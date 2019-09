RVC. LA FINTA PRESSIONE DELLA CHIESA SUL GOVERNO CONTRO L’EUTANASIA

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, simpaticissimi troll e mosche cocchiere varie, Romana Vulneratus Curia che di palazzi vaticani e preteschi in generale se ne intende, ha letto un paio di articoli – uno lo trovate qui – in cui si parla dell’appoggio, e forse anche di più, dato dal Vaticano a Giuseppe Conte, ex allievo di Villa Nazareth, la scuola gestita dai diplomatici vaticani, in questa crisi, la spinta – se mai ce ne fosse stato bisogno! – del Vaticano sul Quirinale per varare il Pasticciaccio Brutto giallo-fucsia, e un esecutivo che come prima cosa ha fatto un provvedimento sui migranti (così vicini al cuore e al portafoglio della Chiesa) e si appresta a legiferare sull’eutanasia. Vediamo che cosa pensa della cosiddetta “opposizione” della Chiesa a questo provvedimento RVC…

Caro Tosatti, leggendo il link,qui sotto, mi son posto stamattina una domanda cruciale: è bene fare il processo alle intenzioni di “un qualcuno”? In generale è opportuno farlo per riflettere su quali potrebbero esser le intenzioni di questo qualcuno se impattano sulla nostra vita.

È però pericoloso farlo, sia perché bisognerebbe sapere molte cose sugli obiettivi del “qualcuno”, sia perché si verrebbe subito accusati dagli amici del “qualcuno” di voler fare <processi alle intenzioni> e le intenzioni non sono sempre poi attuate, quindi non processabili, prima.

Ma la materia è grave e il “qualcuno” è qualcuno che mi sta cambiando la vita, così sa che farò caro Tosatti? Farò proprio il processo (rispettosissimo) alle intenzioni … nientepopodimeno che del Papa, sul tema eutanasia.

I giornali dicono che questo Pontificato ha sostenuto il governo Conte (figlio spirituale del card.Silvestrini, massimo sostenitore di Bergoglio).

Ma dico, si può sostenere qualcuno che al momento della nomina a premier dichiara di voler fare “un nuovo umanesimo”?. Ma andiamo ! Ma dico, si può sostenere il Governo Conte, fatto dai 5Stelle che sono i promotori della legge sull’eutanasia? In una compagine di governo dove impera in materia bioetica la Cirinnà? In un governo appoggiato dalla “cocca” del Papa Emma Bonino? Solo per abbattere Salvini ?

Capisce Tosatti perché ho deciso di fare il processo alle intenzioni? per far venire fuori una specie di processo di Norimberga! Ora in Vaticano e alla Cei si dichiara di voler bloccare la Lex Eutanasia? . Pur essendo totalmente coerente con la posizione malthusiano-ambientalista di questa Chiesa? Sarebbe una contraddizione no?

Si simula la protesta solo per contentare quattro vecchi tradizionalisti e far finta di essere ancora difensori della vita?

Quando nel sinodo amazzonico l’unica vita che sembra preoccuparli è quella delle piante?

Se realmente volessero bloccare questa legge la diplomazia vaticana si muoverebbe in assoluto silenzio mediatico, limitandosi a spiegare ad ogni segretario di partito di governo come verrà “trattato” alle future elezioni dal mondo cattolico che vota.

Poi ci sono altri motivi per giustificare il mio “processo alle intenzioni”.

Primo – Il Papa ha affermato che non conosce –principi non negoziabili –.

Secondo – Il Papa ha affermato che va evitato l’accanimento terapeutico, che non equivale a eutanasia.(Quale?) .

Terzo – La legge 219 sul fine vita è già eutanasia, e chi la difende a spada tratta è il Presidente dei Giuristi cattolici Francesco d’Agostino, cocco del card. Bassetti.

Uffah !!

