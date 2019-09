GOTTI TEDESCHI AL PAPA: UNA COMMISSIONE SCIENTIFICA SULLA CASA DI LORETO.

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, abbiamo ricevuto dal dott. Ettore Gotti Tedeschi questa riflessione sulla Santa Casa di Loreto, che con grande piacere pubblichiamo. Buona lettura.

§§§

Gentile dottor Tosatti, chiedo ospitalità per una riflessione riguardante la Santa Casa di Loreto, cui sono molto affezionato perché è la casa dove la Vergine Maria nacque, crebbe e, ricevette l’ Annunciazione e con il Suo “fiat “ iniziò la Redenzione..

Il quotidiano Avvenire (di ieri,18 settembre, pag 17- in allegato) pubblica un messaggio (alla Provincia picena dei Frati Minori) di Sua Santità Papa Francesco, nel quale dice:

<La città di Loreto, dove ho desiderato firmare l’esortazione postsinodale Christus Vivit, custodisce un tesoro prezioso: “alcune pietre della casa della famiglia di Nazareth”… >.

Con questa considerazione, il Santo Padre sembrerebbe escludere la “traslazione miracolosa” e la autenticità ed integrità della Santa Casa, secondo la tradizione accettata anche dal Suo predecessore sulla base di documenti, ricerche e prove che durano da secoli.

Stiamo parlando della casa dove avvenne la Annunciazione, perciò noi vorremmo implorare il Santo Padre di istituire in proposito una Commissione composta da storici, archeologi, architetti, scienziati, al fine di accertare (o smentire) che nel Santuario di Loreto: vi siano le tre pareti integre, formate da pietre unite da malta, provenienti da Nazareth, di ben 2000 anni fa, mai smontate e rimontate, integre come erano a Nazareth davanti alla Grotta.

Se ciò fosse, il trasporto è stato miracoloso; impensabile che la casa sia stata trasportata via nave da crociati, smontando e rimontando 5 volte le tre pareti ; la malta originale non esisterebbe più, solo per fare un esempio.

Oppure che si tratta di un falso nella sostanza e/o nel trasporto miracoloso.

Io credo che il rischio di voler rendere credibile i misteri sia alto e complesso e ho forti dubbi che il progresso scientifico possa riuscire a spiegare quello che nei secoli bui si spiegava con il miracolo.

La fede non è affatto superstizione, come qualcuno pretende. C’è chi ritiene che, non essendoci state al momento della traslazione (1291- ‘96) cineprese, la traslazione miracolosa non si possa “scientificamente“ accettare; pertanto la Chiesa, che sembra voglia sostenere solo ciò che è immanente e “credibile“, sembra non accettare più la tesi del miracolo.

Ohibò! Il miracolo è un evento straordinario non spiegato da leggi naturali,considerato intollerabile per i razionalisti (che rispettiamo), ma fatichiamo a comprendere perché teologi, apologeti sedicenti cattolici, neghino il miracolo adducendo come spiegazione il fatto che si oppone alla inviolabilità di leggi naturali,che contraddirebbero Dio stesso.

Mi ricordano Voltaire che spiegava che se Dio facesse miracoli correggerebbe la natura e se stesso che l’ha creata.

Per fortuna ci viene talvolta incontro la scienza quando dice che la natura è molto più complessa di quanto non appaia al microscopio, ed ha un potenziale ancora sconosciuto.

Confermo il mio stupore per la superficialità con cui taluni da tempo trattano la Traslazione della Santa Casa di Loreto, uno delle due più importanti reliquie della cristianità (con la Sacra Sindone), che la tradizione da più di settecento anni vuole sia stata, per volere divino, miracolosamente salvata dalla furia iconoclasta di chi stava occupando i luoghi sacri in Palestina.

Scientificamente è stato mille volte spiegato che non può esser stata smontata e rimontata più volte e perciò trasportata via mare.

E’ stato documentato da specialisti che si tratta delle tre pareti, senza fondamenta, quelle della casa di Nazareth appoggiata ad una roccia.

E’ stato documentato che le pietre, i materiali di costruzione sono intatti e escludono la distruzione e ricostruzione ben 5 volte in 5 luoghi diversi (dal 1291 al ’96), secondo la teoria di trasporto via mare da parte di crociati e di una famiglia di nome Angeli (come qualcuno sostiene dal 1900, secondo documenti conservati in Vaticano).

Ma poiché è la verità che conta, merita di essere indagata. Io son pronto a riconoscerla e scusarmi, ma invoco il Santo Padre affinché istruisca una Commissione che chiarisca i fatti, quelli scientificamente provabili.

A quel punto riconosceremo l’errore della tradizione, del miracolo, e delle prove scientifiche finora considerate vere. Son certo che il Vescovo di Loreto e delegato per la Santa Casa, che è persona di grande valore, mons.Fabio Dal Cin, potrà sostenere con forza questa filiale richiesta che si fonda sul dialogo e confronto auspicato continuamente da Papa Francesco.

Ettore Gotti Tedeschi

§§§

SE PENSATE CHE

STILUM CURIAE SIA UTILE

SE PENSATE CHE

SENZA STILUM CURIAE

L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA

AIUTATE STILUM CURIAE!

ANDATE ALLA HOME PAGE

SOTTO LA BIOGRAFIA

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

LIBRI DI MARCO TOSATTI

Se siete interessati a un libro, cliccate sul titolo….

Categoria: Generale

Questo articolo è stato scritto da wp_7512482