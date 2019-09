LET’S PRAY FOR THE CHURCH! 5TH OF OCTOBER. THE “MANIFESTO” OF THE EVENT. ANCHE IN ALTRE LINGUE

Marco Tosatti

Dear friends and enemies of Stilum Curiae, as you know the 5thof October near the Vatican there will be a prayer meeting, in the streets, to pray for the Church at the time of its Passion, and on the eve of Synod for the Amazon you will find here below the “Manifesto” explaining the reasons, which led to organize the event.

The English text appears for the first time now. The text in other languages has been already published, but we re-publish it for the non-English readers.

October 5, 2019 in Rome, largo Giovanni XXIII, 2:30pm

Let’s Pray for the Church!

It was Good Friday 2005, and then Cardinal Joseph Ratzinger, who would soon become Pope, declared these unmistakable words: “How much filth there is in the Church, and even among those who, in the priesthood, ought to belong entirely to him!…” (Stations of the Cross, IX station).

Once he became Pope, Benedict XVI travelled to Fatima. During an inflight press conference, on May 11, 2010, he told journalists who had asked about the Virgin’s message:“The sufferings of the Church come precisely from within the Church, from the sin that exists in the Church… today we are seeing it in a truly terrifying way: that the greatest persecution of the Church comes not from her enemies without, but arises from sin within the Church…”.

As cardinal and as Pope, Benedict wanted to remind us that there are men in the Church who are not “of the Church,” who do not really belong to her, and who indeed work more than anyone else for her destruction; “the villains and hypocrites who are in the Church,” St. Augustine said in De Civitate Dei[The City of God], will one day become the majority, according to the prophecy of St. Paul in the Second Letter to the Thessalonians.

We, a group of Catholic friends, both lay and consecrated, therefore want to pray — together with all those who wish to join is — as close as possible to the tomb of St. Peter, where the popes, with few exceptions, have always desired to reside. We are asking God for these graces:

1) that the sexual and financial scandals that disfigure the face of the Church stop, and that the clergy who are involved in these scandals not be promoted to leadership positions but, on the contrary, be removed and invited to repentance;

2) that the depositum fidei [deposit of faith] — of which no one in Christ’s Church, not even the Pope, is master —not be adulterated;

3) that religious families, bishops, priests, and professors who are faithful to Christ and the Church no longer be taken over [commissariati], persecuted, or dismissed without concrete and verified accusations, for the sole reason of their attachment to the “faith of all time”;

4) that the Church’s hierarchy be courageous in preaching the Gospel and hold up her saints as an example to the faithful —not those who have divided and lacerated the Church (like the monk Martin Luther, in times past), or those who fight against life on a daily basis by supporting abortion, free drugs, and euthanasia … (like Emma Bonino, in times present);

5) that the priority of those who lead the Church be to proclaim the faith in Jesus Christ the Savior, leaving to “Caesar what is Caesar’s,” and that they avoid acting like sociologists, political scientists, climatologists… and “logists” of every kind;

6) that the men of the Church cease not to proclaim the “non-negotiable principles,” in particular the defense of life and the family, and that they come to terms with the culture of death and gender ideology;

7) that love for Creation no longer be confused with pagan and pantheistic ecology, nor the “mercy” of God with moral relativism and religious indifferentism;

8) that we listen to the cry coming from the African church (“May the West not deceive our young people with false myths and false promises!”) and the churches of Eastern Europe which repeat, with John Paul II, that “one’s country is also a mother for each person, in a very true way” and that the “defense of one’s own identity” has nothing to do with nationalism or other aberrations;

9) that Chinese Catholics not be sacrificed to the Communist dictatorial regime in the name of impossible and unjust agreements, as Cardinal Zen Ze-kiun has repeatedly denounced;

10) that persecuted Christians throughout the world, who face torture and death for the sake of Christ, no longer hear from Rome that Allah and Jesus Christ are the “same God.”

5 ottobre 2019, a Roma

Largo Giovanni XXIII, ore 14.30

Preghiamo per la Chiesa!

Era il venerdì santo del 2005 e l’allora cardinal Joseph Ratzinger, che di lì a pochissimo sarebbe divenuto papa, pronunciava parole inequivocabili: “Quanta sporcizia c’è nella Chiesa, e proprio anche tra coloro che, nel sacerdozio, dovrebbero appartenere completamente a lui!…”.

