INDELICATO: IL FALSO UMANESIMO DI GIUSEPPE CONTE. LE PAROLE ELASTICO…

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, mentre uno dei capitoli più indecenti e vergognosi – dal punto di vista della dignità e della credibilità umana e politica – della storia della Repubblica sta per avviarsi, con la benedizione di quello che dovrebbe essere il Garante del corretto equilibrio fra cittadini e Parlamento, volentieri ospitiamo un intervento di Alfonso Indelicato, che i lettori di Stilum Curiae conoscono bene. È centrato sulla figura di Giuseppe Conte, allievo di Villa Nazareth, espressione perciò della vera Casta e Carriera vaticana, quella dei diplomatici, soi disant (ora che ha bisogno del PD) uomo di sinistra (“mai stato 5Stelle”), e purtuttavia filmato mentre festeggia abbracciato a Di Maio e Bonafede la vittoria del dei 5Stelle il 4 marzo scorso.. e potremmo continuare con mezze verità e menzogne ancora a lungo, se la nausea per quanto sta accadendo non prendesse il sopravvento. Ecco, questa persona, nel senso latino di maschera teatrale, discetta di “Nuovo Umanesimo”. ce ne parla Alfonso Indelicato.

ΔΔΔ

IL FALSO UMANESIMO DI GIUSEPPE CONTE

Ci sono parole simili a capienti sacchi da riempire, e puoi metterci dentro di tutto: insomma, parole vuote. Una di queste, per fare un esempio, è “libertà”. Qualcuno ricorderà il testo della nota canzone di Gaber, in cui il cantautore elencava alcuni dei significati che comunemente si attribuiscono a questa parola, e alla fine di ogni strofa replicava in modo solenne e un po’ melodrammatico il senso che a lui sembrava più corretto: “libertà è partecipazione”. Correvano tempi difficili, e il simpatico Giorgio era ancora avviluppato nei tentacoli ideologici della peggiore sinistra, da cui di lì a poco si liberò recisamente e senza rimpianti.

Esistono poi quelle che definirei “parole-elastico”. Queste non sono propriamente vuote: conservano infatti un nucleo semantico, il quale però si presta, per così dire, ad essere tirato di qua e di là, e quindi in buona misura deformato. Quando poi a tali parole – di solito sostantivi astratti – viene premesso l’aggettivo “nuovo” (che di per sé è emotivamente positivo, in quanto si contrappone a “vecchio”) la situazione precipita, perché nell’area semantica può entrare di tutto.

L’espressione “nuovo umanesimo” che Giuseppe Conte utilizza come emblema del suo prossimo governo, significa dunque tutto e niente. Si badi che questo, secondo alcune teorie della comunicazione, non è per nulla un difetto: tali termini privi di un significato univoco hanno efficacia proprio perché il destinatario del messaggio (la folla o la folla mediatica) provvede a “riempirli” con i contenuti che preferisce (cfr. “I modelli della tecnica ipnotica di Milton Erickson” di Bandler e Grinder, ed. Astrolabio). Dunque questa sua “elasticità” rende l’espressione assai utile nel linguaggio politico, il quale per propria natura non deve essere troppo circostanziato, ma generico e insieme accattivante. E che cosa è più accattivante, in effetti, di un quid che è “nuovo” e insieme “umano”? Poche cose, invero.

Finora siamo rimasti su un piano teorico. Riflettendo più in concreto, e cioè considerando la storia dei partiti che sicuramente sosterranno Conte nelle sue fatiche (Cinquestelle, Partito Democratico, Liberi e Uguali), troviamo solo conferme a quanto abbiamo asserito più sopra. Se mettiamo assieme, infatti, le rispettive ideologie, troviamo un coacervo di elementi contraddittori, che si possono riassumere soltanto con formule quale quella di cui ci stiamo occupando.

Del resto nel suo stesso sviluppo storico e culturale l’Umanesimo ha assunto significati assai diversi: è esistito un umanesimo cristiano, uno marxista, uno esistenzialista, e così via. Ed è anche del tutto naturale che oggi il suo significato venga esteso fino a comprendere espressioni culturali assai lontane da quella originaria, che coincide con il movimento umanistico del ‘400. Dunque l’Umanesimo contiano comprenderà in sé tutti gli orientamenti e le acquisizioni più distruttive della cultura contemporanea: frantumi di marxismo, succedanei di cristianesimo, cascami di radicalismo, accenni alla dottrina sociale, pezzi di liberalismo mescolati con pezzi di pauperismo, europeismo di maniera, e poi tanto ambientalismo, climatismo, immigrazionismo, gender, eutanasia, matrimonio gay, il tutto benedetto dalla Chiesa 2.0 la quale ogni tanto, per decenza, leverà qualche flebile lamento.

Insomma sarà tutto, dunque non sarà niente. Come tutto e niente è il distinto ed elegante ologramma chiamato Giuseppe Conte.

Alfonso Indelicato – Consigliere comunale indipendente a Saronno

ΔΔΔ

SE PENSATE

CHE STILUM CURIAE SIA UTILE

SE PENSATE

CHE SENZA STILUM CURIAE

L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA

AIUTATE STILUM CURIAE

ANDATE ALLA HOME PAGE

SOTTO LA BIOGRAFIA

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

LIBRI DI MARCO TOSATTI

Se siete interessati a un libro, cliccate sul titolo….

Categoria: Generale

Questo articolo è stato scritto da wp_7512482