, scritta dagli organizzatori.

§§§

Il 5 ottobre 2019, a partire dalle ore 18, si terrà presso la Sala Conferenze di Santo Spirito in Sassia, organizzato dai membri del Comitato internazionale ‘Uniti con Gesù Eucaristia per le mani santissime di Maria’, che si battono per una rinascita della devozione eucaristica, una conferenza dal titolo “‘Ogni ginocchio si pieghi’. La maestà e l’amore infinito della Santa Comunione”.

La conferenza presenterà una raccolta di circa 11 mila firme, raccolte attraverso una petizione internazionale, per chiedere:

– che i fedeli possano ancora trovare gli inginocchiatoi nelle varie chiese, così da potere pregare in ginocchio, se lo desiderano, per adorare nostro Signore Gesù Cristo presente nei tabernacoli sotto le specie eucaristiche;

– che sia garantita la possibilità di fare la comunione sulla lingua e in ginocchio che, purtroppo, in diverse diocesi del mondo viene osteggiata;

– che sia vietata la distribuzione della Santissima eucaristia ai laici.

Questa conferenza prevede i saluti del Cardinal BURKE e del vescovo SCHNEIDER, la benedizione all’iniziativa del Cardinal RANJITH, gli interventi di riflessione del teologo polacco TADEUSZ GUZ, del giornalista italiano MARCO TOSATTI, del dott. JULIO LOREDO (della TFP Italia), del dott. ETTORE GOTTI TEDESCHI, ex Presidente IOR, e le conferenze vere e proprie a cura di monsignor NICOLA BUX sui motivi del “no” alla Comunione in mano e sull’importanza degli inginocchiatoi nelle chiese, di don FEDERICO BORTOLI sui motivi del no alladistribuzione della Comunione per i laici, dal saggista e ricercatore tedesco MICHAEL HESEMANN, sui “Miracoli eucaristici oggi”.

§§§

Categoria: Generale

Questo articolo è stato scritto da wp_7512482