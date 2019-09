MOBILITIAMOCI PER SILVANA DE MARI. CONTRO LA CENSURA, CONTRO LA GAYSTAPO.

Marco Tosatti

Silvana De Mari è un medico, chirurgo endoscopista, con una lunghissima pratica di cura del corpo umano. Silvana De Mari è il bersaglio principale delle lobby omosessualiste, perché ha detto, e diffuso pubblicamente quello che ogni medico sa – e che la letteratura scientifica conferma – cioè che i rapporti sodomitici praticati costantemente sono fonte di malattie e infezioni, dalle più leggere alle più gravi, danneggiano il fisico di chi li pratica e possono condurre a forme di squilibrio della personalità e situazioni croniche di infelicità.

Naturalmente queste affermazioni – per quanto possano essere ovvie per chi ha esperienza nel campo – contrastano in maniera drastica con la narrazione felice dei rapporti fatta dalle lobby omosessualiste. E hanno portato a due processi, intentati dal Gay Pride di Torino e al Circolo Mario Mieli, per diffamazione e a due condanne, anche per “istigazione all’odio razziale” secondo la legge Mancino, nonostante il pubblico ministero avesse chiesto l’archiviazione. Un’altra delle innumerevoli vergogne giudiziare del nostro Paese. Adesso, la lobby reclama la sua radiazione dall’Ordine dei Medici . È evidente che le lobby vogliono farne un esempio – colpisci uno per educarne cento, vi ricorda qualcosa – per impedire che le verità scomode vengano dette. Vuol farne un esempio per ridurre al silenzio ogni libertà di critica e di espressione anche provocando la rovina economica di chi non tace – un altro progresso del totalitarismo che ci sta chiudendo da ogni parte.

Per questo motivo Stilum Curiae chiede ai suoi lettori di inviare una mail all’Ordine dei Medici di Torino.

Qui la lettera-tipo, da inviare alla

presidenza@omceo.to.it:

Alla cortese attenzione del Dr. Giustetto Presidente dell’Ass. Medici di Torino

Egr. Dr. Giustetto,

ho appreso che il prossimo 4 Ottobre si terrà all’ordine dei medici di Torino, da Lei presieduto, il procedimento contro la D.ssa De Mari per le sue affermazioni sui rischi sanitari derivanti dai rapporti omosessuali.

Ritengo che tale procedimento non solo vada contro la più elementare libertà di espressione, sancita dalla Costituzione, ma soprattutto vada contro i dati di fatto universalmente riscontrati e di dominio pubblico, cioè che i rapporti omosessuali comportano un rischio di contrarre malattie sessualmente trasmissibili molto più elevato rispetto ai rapporti procreativi fra uomo e donna.

Credo che affermare il contrario comporti poi la necessità di provarlo in modo scientificamente inoppugnabile.

Confido che, anche grazie alla Sua competenza e senso di responsabilità, la verità e la libertà di espressione prevalgano sulle speculazioni ideologiche.

Cordiali saluti,

firmato…

