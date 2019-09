SUPER EX. IL PAPA, LE CRITICHE, IL DIALOGO. SCOLLAMENTO DALLA REALTÀ O…

Marco Tosatti

Cari Stilumcuriali, da qualche giorno Super Ex (Ex di Movimento per la Vita, Ex di Avvenire, ma in maniera sbalorditiva ancora non Ex cattolico) ci ha inviato una riflessione sul commento di papa Bergoglio relativo al cardinale Müller, teologo di grande fama, ex Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, una persona di tutto rispetto, e che ha sempre lealmente cercato di difendere il ruolo e la figura del Romano Pontefice, contro venti e maree. A questo vorremmo aggiungere un breve commento a una frase che @Pontifex ha pronunciato sull’aereo che lo riportava dall’Africa a Roma. Ecco la domanda, e la sua risposta.Il corsivo è nostro.

§§§

Verso di lei ci sono forti critiche e persino alcuni suoi amici più stretti hanno parlato di un complotto contro di lei. C’è qualcosa che questi critici non capiscono dal suo pontificato, o c’è qualcosa che lei ha imparato dalle critiche? Un’altra cosa: lei ha paura di uno scisma nella Chiesa americana, e se sì, c’è qualcosa che potrebbe fare?

“Le critiche aiutano e quando uno riceve una critica, subito deve fare autocritica. Io sempre delle critiche vedo i vantaggi. Delle volte ti arrabbi, ma i vantaggi ci sono. Poi nel viaggio di andata a Maputo, è venuto uno di voi a darmi un libro: “Come gli americani vogliono cambiare Papa”. Io sapevo del libro, ma non lo avevo letto. Le critiche non sono soltanto degli americani, ma un po’ dappertutto, anche in curia. A me piace quando si ha l’onestà di dirle. Non mi piace quando le critiche stanno sotto il tavolo, magari ti sorridono con tutti i denti e poi ti pugnalano alle spalle. La critica è un elemento di costruzione e può avviare un dialogo. Invece la critica delle pillole di arsenico è un po’ buttare la pietra e nascondere la mano. Se faccio la critica e aspetto la risposta, vado dal Papa e parlo e scrivo un articolo e gli chiedo di rispondere, questo è leale, questo è amare la Chiesa. Fare una critica senza voler sentire la risposta e senza fare il dialogo è non volere bene alla Chiesa, è andare dietro ad una idea fissa. Sempre una critica leale è ben ricevuta, almeno da me.

Quanto allo scisma, nella Chiesa ce ne sono stati tanti. Dopo il Vaticano I, i cosiddetti vetero-cattolici se ne sono andati a causa dell’ultima votazione sull’infallibilità. Dicevano di voler essere fedeli alla tradizione della Chiesa e adesso fanno l’ordinazione delle donne. Dopo il Vaticano II c’è stato lo scisma di Lefevbre. Sempre c’è l‘azione scismatica nella Chiesa. E’ una delle azioni che il Signore lascia alla libertà umana. Ma io non ho paura degli scismi, prego perché non ce ne siano, che ci sia il dialogo, che ci sia la correzione se c’è qualche sbaglio, ma il cammino nello scisma non è cristiano. Poi mi viene da pensare: è il popolo di Dio a salvare dagli scismi, perché gli scismatici sempre hanno una cosa in comune, si staccano dal popolo e dalla fede del popolo di Dio. Il popolo Dio sempre aggiusta e aiuta.

Uno scisma è sempre uno stato elitario, ideologia staccata dalla dottrina. Per questo io prego che non ci siano gli scismi. Ma non ho paura. Io rispondo alle critiche. Ad esempio le cose sociali che dico sono le stesse che ha detto Giovanni Paolo II, io copio lui. Oppure, la primazia di una morale asettica sulla morale del popolo di Dio, la morale dell’ideologia, per così dire pelagiana, che ti porta alla rigidità. Oggi abbiamo tante scuole di rigidità dentro della chiesa, che non sono scisma, ma sono vie cristiane pseudo-scismatiche che finiranno male. Quando vedrete cristiani, vescovi e sacerdoti rigidi, dietro di quello ci sono dei problemi, non c’è la “sanità” del Vangelo. Per questo dobbiamo essere miti con le persone che sono tentate da questi attacchi, perché hanno un problema, e dobbiamo accompagnarle con mitezza”.

