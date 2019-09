NOBILE: BUFALE ANTICRISTIANE SEMPREVERDI…GALILEO, LUTERO, GLI ARABI, ETC…

Marco Tosatti

Agostino Nobile stimolato da alcuni dei commenti apparsi in relazione al suo ultimo articolo, ci ha mandato una riflessione di grande interesse e attualità.

§§§

Bufale anticristiane

Nonostante fior di apologeti abbiano smontato pezzo per pezzo decine di falsità anticattoliche, gran parte dei cattolici non conosce nemmeno il significato di apologetica. Per questo motivo voglio tornare, per l’ennesima volta e dopo aver pubblicato in Italia due libri a difesa della cattolicità, su alcune bufale condivise allegramente dai cristiani.

Il caso Galilei è la bufala di battaglia (insieme all’inquisizione e alle crociate) utilizzata per denigrare la Chiesa. Ma, come confermano ormai da decine di anni gli storici più autorevoli, la Chiesa non è contro la scienza e, dunque, la ragione.

Per il cardinale Bellarmino, una delle figure più eminenti del caso Galilei, la teoria copernicana non è una minaccia per la fede: «Dico che quando ci fusse vera demostratione che il sole stia nel centro del mondo e la terra nel terzo cielo, e che il sole non circonda la terra, ma la terra circonda il sole allhora bisogneria andar con molta consideratione in esplicare le Scritture che paiono contrarie, e più tosto dire che non le intendiamo, che dire che sia falso quello che si dimostra […] io non crederò che ci sia tal dimostratione, finchè non mi sia mostrata».

La Chiesa che processò Galilei chiedeva le prove scientifiche della teoria copernicana (la rotazione terrestre intorno al Sole), ma lo Scienziato pisano non le aveva. Non a caso il filosofo agnostico Feyerabend, afferma che «la Chiesa dell’epoca di Galileo si attenne alla ragione più dello stesso Galileo». I più grandi scienziati e filosofi del Seicento, come Bacon, Mersenne, Gassendi, Cartesio e Pascal, criticarono la teoria copernicana in forme molto più incisive della Chiesa. Numerosi scienziati e filosofi pubblicarono attacchi contro Galileo, sulla base di ragioni filosofiche e astrologiche. Certamente alcuni teologi temevano per la fede (per questo fu processato) ma, come scriveva lo stesso Galileo, questi erano stati tratti in inganno dai colleghi invidiosi. Nella famosa Lettera a Cristina Galileo, scrive: «la mia religiosissima e santissima mente quanto più limpida apparirebbe quando fossero esposte in palese le calunnie, le frodi, gli stratagemmi e gli inganni, che diciotto anni fa furono usati in Roma per abbarbagliar la vista ai superiori!» Lo storico Stillman Drake, commenta: «Siccome i superiori erano i teologi, le frodi e gli stratagemmi con cui erano stati abbagliati dovevano provenire da altri, che La lettera a Cristina identifica coi professori di filosofia».

Galileo Galilei non fece nemmeno un giorno di carcere, non fu né torturato né, tanto meno, condannato al rogo. Dopo l’abiura, il 22 giugno 1633, fu accolto dall’arcivescovo di Siena, Ascanio Piccolomini, per poi ritornare nella sua villa ad Arcetri dove potè continuare le sue ricerche. Come pena doveva recitare una volta a settimana i sette salmi penitenziali durante tre anni, che fu presto commutata.

Non è vero, come dicono i detrattori, che la Chiesa ha ammesso l’errore giudiziario contro Galileo Galilei solo nel 1992, con papa Giovanni Paolo II. Nel 1820 il Sant’Uffizio ha solennemente sentenziato la compatibilità tra il sistema copernicano e la fede cristiana, mettendo così fine alla polemica ancora prima delle prove scientifiche. Le opere di Galilei sono ristampate nello Stato Pontificio dopo la sua morte, e quando nel 1851, grazie alle scoperte di Faucault, si dimostra la teoria copernicana, l’Università Cattolica è la prima ad introdurla nei propri corsi scientifici. Gli storici della scienza considerano la Chiesa come protagonista indiretta della nascita della scienza moderna. Dunque, non sono gli uomini di Chiesa che hanno rifiutato la scienza, ma alcuni uomini di scienza che hanno negato la spiritualità dell’uomo.

«Lontano da noi il pensiero che Dio abbia in odio la facoltà della ragione… Lontano da noi il credere che la fede ci impedisca di trovare o cercare la spiegazione razionale di quanto crediamo, dal momento che non potremmo neppure credere se non avessimo un’anima razionale» Sant’Agostino d’Ippona (354 – 430).

Il premio Nobel Max Planck (1858-1947), afferma: «Non è certo un caso che proprio i massimi pensatori di tutti i tempi siano stati anche nature profondamente religiose, benché non svelassero volentieri il sacrario delle loro anime».

Chi, tra le religioni, è contro la ragione?

Martin Lutero: «La ragione è la prostituta del Diavolo». Per lo scismatico tedesco, l’uomo non può fare nulla per salvarsi perché predestinato. Ovvero, anche coloro che donano sé stessi a Dio, se predestinati (detto terra-terra, segnati dalla nascita) andranno all’inferno. Se questo è un ragionamento logico… Ma sono proprio i protestanti che hanno creato e diffuso la bufala che accusa la Chiesa di essere contro la ragione.