Divenuto papa, Benedetto XVIsi recò a Fatima e l’11 maggio 2010, ai giornalisti che chiedevano lumi riguardo al messaggio della Vergine, disse: “le sofferenze della Chiesa vengono proprio dall’interno della Chiesa, dal peccato che esiste nella Chiesa… oggi lo vediamo in modo realmente terrificante: che la più grande persecuzione della Chiesa non viene dai nemici fuori, ma nasce dal peccato nella Chiesa…”.

Da cardinale e da papa, insomma, Benedetto ha voluto ricordare che vi sono uomini nella Chiesa che non sono “della Chiesa”, che non vi appartengono realmente; “i cattivi e gli ipocriti che si trovano nella Chiesa”, aggiungeva sant’Agostino nel De Civitate Dei, diverranno un giorno la maggioranza, secondo la profezia di san Paolo nella seconda lettera ai Tessalonicesi.

Noi, un gruppo di amici cattolici, laici e consacrati, vogliamo allora pregare – insieme a chi vorrà unirsi – il più possibile vicino alla tomba di San Pietro, dove i papi, con poche eccezioni, hanno sempre voluto risiedere, chiedendo a Dio la grazia:

1) che cessino gli scandali sessuali ed economici che deturpano il volto della Chiesa e che gli ecclesiastici coinvolti in detti scandali non siano promossi a posizioni di comando ma al contrario rimossi ed invitati al pentimento;

2) che non venga adulterato il depositum fidei, di cui nessuno, nella Chiesa di Cristo, neppure il pontefice, è padrone;

3) che le famiglie religiose, i vescovi, i sacerdoti, i professori fedeli a Cristo e alla Chiesa non vengano più commissariati, perseguitati, destituiti senza accuse concrete e verificate, per il solo motivo del loro attaccamento alla “fede di sempre”;

4) che la gerarchia ecclesiastica sia coraggiosa nel predicare il Vangelo e che additi come esempio ai fedeli i suoi santi, non coloro che la hanno divisa e lacerata (come il monaco Martin Lutero, nel passato), o chi combatte la Vita ogni giorno, sostenendo aborto, droga libera, eutanasia… (come Emma Bonino, nel presente);

5) che la priorità di chi guida la Chiesa sia annunciare la fede in Gesù Cristo Salvatore, lasciando a “Cesare ciò che è di Cesare”, ed evitando di improvvisarsi sociologi, politologi, climatologi… tuttologi;

6) che gli uomini di Chiesa non cessino di proclamare i “principi non negoziabili”, in particolare la difesa della vita e della famiglia, venendo a patti con la cultura di morte e l’ideologia gender;

7) che non si confondano più l’amore per il Creato con l’ecologismo pagano e panteista, nè la “misericordia” di Dio con il relativismo morale e l’indifferentismo religioso;

8) che si ascolti il grido che viene dalla chiesa africana (“L’Occidente non illuda i nostri giovani con falsi miti e false promesse!”) e dalle chiese dell’Europa dell’Est, che ripetono, con Giovanni Paolo II, che “anche la patria è per ciascuno, in un modo molto vero, una madre” e che la “difesa della propria identità” non ha nulla a che vedere con il nazionalismo o altre aberrazioni;

9) che i cattolici cinesi, come più volte denunciato dal cardinale Zen Ze-kiun, non siano sacrificati al regime dittatoriale comunista in nome di accordi impossibili ed iniqui;

10) che i cristiani perseguitati nel mondo, che affrontano torture e morte in nome di Cristo, non debbano più sentir dire, da Roma, che Allah e Gesù Cristo sono il “medesimo Dio”.

Rome, le 5 octobre 2019

Largo Giovanni XXIII, h. 14.30

Prions pour l’Église !

C’était le Vendredi Saint 2005. Le Cardinal Joseph Ratzinger, qui allait bientôt devenir Pape, prononça des paroles sans équivoque: «Que d’immondices on trouve dans l’Église, même chez ceux qui, par le sacerdoce, devraient lui appartenir complètement !...».

