IL BUSINESS DELL’ACCOGLIENZA. DON BUX: NON C’È DIRITTO ALL’IMMIGRAZIONE

Marco Tosatti

Cari Stilumcuriali, mentre riprende a pieno ritmo il business della tratta dei neo-schiavi, favorita dal governucolo con l’uso (improprio?) delle navi dello Stato, e con l’aumento (erano 35 euro prima…) a quasi 43 euro a migrante che ha dato nuova fioritura al mercato dell’accoglienza vogliamo sottoporre alla vostra attenzione, e in particolare a quella dei catto-accoglienti, per amore o per interesse o per ideologia, un breve video registrato da Mons. Nicola Bux per la trasmissione “Fuori dal Coro”. Dura meno di un minuto, ma dice le cose essenziali che la Chiesa interessata al business non dice, o dice sommerse da un’altra caterva di misericordie. Buona visione.

https://www.mediasetplay.mediaset.it/video/fuoridalcoro/diritti-da-immigrato_F309976301001C09

https://www.mediasetplay.mediaset.it/video/fuoridalcoro/diritti-da-immigrato_F309976301001C09

SE PENSATE

CHE STILUM CURIAE SIA UTILE

SE PENSATE

CHE SENZA STILUM CURIAE

L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA

AIUTATE STILUM CURIAE!

ANDATE ALLA HOME PAGE

SOTTO LA BIOGRAFIA

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

LIBRI DI MARCO TOSATTI

Se siete interessati a un libro, cliccate sul titolo….

Categoria: Generale

Questo articolo è stato scritto da wp_7512482