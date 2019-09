AMAZZONIA: LA POSTA IN GIOCO. 5 OTTOBRE, CONVEGNO A ROMA .

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, come sapete il mese prossimo si apre a Roma il Sinodo sull’Amazzonia; un evento che secondo molti è pensato – in tedesco – per cambiare alcuni punti fondamentali della Chiesa, applicarli, sotto il pretesto dell’urgenza pastorale nelle sterminate distese dell’Amazzonia e poi utilizzare le modifiche anche in terre molto lontane dall’America meridionale.

Alla vigilia dell’evento si terrà un convegno molto interessante, a Roma, dal titolo:

AMAZZONIA: LA POSTA IN GIOCO

Avrà luogo all’Hotel Quirinale – a due passi dalla stazione Termini, per cui facilmente raggiungibile anche per chi non abita a Roma – e si chiuderà nel pomeriggio.

Il convegno è organizzato dall’Istituto Plinio Correa de Oliveira. E qui potete ascoltare e vedere un breve video di presentazione.

Chi sia interessato ad avere aggiornamenti continui e regolari sulla preparazione del sinodo, dopo il quale, secondo un vescovo tedesco, la Chiesa non sarà più la stessa, può farlo collegandosi con il sito del Pan Amazon Synod Watch, in diverse lingue, fra cui l’italiano.

Ecco il programma:

Sabato 5 ottobre dalle 9:30 del mattino

Hotel Quirinale

Via Nazionale 7 – 00184 Roma

(zona Metro Repubblica – Stazione Termini)

Il convegno sarà così diviso:

Sessione del mattino (Ore 9:30)

Una previsione che si sta compiendo

S.A.I.R. P.pe Bertrand d’Orleans e Braganza, Principe Imperiale del Brasile; autore del libro Psicosi Ambientalista

Nel 1976 e 1977 una denuncia squarciò il velo sul cambio di paradigma missionario che stava avvenendo in Brasile: non portare più il Vangelo bensì adattarsi alle credenze tribali

L’Amazzonia dal punto di vista dei nativi

Avv. Jonas Macuxí de Souza, dirigente dell’etnia macuxí di Roraima in Amazzonia

Antropologi, missionari e ONG straniere vorrebbero convincere gli indios a conservare il loro stato primitivo. Cosa ne pensano gli indios?

Impatto della deforestazione sul clima

Prof. Luiz Carlos Molion, Meteorologo, Università Federale di Alagoas

Davvero il bacino amazzonico produce le conseguenze ambientali planetarie denunciate dai media?

Sessione pomeridiana (Ore 15:30)

Il verde è il nuovo rosso

James Bascom, dirigente del Bureau TFP di Washington – D.C.

Il ruolo dell’ecologia nell’adempimento dell’utopia socialista come naturale erede della lotta di classe preconizzata da Karl Marx. Obiettivo: trasformare radicalmente la civiltà occidentale in una società tribale

Paradigma amazzonico: nuovo colonialismo teologico

Prof. Stefano Fontana, Direttore dell’Osservatorio Card. Van Thuận per la Dottrina Sociale della Chiesa

Le sorgenti del paradigma amazzonico non si trovano sulle Ande ma nel Reno

Paradigma “dal volto amazzonico” o Civiltà Cristiana? Il XXI secolo ad un bivio

Prof. Roberto de Mattei, presidente della Fondazione Lepanto, autore e storico della Chiesa

I documenti preparatori del Sinodo aprono la strada a un rapporto panteista uomo-natura ed a una religione neopagana

Il “volto amazzonico”: maschera che nasconde un’apostasia

José Antonio Ureta, autore di “Il Cambio di Paradigma di Papa Francesco”

La Teologia India, un surrogato della Teologia della Liberazione, fornisce alla Chiesa un “volto amazzonico” e propone un modello tribalista per la società futura

Modera: Julio Loredo, autore di “Teologia della Liberazione. Un salvagente di piombo per i poveri”.

