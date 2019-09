SPALLONE: PARLANDO DI BIBBIANO, NON DIMENTICHIAMO FINALE EMILIA E DON GOVONI.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, l’avvocato Giorgio Spallone ci ha inviato una riflessione sui fatti di Bibbiano, ma anche e soprattutto alla luce di un vicenda drammatica che ha portato alla morte per infarto di un sacerdote, accusato ingiustamente in Emilia di ogni genere di nefandezze, e finalmente riconosciuto innocente dalla Corte di Cassazione. Buona lettura.

Ora Bibbiano, allora Veleno.

Riflettendo sui fatti di Bibbiano ho ripreso dallo scaffale un bellissimo Volume – Raccolta Fotografica “Finale Emilia mille anni di storia – volume secondo” –Baraldini Editore – Finale Emilia 2009 curato da Mons. Ettore Rovatti; un santo Sacerdote, che ho personalmente conosciuto, Parroco ininterrottamente dal 1971 fino al 2015, quando, in un’alba di maggio, ha serenamente concluso il proprio cammino terreno.

Finale Emilia è il Comune, improvvisamente e malauguratamente, assurto a notorietà perché epicentro del sisma che, nel maggio 2012, colpì il più ampio raggio della Bassa modenese e luogo della Torre dell’Orologio, la cui immagine, spaccata verticalmente a metà, è rimasta il simbolo di quel tragico evento.

Nel libro, al Capitolo 12 – che Mons. Rovatti intitola “Una pagina dolorosa” –si fa riferimento agli eventi che alla fine degli anni ’90 riguardarono Finale e la sua frazione, Massa Finalese, per lungo tempo rimasti oscuri ai più e, di recente, riemersi in cronaca, sia per l’approfondito lavoro di inchiesta giornalistica svolto da Pablo Trincia, poi raccolto in un libro, sia per l’analogia, in taluni degli effetti più devastanti, con i fatti di recente emersi dalle indagini in corso nel territorio di Bibbiano, in relazione alle procedure di affidamento di bambini, con relativa sottrazione alle famiglie di origine.

Ritengo utile trascrivere i passaggi principali di questo capitolo, sottolineando l’invito di Mons. Ettore Rovatti, alla lettura di altro scritto dedicato al Sacerdote martire di quella vicenda, Don Giorgio Govoni, quale indispensabile contributo alla sua comprensione.

UNA PAGINA DOLOROSA

“Dal 1997, per alcuni anni, Finale Emilia e Massa Finalese sono finite sui giornali per la triste storia dei presunti pedofili. Un resoconto preciso delle varie testate giornalistiche e la storia stessa si trovano nel volume: Don Giorgio Govoni – Martire della carità Vittima della giustizia umana – Artioli Editore Modena 2003. (n.d.r. vedi foto n. 2)

Il volume si basa solo su documenti, che nessuno ha potuto smentire; ma si è fatto di tutto per impedire che il libro fosse divulgato.”

“Tutti conosciamo la storia. Don Giorgio Govoni viene coinvolto in modo incredibile in vicende a lui totalmente estranee. Il Tribunale di Modena lo considera il capo di una banda di pedofili che s’incontrano nei cimiteri. La Corte d’Appello di Bologna e la Cassazione smantelleranno le accuse circa i cimiteri e quindi di fatto avrebbero assolto Don Govoni, se fosse stato ancora vivo. Ma Don Giorgio era già morto di crepacuore e tanti bambini allontanati dai genitori, che non avrebbero vigilato sui figli, che, di notte, sarebbero andati…nei cimiteri.

Chi ha il coraggio di leggersi il libro, di 385 pagine, avrà modo di chiarire fatti e fenomeni che all’inizio apparivano misteriosi.