Et lorsque, devenu le Pape Benoît XVI, à Fatima, le 11 mai 2010, répondant à des journalistes qui l’interrogeaient sur le message de la Vierge, il déclara: «Les souffrances de l’Église lui viennent de l’intérieur, de ce péché qui se trouve dans l’Église-même. On l’a toujours su, mais aujourd’hui nous le constatons d’une manière vraiment terrifiante : la plus grande persécution de l’Église ne vient pas de ses ennemis extérieurs, elle vient du péché qui est dans l’Église…».

Comme Cardinal et comme Pape, Benoît XVIa voulu ainsi rappeler qu’il y a dans l’Église des hommes qui ne sont pas «de l’Église», qui ne lui appartiennent pas vraiment et qui, plus que quiconque, travaillent à sa destruction; «les méchants et les hypocrites qui sont dans l’Église», disait saint Augustin dans le De Civitate Dei, formeront un jour la majorité de ses membres, selon la prophétie de saint Paul dans la seconde épître aux Thessaloniciens.

Nous, un groupe d’amis catholiques, tant laïcs que consacrés, voulons donc prier – avec tous ceux qui veulent se joindre à nous – aussi près que possible de la Tombe de saint Pierre, où les papes, à quelques exceptions près, ont toujours voulu résider, en demandant à Dieu qu’il fasse par sa grâce :

1) Que cessent les scandales sexuels et économiques qui défigurent le visage de l’Église et que les clercs impliqués dans ces scandales ne soient pas promus à des postes de commandement mais, au contraire, qu’ils soient écartés et invités à faire pénitence ;

2) Que le depositum fidei, dont personne dans l’Église de Christ, pas même le Pontife suprême n’est le maître, ne soit adultéré ;

3) Que les familles religieuses, les évêques, les prêtres fidèles au Christ et à l’Église ne soient plus inquiétés par des commissaires, persécutés, écartés sans motifs d’accusation concrets et vérifiés, pour la seule raison de leur attachement à la «foi de toujours»;

4) Que la hiérarchie ecclésiastique, cessant de chercher les applaudissements du monde, soit courageuse et audacieuse dans la prédication de l’Évangile, aussi difficile que cela puisse être, et que soient donnés comme exemple aux fidèles les saints de l’Eglise, et non ceux qui l’ont divisée et déchirée jadis (comme le moine Martin Luther), ou qui ceux qui combattent aujourd’hui la Vie, en soutenant l’avortement, la libéralisation de la drogue, l’euthanasie (…comme le fait Emma Bonino) ;

5) Que la priorité de ceux qui dirigent l’Église soit de proclamer la foi en Jésus-Christ Sauveur, laissant à «César ce qui est à César» et évitant de s’improviser sociologues, politologues, climatologues, … et «logues» en toutes choses;

6) Que les hommes d’Eglise ne cessent de proclamer les «principes non négociables», en particulier la défense de la vie et de la famille, sans s’abaisser à des compromis – sinon en paroles du moins dans les faits – avec la culture de mort et l’idéologie du genre;

7) Que l’amour pour la Création ne soit plus confondu avec l’écologie païenne et panthéiste, ni la «miséricorde» de Dieu avec le relativisme moral et l’indifférentisme religieux;

8) Que soit entendu le cri de l’Église d’Afrique (Cardinal John O. Onaiyekan, Cardinal Robert Sarah, Cardinal Francis Arinze….): «Que l’Occident ne trompe pas nos jeunes avec de faux mythes», et celui des Eglises d’Europe de l’Est, répétant avec Jean-Paul II, dans Mémoire et identité, que «la patrie est une mère pour chacun, d’une manière tout à fait réelle», et que la «défense de sa propre identité» n’a rien à voir avec le nationalisme ou autres aberrations;

9) Que les catholiques chinois, comme l’a dénoncé à plusieurs reprises le cardinal Zen Ze-kiun, ne soient pas sacrifiés à la dictature communiste au nom d’impossibles et injustes accords;

10) Et qu’enfin les chrétiens persécutés dans le monde, qui affrontent la torture et la mort pour le Christ, n’aient plus à entendre leurs pasteurs dire qu’Allah et Jésus-Christ sont un «même Dieu».

5 ottobre 2019, Roma

Largo Giovanni XXII, h.14.30

¡Oremos por la Iglesia!

Fue el Viernes Santo del 2005 cuando el entonces cardenal Joseph Ratzinger, que muy pronto sería Papa, pronunciaba palabras inequivocables: “¿No tendríamos que pensar también cuanto Cristo debe sufir en su Iglesia?… ¡Cuanta suciedad hay en la Iglesia, y justamente entre aquellos que, por el sacerdocio, deberían pertenecer completamente a Él!…”.

