VIGANÒ: STANNO CREANDO UNA “NEO-CHIESA” CONTRO LA CHIESA DI SEMPRE.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, Robert Moynihan, nel suo prezioso Inside the Vatican, ha pubblicato qualche estratto da una conversazione che ha avuto tempo con l’arcivescovo Caro Maria Viganò. Ve ne offriamo una nostra traduzione, perché ci sembra veramente molto interessante. Fra l’altro, l’ex Nunzio negli USA, rivela che papa Bergoglio il 23 giugno 2013 oltre alla sua opinione su McCarrick gli chiese anche che cosa pensasse de gesuiti negli USA…due risposte che probabilmente lo fecero inserire immediatamente nella lista dei “cattivi” del neo pontefice. E non in quella dei comprabili, o dei comprati. Buona lettura.

ΟΟΟ

— Ora che è passato un anno, l’arcivescovo Viganò ha una preoccupazione ancora più profonda: che la crisi clericale degli abusi sessuali sia solo un aspetto di una crisi più profonda e più ampia della fede cristiana nella nostra epoca.

Questa crisi più profonda e più ampia, secondo Viganò, implica, teologicamente, un rifiuto illegittimo (cioè non uno sviluppo legittimo) della dottrina cattolica tradizionale. L’obiettivo: costruire una “nuova chiesa” più moderna, caratterizzata da una fede e una pratica in molte aree della vita cattolica e sacramentale diverse dalla Chiesa del passato.

Viganò vede questo rifiuto dell’insegnamento tradizionale come un motivo di grave preoccupazione.

In linea con il suo ruolo di vescovo cattolico, dice, sente il dovere di fare tutto il possibile per difendere la dottrina ortodossa.

“Non posso tacere se è in gioco la fede”, mi disse Viganò. “Se altri si uniranno a me, tanto meglio. Ma anche se sono solo, devo parlare.”

Sente che la proposta di costruire una “nuova chiesa” è un pericolo per le anime che non conosceranno l’autentico Cristo dei Vangeli (la “Buona Novella”).

Mentre ha riflettuto su questa situazione, ha visto più chiaramente, dice, che la storia della Chiesa sin dall’inizio (l’eresia ariana, le varie eresie gnostiche, l’eresia nestoriana, ecc.) è stata una lunga battaglia per quell’ortodossia che G.K. Chesterton chiamava notoriamente “La verità selvaggia, che vacilla ma che è ancora in piedi”.

Ma Viganò crede anche che questa lunga battaglia, specialmente negli ultimi due secoli dalla Rivoluzione francese in poi, e soprattutto negli ultimi 50 o 60 anni, abbia visto molte sconfitte per l’ortodossia e molte vittorie per coloro che cercano di alterare il perenne insegnamento cattolico .

E si lamenta del fatto che i Papi recenti – e anche egli stesso, come vescovo incaricato di difendere la fede – non abbiano avuto più successo nel prevenire questa lenta separazione dalla fede ortodossa.

Ora, poiché il diritto canonico afferma che la “legge suprema della Chiesa è la salvezza delle anime”, Viganò afferma che desidera fare tutto ciò che è in suo potere, preferibilmente con l’aiuto di altri vescovi, incluso il vescovo di Roma, ma anche da solo, per proteggere i fedeli da questa profonda apostasia, che crede ponga il rischio della perdita della salvezza e della vita eterna per innumerevoli anime.

Viganò osserva che la sua prima testimonianza era essenzialmente orientata sulla questione degli abusi sessuali nel clero.

Questo perché la questione degli abusi sessuali è emersa da una domanda che papa Francesco (nel ricordo dell’incontro che ne ha Viganò) ha posto a Viganò stesso durante l’incontro del 23 giugno 2013.

“Mi ha chiesto di parlargli del cardinale McCarrick”, mi disse Viganò. “Non ho sollevato io la questione.”

Ma Viganò ora sottolinea che, in quello stesso incontro (di nuovo, nel suo ricordo) papa Francesco, dopo avergli chiesto di McCarrick, gli fece anche una seconda domanda, che era: qual è la situazione dei gesuiti negli Stati Uniti?

In risposta a questa seconda domanda, Viganò disse a papa Francesco che l’ordine dei gesuiti negli Stati Uniti aveva avuto un ruolo chiave nel secolarizzare le influenti università cattoliche del paese ed era stato spesso in prima linea nello sforzo di cambiare l’insegnamento cattolico in una direzione non conforme ai desideri di tutti i papi recenti – Paolo VI, Giovanni Paolo I, Giovanni Paolo II e Benedetto XVI – e che, se papa Francesco riuscisse a imporsi nell’ordine, riformarlo e ripristinarlo sul suo antico percorso ortodosso, sarebbe un grande dono per la Chiesa negli Stati Uniti e in tutto il mondo.