§§§

Avete letto la parte in corsivo? Questa è la stessa persona che non ha voluto vedere cardinali che avrebbero voluto parlare, discutere con lui di disagi e problemi (Burke, Caffarra, per non citarne che due) e che di conseguenza ha rifiutato a priori un dialogo. Quante risposte hanno avuto le persone, laici, preti, vescovi, cardinali che gli hanno scritto privatamente? E quante risposte hanno avuto i firmatari di petizioni, richieste filiali e via supplicando nel corso di questi anni? La spiegazione più caritatevole che io possa trovare è quella di uno scollamento dalla realtà, cioè l’incapacità di valutare in maniera fredda, distaccata, senza sentirsi immediatamente aggrediti e attaccati, le azioni e le parole che possano sottendere o esplicitare una critica. Se ben ricordate, la lettera firmata da più di una decina di cardinali prima del Sinodo sulla Famiglia avrebbe provocato – secondo quanto era stato riportato all’epoca – reazioni eccezionali. Preferisco ancora pensare a uno scollamento fra visione personale e realtà oggettiva, piuttosto che ammettere una qualche forma di pontificia impudenza. Come farebbe Müller, per salvare ruolo e figura, se non l’uomo….

Ed ecco Super Ex.

§§§

Nella vita accade spesso così: da bambini ci fidiamo dei nostri genitori, li seguiamo fedelmente, senza tante domande. Poi si diventa adolescenti, si cresce un po’, e ci si sente un po’ ribelli, si vuole essere autonomi, si è capito tutto. E’ il momento della “stupidità” massima, ma ha il suo significato. Accade infatti che passano gli anni, si matura, e si torna “indietro”: “ora capisco i miei genitori!”; “aveva ragione mio padre”; “che brava mia madre!”. Nella fede accade un po’ la stessa cosa: i bambini credono, con slancio; poi verso l’adolescenza sorgono i dubbi, spesso si lascia la pratica, si crede di aver capito che “erano tutte favole per bambini”. Poi, in tanti si riscopre la fede che si aveva da bambini: magari dopo una traversata del deserto di tipo esistenziale, oppure dopo aver davvero studiato. Illuminante Louis Pasteur: “poca scienza allontana da Dio, molta vi riconduce”. Molto sapere umano svela all’uomo la sua pochezza e gli riapre le porte della Sapienza. “Se non diventerete come bambini”, ha detto il Logos incarnato, che si è fatto bambino, ma era Onnisciente!

Tutto questo per dire cosa?

Che Bergoglio ha ragione, quando, nel classico stile dei suoi “vaffa day” grillini, ha bollato il cardinal Mueller come un “bambino”, che si sforza, ha buone intenzioni… ma non ci arriva.

Eh sì, direte voi, Bergoglio, con le tre idee ripetute all’infinito, liquida così, e pubblicamente, il teologo di fama mondiale, colto, preparato, chiamato da Benedetto XVI nientemeno che alla Congregazione della Fede!

Ma è “giusto” così: “poca scienza ti fa credere di essere un adulto, che capisce più di Cristo, del magistero di chi ti ha preceduto, dell’ex ‘guardiano della fede’ e di chi lo ha scelto e continua ad elogiarlo, anche pubblicamente; molta, invece, ti rende umile, ti insegna che non puoi essere più misericordioso di Cristo, nè più saggio di 2000 anni di Tradizione; che è bene tornare bambini, per farsi accompagnare da Dio”.

Ricordiamocelo: è l’orgoglio che ci frega; è tornando bambini che si accetta davvero la Rivelazione del Padre e il Magistero autentico della Chiesa, senza farsene arroganti padroni.

§§§