I musulmani, come sappiamo, considerano il Corano increato, dettato da Allah all’Arcangelo Gabriele. Dunque va accolto letteralmente, senza che la ragione, la logica e la coerenza possano, diciamo, metterci mano. Rodney Stark, ne La vittoria della ragione, scrive«Il cristianesimo fu la sola religione ad accogliere l’utilizzo della ragione e della logica come guida principale verso la verità religiosa».

È vero che gli arabi erano tolleranti e rappresentarono il faro della cultura nell’Europa oscurantista medievale? Lo affermano i libri di testo, media e, recentemente, ho dovuto sopportarlo guardando un documentario della BBC. Ma sentiamo chi ne sa più di noi, poiché hanno dato la vita allo studio e spesso conoscono alla perfezione l’arabo antico e moderno. Uno di questi è Francesco Gabrieli (1904 – 1996), orientalista, tra i massimi arabisti del Novecento. In una delle sue lettere private, scrive: «Dopo 70anni di studio degli arabi, sono tenuto a ripetere per loro lo “odi genus universum” di Petrarca, e con più ragione di lui.»

La civiltà moresca, era fondata sull’apartheid, dove ai non musulmani venivano negati i diritti più elementari vigenti allora in Europa. Per quanto riguarda l’islam “faro della cultura”, diciamo subito che i numeri considerati erroneamente “arabi”, sono indiani. Così come lo zero. La prima comparsa dello zero risale all’epoca dei Sumeri, circa 3 mila anni fa. Lo sviluppo dello zero in senso moderno va fatto risalire alla cultura Hindu, anche se, anche qui, erroneamente la paternità viene attribuita al matematico arabo Muhammad ibn Musa al Khwarizmi.

L’architettura islamica fu realizzata da architetti cristiani e ebrei. Nella penisola araba e negli altri paesi musulmani, non esistevano opere architettoniche che potessero minimamente competere con quelle realizzate nei paesi europei conquistati dall’Islam. Per fare un parallelo, diciamo che i Romani hanno lasciato numerose tracce della loro architettura nei luoghi conquistati, dall’Anatolia alla Britannia, dalla Pannonia ai paesi del nord Africa fino alla Mesopotania. Ma è a Roma e in tutta l’Italia che troviamo le maggiori testimonianze architettoniche, non in Pannonia o in Mesopotania. Non è possibile che i musulmani arabi costruissero l’Alhambra a Granada, mentre a casa propria avevano solo sabbia. Chi oggi va per lavoro o in vacanza nella penisola araba vedrà molte costruzioni recenti, ma poco o nulla che possa ricordare i 1400 anni di storia islamica.

In architettura l’arco a ferro di cavallo, definito impropriamente moresco, non è invenzione araba. Esistono fin dai tempi della Siria preislamica, dove nel IV secolo abbellivano il Battistero di Mar Ya’qub (San Giacomo) a Nisibis.

La storica medievista Régine Pernoud (1909–1998) conservatrice des Archives nationales et du musée de l’Histoire de France, profonda conoscitrice della storia medievale, nella sua opera “Medioevo, un secolare pregiudizio”, conferma che in architettura l’arco a ferro di cavallo esiteva in Spagna un secolo prima dell’invasione musulmana.

Rodney Stark, nella sua ricerca Gli eserciti di Dio, a questo proposito, scrive: «Anche la tanto celebrata architettura araba risulta alla fine una creazione di architetti di cultura dhimmi, che adattarono alle esigenze islamiche i modelli tipici dell’arte persiana e bizantina. Quando il califfo ‘Abd-al-Malik fece erigere a Gerusalemme la grande moschea della Roccia, riconosciuta come uno dei capolavori dell’architettura islamica, egli ingaggiò architetti e artigiani bizantini, il che spiega perché l’edificio ricordi tanto la chiesa del Santo Sepolcro. […] Come afferma Jonathan Bloom, indiscussa autorità nel campo dell’arte e dell’architettura islamica “la Moschea della Roccia rappresenta esattamente un esempio di quella che oggi definiamo arte islamica, vale a dire un’opera d’arte non necessariamente creata da musulmani […] ma piuttosto realizzata in paesi in cui la maggior parte degli abitanti – o gli abitanti più influenti – era musulmana”». Esempi simili abbondano in altri campi, come nella matematica, scienza, ingegneria e filosofia. Donald R. Hill, scrive lo storico e sociologo Stark «ha rilevato che ben poche conquiste possono farsi risalire agli arabi, ammettendo che anche la maggior parte di tali contributi provenne dalle popolazioni conquistate. Lo stesso Ibn Sīnā, Avicenna, che l’Encyclopedia Britannica presenta come “il più autorevole tra tutti i filosofi e scienziati musulmani” era un persiano» come anche molti famosi eruditi erano cristiani, ebrei e persiani. «Ciò che forse indusse in errore molti storici fu il fatto che alla maggior parte dei grandi rappresentanti della “scienza araba” vennero dati nomi arabi e che le loro opere furono pubblicate in arabo, in quanto lingua “ufficiale” del califfato».

Come vediamo la storia, pur di infondere complessi d’inferiorità alla cattolicità, è stata corrotta minuziosamente in tutte le forme dai protestanti, dai compagni di merenda massoni e dagli arabi che non disdegnano di prezzolare a suon di migliaia di dollari professori universitari e pseudostorici occidentali.

Agostino Nobile

Ps: Alcuni brevi passi li ho ripresi dai miei libri apologetici “Anticristo Superstar” e “Quello che i cattolici devono sapere – Almeno per evitare una fine ridicola”.

§§§