Ciò che segue sono alcuni brani di una recente conversazione con l’arcivescovo Vigano. Chi parla, è l’arcivescovo Viganò. Moynihan è in neretto.

—In una delle tue recenti lettere su di me (link), hai menzionato che l’attuale pontificato, con un membro dell’ordine dei Gesuiti come Papa, rappresenta la realizzazione di un piano risalente a 60 anni fa.

Alcuni dei tuoi lettori hanno scritto per commentare che ci sono stati molti più di 60 anni prima di questo, risalenti ai primi decenni del 20 ° secolo, a pensatori gesuiti come Pierre Teilhard de Chardin e Karl Rahner, e anche prima, al tempo della rivoluzione francese nel 1789. Quindi non solo 60 anni, ma più di 200 anni”.

Come risponderebbe a questa obiezione?

“Viganò: sono pienamente d’accordo. Certamente è un progetto, se vuoi, che data da secoli, in particolare, dalla creazione della massoneria alla metà del ‘700.

Ma ovviamente questo progetto era molto ingannevole e orientato, e ha addirittura incluso in qualche modo, le forze di alcuni membri della Chiesa.

Quindi questo processo è stato in grado di infiltrarsi in qualche modo nella Chiesa.

Questo è descritto nel libro Infiltration del Dr. Taylor Marshall, quindi si può trovare qualche indicazione di questo processo lì.

Ma questo processo è diventato sorprendentemente evidente nei tempi moderni.

All’inizio del Concilio Vaticano II, nel 1962, una manovra fu in grado di annullare la decisione presa dall’assemblea generale dei vescovi nella Basilica di San Pietro.

I vescovi avevano respinto la proposta di mettere da parte gli schemi che erano stati preparati da vari uffici della Curia romana, al fine di redigere un nuovo schema.

La manovra per annullare questa decisione è arrivata soprattutto attraverso l’attività di un membro molto importante della Compagnia di Gesù, il cardinale Augustin Bea. Lui e altri furono in grado di convincere Papa Giovanni XXIII a mettere da parte gli schemi preparati e sostituirli con altri schemi preparati da teologi, soprattutto dal nord Europa, Hans Küng, Karl Rahner e altri.

Questo fu l’inizio di un’apertura, la prima crepa nel muro della procedura che era stata stabilita, e il processo di creazione di una nuova Chiesa. Questa è la mia risposta

Quindi è semplicemente una comoda approssimazione dire che il piano per cambiare la Chiesa, per creare una “nuova” Chiesa, risale a 60 anni …

Viganò: è approssimativo. Ma è anche vero che il progetto di una nuova chiesa fu ripreso immediatamente dopo la chiusura del Concilio nel 1965, 54 anni fa.

Fu ripreso in modo particolare dalla 31a Congregazione Generale dell’Ordine dei Gesuiti. La Congregazione Generale, che si riunisce all’incirca ogni 10 anni, si riunì per circa tre mesi nel 1965 e per circa altri tre mesi nel 1966, ed elesse un nuovo Generale, Padre Pedro Arrupe.

Fu durante questa Congregazione che i gesuiti discussero su alcune risoluzioni per cui Paolo VI era molto preoccupato. Papa Paolo ha apportato numerosi emendamenti molto precisi, ma queste risoluzioni erano un altro passo chiave sulla strada del progetto per una “nuova chiesa”.

Questo è il primo punto.

Quindi, penso che sarebbe molto opportuno ricordare ai lettori su questo argomento della nuova Chiesa cosa è stato pubblicato in aprile dal papa emerito Benedetto sul progetto di fondare una nuova chiesa.

Ha detto che sarebbe stata una catastrofe. È stato molto severo su questo punto.

Quindi ciò che accadde dopo la fine del Vaticano II nel 1965 fu assolutamente l’opposto di una politica di continuità, che sarebbe stata la corretta interpretazione dei documenti del Vaticano II.

Invece, ci fu un’altra interpretazione, quella della discontinuità, promossa da tutta l’enorme macchina della propaganda mediatica.

E, in modo simile, durante questo pontificato attuale, un simile apparato mediatico, che comprende le foto di papa Francesco con il papa emerito Benedetto e così via, è stato usato per sostenere che il “nuovo paradigma” di papa Francesco è in continuità con il insegnamento dei suoi predecessori.

Ma non è così, è una “nuova chiesa” …

Questa frase “nuovo paradigma” è una strategia per coprire il vero obiettivo, perché non vogliono dire che cosa esattamente sia coperto da questa parola. Per molti, questa parola “paradigma” è qualcosa di esotico, qualcosa di sofisticato. La stanno usando tutti. Ma è usata per fuorviare, per ingannare, suggerendo una continuità, senza però rivelare che stanno mirando a una discontinuità ..

ΟΟΟ

