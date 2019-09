ALBERTO STRUMIA: CONTRO LA “LINGUA DI LEGNO” NEL MONDO E NELLA CHIESA

Marco Tosatti

Cari amici Stilumcuriali, è con grandissimo piacere e onore che ospitiamo una riflessione che ci ha inviato il prof. don Alberto Strumia, di grande interesse e attualità, specialmente in questo momento storico e geopolitico, dove l’informazione – soprattuto quella falsa, deviata, parziale e finalizzata a colpire – gioca un ruolo fondamentale nella lotta politica ed economia a ogni livello. È una riflessione di eccezionale lucidità e profondità. E da’ il messaggio che può salvare. Buona lettura.

Riscopriamo il samizdat

Da qualche tempo è comparsa a livello mondiale la nuova dizionefake news, per etichettare le “notizie false”, o almeno quelle che si vogliono e “devono” etichettare come tali. Un fenomeno che ha acquistato una rilevanza globale, a differenza del passato, grazie alle attuali tecnologie che consentono il propagarsi istantaneo dell’“informazione”, indipendentemente dalla veridicità del suo contenuto; e non rimane neppure il tempo per controllarla. Una rilevanza tale che ai più alti livelli internazionali ci se n’è preoccupati, con la conseguenza che non è ben chiaro, in un contesto di totale relativismo, chi possa ritenersi autorizzato a valutare la verità o falsità delle notizie, e l’opportunità o meno di metterle in circolazione, senza compiere un’operazione di potere che occulta ciò che non è gradito ed enfatizza, o inventa, ciò che è funzionale a chi tale potere detiene.

Mi sono domandato se non esista un sottofondo comune a tutte le notizie che circolano, con i mezzi cartacei e telematici, che è viziato all’origine. Preoccupante, più delle fake news,è questo “sottofondo viziato”, che per assonanza anglofona chiamerò fake background. Si tratta di quel fenomeno che fa sì che in tutti i mezzi di comunicazione che hanno accesso ad uno spazio pubblico si ripetano e si impieghino, come parole d’ordine, modi di esprimersi e giudizi il cui utilizzo è divenuto, di fatto, obbligatorio per poter accedere a quegli spazi. Un fenomeno sempre crescente al quale ci si deve abituare.Se dici qualcosa, non dico di contrario, ma anche solo di diverso, ti tappano la bocca nei talk show(la pubblicità è sempre disponibile al conduttore per interrompere il partecipante indisciplinato), ti denigrano, puoi essere fatto oggetto di una denuncia e perdere il lavoro.

Un tempo erano di moda alcuni slogan,soprattutto tra i giovani, ma dopo un po’ passavano, surclassati da nuove mode. Da qualche anno a questa parte alcune “mode”, invece, non passano ma si stratificano l’una sull’altra acquistando lo spessore di un vero e proprio basamento, di un background culturale o meglio ideologico, che forma e consolida un modo di pensare omologato, un “pensiero unico”.

Si tratta di “luoghi comuni” divenuti obbligatori per poter parlare in pubblico; ma ormai anche in privato, perché se non ti esprimi in un certo modo anche i tuoi vicini e quelli che ti sono in qualche modo “amici” non ti capiscono, o almeno si meravigliano, quando non danno segni espliciti di riprovazione.

Non è forse stato in questo modo che sono passati nella mentalità comune un nuovo concetto di “famiglia”, di convivenza “civile”, di “diritti umani”, e perfino di “religione” e ormai anche di “chiesa”? Chi se ne accorge finisce per sentirsi isolato e si rassegna ad un “oggi le cose vanno così” e “bisogna adattarsi”.

Sembra un meccanismo automatico che procede da solo senza che nessuno lo guidi, lo controlli, senza un’origine e apparentemente senza uno scopo. Ma è davvero così? Che cosa sta succedendo a ritmi sempre più inesorabili? Ciò che c’è di più tragico per chi è credente, ma anche solo per chi è ancora capace di pensare, di giudicare gli avvenimenti che ci circondano e quelli della storia, è che questo fake background,che impone slogan, è entrato, un po’ alla volta, anche negli ambienti di Chiesa e ne ha penetrato i luoghi di formazione e di governo, deformando il modo di credere e di decidere. E il “popolo” sta a guardare ignaro (come accadde dinanzi alla Passione di Cristo: «il popolo stava a guardare», Lc23,35), disorientato e quasi sempre scontento.

Da parte di alcuni, però, affiora ancora la capacità di farsi sentire esprimendo un giudizio seriamente motivato. Mi è tornata alla mente un’espressione che era in uso presso i cosiddetti dissidenti di Charta 77(siamo negli anni della Primavera di Praga), un fenomeno culturale che resisteva al regime comunista che imponeva un clima culturale segnato anche nel linguaggio da “formule obbligatorie”, “giudizi prefabbricati” che dovevano essere dichiarati veri anche quando erano manifestamente falsi e ridicoli.

Era in uso presso i dissidenti, qualificare questo linguaggio di regime come lingua di legno. Riporto una testimonianza di un pensatore di quegli anni per spiegarmi meglio.