Ordenado Papa, Benedicto XVIfue a Fatima el 11 de Mayo de 2010 y respondiendo a los periodistas que pedían luz acerca del mensaje de la Virgen en Fatima dijo: “En cuanto a las novedades que podemos encontrar hoy en este mensaje, está también el hecho que no sólo de fuera son atacados el Papa y la Iglesia, sino que los sufrimientos de la Iglesia vienen justamente delsde dentro de la Iglesia, del pecado que existe en la Iglesia. Esto siempre se ha sabido, pero hoy lo vemos en modo realmente terrorifico: que la más grade persecución de la Iglesia no viene de los enemigos de fuera, sino que nace del pecado de la Iglesia…”.

De cardenal y de Papa, Benedicto ha querido recordar una antigua verdad, presente ya en los Padres de la Iglesia: hay personas en la Iglesia que no son “de la Iglesia”, que no pertenecen realmente y que, de hecho, trabajan más que nadie para su destrucción; “los malos y los hipócritas que se encuentran en la Iglesia”, añadíaSan AgustínenDe Civitate Dei, se convertirán un día en la mayoría, según la profecía de San Pablo en la Segunda Carta a los Tesalonicenses.

Nosotros, un grupo de amigos católicos, laicos y consagrados, queremos ahora rezar aquí – junto a quien se quiera unir –, lo más cerca posible de la tumba de San Pedro, donde los papas, con pocas excepciones, han siempre querido residir, pidiendo a Dios la gracia:

1) Que cesen los escándalos sexuales y económicos que ensucian la faz de la Iglesia y que los esclesiásticos implicados en estos escándalos no sean promovidos a posiciones de mando sino que, al contrario, sean removidos e invitados al arrepentimiento;

2) Que no venga adulterado el depositum fiedi, de quien nadie, en la Iglesia de Cristo, ni siquiera el pontifice, es patrón;

3) Que las familias religiosas, los obispos, y los sacerdotes, los profesores fieles a Cristo y a la Iglesia no sean más comisariados, perseguidos, destituidos sin acusa concreta y verificada, por el motivo de apego a la “fe de siempre”;

4) Que la jerarquía eclesiástica sea valiente y audaz en predicar el Evangelio, por incómodo que pueda ser, dejando de buscar el aplauso del mundo, y que muestre como ejemplo para los fieles, sus santos, no aquellos que la han divido y herida (como el monje Martin Lutero, en el pasado), o quien combate la Vida cada día, sostiendo el aborto, la droga libre, la eutanasia… (como Emma Bonino, en el presente);

5) Que la prioridad de quien guie la Iglesia sea anunciar la fe en Jesucristo Salvador, dejando al “César aquéllo que es del César”, y evitando de improvisar sociologos, politologos, climatologos… todologos;

6) Que los hombres de Iglesia no cesen de proclamar los “principios no negociables” en particolar la defensa de la vida y de la familia, llegando a pactos – si no con las palabras, al menos con los hechos -, con la cultura de la muerte y la ideología gender;

7) Que no se confunda más el amor por lo Creado con el ecologismo pagano y panteísta, ni la “misericordia” de Dios con el relativismo moral y la indiferencia religiosa;

8) Que se escuche el grito que viene de la Iglesia africana (Card. John O. Onaiyekan, Card. Robert Sarah, Card. Francis Arinze…: “¡Que Occidente no ilusione nuestros jóvenes con falsos mitos!”) y de las Iglesia de Europa del Este, que repite con Juan Pablo II, en su “Memoria e identidad”, que “también la patria e para cada uno, en un modo muy real, una madre” y que la “defensa de la propia identidad” no tiene nada que ver con el nacionalismo y otras aberraciones;

9) Que los católicos chinos, como tantas veces fue denunciado por el cardenal Zen Ze-kiun, no sean sacrificados al régimen dictatorial comunista en nombre de acuerdos imposibles e iniquos;

10) Que los cristianos perseguidos en el mundo, que afrontan torturas y muerte en nombre de Cristo, no tengan que escuchar decir, de sus propios pastores, que Allah y Jesucristo son el “mismo Dios”.