La storia comincia con il sottrarre un bambino ad una famiglia disagiata. Poi si sottrae una bambina disagiata ad una famiglia normale. Si parla di riti, di bambini uccisi, di cimiteri, senza mai specificare luoghi e date precisi. Poi si sottraggono quattro figli ad una famiglia sanissima. Anche qui, soltanto dopo mesi, si parla di abusi sessuali. La gente normale della Bassa, le maestre, gli educatori, i consigli comunali, reagiscono compatti, parlando di una montatura. Nessuno crede alle streghe e agli asini che volano. La parola di una giovane psicologa vale più di migliaia di firme, giudicate una inammissibile interferenza circa l’autonomia e la competenza di inappellabili servizi sociali e tribunali di minori.

Don Giorgio ha vissuto il processo con spirito di fede, con la serenità del giusto e con l’amarezza di vedere la verità calpestata. Beati noi se non ci scandalizziamo quando vediamo che il Signore riserva ai suoi figli migliori la corona del martirio. Chiedere risarcimenti? Non è proprio il caso; nessuno può risarcire la vita di un uomo e la vittoria del cristiano sta nel difficile perdono.

Saggiamente il Consiglio Comunale di Finale ha intitolata a Don Giorgio Govoni una nuova strada a Massa Finalese.

Mi pare opportuno riportare il Comunicato stampa della Curia di Modena, emesso il 2 dicembre 2002, dopo la sentenza della Corte di Cassazione.

“Il Vescovo ed i sacerdoti, in relazione alla dolorosa vicenda dei presunti casi di pedofilia nella Bassa, manifestano soddisfazione per la sentenza della Corte di Cassazione che, ribadendo l’inattendibilità dei racconti di riti satanici, ha di fatto confermato l’innocenza di don Giorgio Govoni, morto d’infarto nel giorno successivo a quello in cui la pubblica accusa ne chiedeva la condanna. Esprimono inoltre perplessità ed amarezza per una procedura che, con la sottrazione dei bambini ed il loro allontanamento definitivo dai genitori e dalla famiglia, prima ancora di una sentenza, ha certamente provocato un trauma grave e forse incancellabile nella vita dei ragazzi.

Il clero modenese ribadisce il diritto di tutti di conoscere una valutazione dei metodi utilizzati negli interrogatori dei ragazzi, dai quali è emerso un racconto che la Corte d’Appello ha definito non attendibile per l’ineludibile inverosimiglianza delle modalità raccontate con riferimento a detti rituali.

Conferma la solidarietà a quanti sono stati condannati; tutti coloro che li conoscevano bene – fermo restando il rispetto che si deve ad una sentenza – con intima convinzione li ritengono innocenti.

Vescovo e sacerdoti rinnovano la convinzione che la fiducia nella Magistratura costituisce un bene essenziale per la convivenza civile e si augurano che tale atteggiamento continui a trovare conferma dal rispetto, da parte di tutti, del diritto della persona al buon nome e al riserbo, secondo quanto è prescritto dalla legge.

Condividono inoltre ciò che fu detto in occasione delle esequie di don Giorgio Govoni: Di una cosa siamo convinti: comunque abbia a concludersi, questa tristissima pagina non avrà né vinti né vincitori; tutti siamo e saremo sconfitti; famiglie definitivamente distrutte, bambini indelebilmente segnati, adulti col nome e la vita (se saranno ancora vivi) per sempre compromessi. Nessuno avrà motivi di gioia né argomenti per cantare vittoria.

Auspicano infine che la dolorosa vicenda, che ha profondamente ferito la nostra gente, sia occasione per cui radicarsi in tutti un sempre maggior senso di responsabilità”.

Superfluo è ogni commento.

Le parole, asciutte, quanto sagge, di Don Ettore – per oltre 40 anni autentica guida morale di tutti, parrocchiani, credenti e non – ed il suo invito a leggere il libro su Don Giorgio Govoni ci aiutano nella ripida scalata verso la verità che, soltanto in solitaria, potremo, volendo, intraprendere.

Verità sui fatti di oggi e sulla storia che si ripete, legata da un filo maligno e da un obbiettivo unico e ultimo; lo stesso che ha segnato, oltre ogni immaginazione, gli ultimi addolorati giorni del Card. Caffarra: la distruzione della famiglia.

Bologna, 2 settembre 2019.

Giorgio Spallone