«Che cos’è questo linguaggio di legno? Com’è nato? Quali sono le sue caratteristiche. Il nostro più grande drammaturgo, Havel [divenuto presidente della repubblica dopo la caduta del regime, n.d.r.] lo chiama “ptedepe”: una lingua ufficiale.Ora questa lingua di legno riconosce solo tre stili.

– Il primo è lo slogan. […] Ora lo slogansi rivolge a chi si identifica con un apparato. Affinché lo slogan non sia ridicolo occorre che voi vi identifichiate con questo apparato, lo slogan non vuole convincere. Si stabilisce perciò il primo ponte di comunicazione: coloro che si identificano con l’organizzazione usano lo slogan.Lo slogan domina direi il 40% della comunicazione. […]

– Il secondo grande stile di questo sistema è il manuale […] un insieme di argomentazioni che debbono spiegare la differenza tra la realtà e la dottrina. […]

– Il terzo grande stile, a noi più familiare perché lo percepiamo dall’esterno, è l’apologia. L’apologia è molto mortificante perché spesso viene usata come arma di ricatto. […] Quando qualcuno criticava si diceva: “Lo fa a favore del nemico”» (V. Belohradski, “Diritti dell’uomo e stato socialista”, in Atti della manifestazione Libertà e valorizzazione dell’uomo nei riferimenti culturali dell’est europeo,Bollettino a.c.e.r., n.23 [1980], 24-26).

Questa descrizione, messa a confronto con la nostra odierna situazione, fa capire “sorprendentemente” (almeno per i più, ma non per chi è stato capace di un giudizio sulla storia), che questo clima di regime, dopo circa quarant’anni è arrivato anche da noi, come frutto di quella fusione tra le due ideologie che hanno dominato, separate dalla cortina di ferro fino alla caduta del muro di Berlino nel 1989. Da una parte l’Occidente e dall’altra l’Oriente europeo e le loro estensioni extra-europee. E ora non sono più separate, ma si sono unificate.

Ciò che G. Orwell aveva previsto nel suo 1984si è puntualmente verificato, come lo aveva previsto ancor prima e descritto con un’efficacia e un dettaglio sorprendenti R.H. Benson ne Il padrone del mondo, nel quale anche la Chiesa appare ridotta ai minimi termini dal Nuovo ordine mondiale e segnata dal tradimento di un ecclesiastico, un nuovo Giuda.

Solovëv ancor prima di loro, da uomo di cultura e di fede cristiana aveva letto la storia in “chiave teologica”, oltre che culturale e politica, individuando la radice profonda di tutto ciò che si stava preparando e che oggi noi ci troviamo a vivere, nell’emergere nella storia della figura dell’Anticristo (Il racconto dell’Anticristo), preannunciata fin dal Nuovo Testamento. Egli lo descrive come benefattore, pacifista, umanitario, inclusivo e misericordioso più di Cristo stesso (un cristo 2.0 insomma). Queste stesse parole sono diventate anche gli slogan obbligatori dei nostri giorni…

Come non soccombere a questo clima pervasivo che oggi è divenuto così sofisticato da attuarsi trasversalmente sia negli stati che hanno esplicitamente rinnegato ogni forma di democrazia, sia in quelli che ne hanno mantenuto ancora una maschera di facciata che ne copre il vero volto?

A questo punto mi è tornata alla mente una “via d’uscita” che, coloro che pensavano da uomini liberi, furono capaci di realizzare in una situazione in cui gli spazi per una sincera comunicazione erano veramente nulli, nella Russia sovietica: il Samizdat. Una forma di autoeditoria che comunicava giudizi veri su fogli copiati a carta carbone e passati clandestinamente da una mano all’altra. Noi oggi abbiamo bisogno di qualcosa del genere per poter condividere un giudizio sulla storia che non sia costretto dentro le maglie degli slogan, dentro gli assiomi del manuale dell’ideologia del fake background che costringe a marciare sotto il comando del Nuovo ordine mondiale, dentro la forzosa apologia che inscena delle fasulle “spiegazioni” che riconducono tutto agli “ordini di scuderia”.

Bisogna reinventare un Samizdat anche qui da noi. Naturalmente oggi abbiamo a disposizione dei mezzi tecnologici molto più potenti e di questi possiamo avvantaggiarci: penso ai blog e siti come questo e altri simili. In più possiamo ancora radunare le persone (almeno per ora) in gruppi privati di discussione amichevole e di istruzione catechetica, in convegni e in corsi di formazione. Pensando, in particolare alla formazione degli insegnanti, dei docenti universitari, alle scuole di Dottrina sociale della Chiesa,ai vari corsi di aggiornamento. Occorre inventare occasioni per confrontarsi su ciò che sappiamo essere vero ed è interdetto pubblicamente, così da preservarci sani culturalmente e psichicamente, perché sani spiritualmente. Quello che non può essere detto per non subire oltre certi limiti l’esclusione sociale e civile, che si sia aiutati almeno a “pensarlo”, per non perdere la propria anima! E sappiamo bene anche che questo è ciò che deve fare la Chiesa, e dobbiamo aiutarla a non autodistruggersi, ma ad essere se stessa, senza lasciarsi risucchiare dentro il fake background dominante. Di certo faremo tutto quello che ci compete, con l’aiuto di Dio!

don Alberto Strumia

