OSSERVATORE MARZIANO. CI SIAMO NOI, DIETRO L’OPERAZIONE GRILLO-DI MAIO-ZINGARETTI.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, quello che sta succedendo nel nostro disgraziato Paese, con lo scippo di democrazia avallato (organizzato?) da quello che ne dovrebbe essere il Garante – leggete Costantino Mortati, il più grande costituzionalista italiano – è giunto fino a Marte. Dove forse non è ancora giunto l’ultimo video del comico non eletto che però decide le sorti del Paese, e che vi offriamo qui, per girare il coltello nella piaga.

Osservatore Marziano ha preso visione di un link diverso, che pubblichiamo, e che getta una luce inquietante su quello che stiamo vivendo in questi giorni. Come ho già scritto altre volte, l’impressione che stiamo vivendo una situazione pre-risorgimentale (periodo che per altro non a caso non ho visto molto sottolineato negli studi recenti dei miei figli…) è fortissima. E in cui la Chiesa era, ancora una volta, dalla parte dei poteri stranieri. Così come pare che troppi politici condividano il vecchio detto romano: “Franza o Spagna, purché se magna”…in cui anche l’assenza di congiuntivi richiama a Di Maio e Zingaretti. Buona lettura.

§§§

“Non so perché con questo ritardo la Italian press release mi ha girato questo link, forse perché il soggetto si appresta a tornare su Marte e sperano che anch’io gli dia il benvenuto dopo le sue eroiche manovre realizzate per rompere gli equilibri politici sul pianeta terra. Poiché però io non ero d’accordo sulla decisione di scegliere il signor Grillo per l’Operazione Terra, vorrei proporre a Stilum Curiae qualche considerazione. Da molti secoli noi marziani scegliamo, o creiamo, nostri emissari da inviare sul pianeta Terra con l’obiettivo di farvi crescere spiritualmente, voi umani, e realizzare anche con voi la religione universale intergalattica.

Da quando avete arso al rogo il nostro primo emissario che decidemmo di inviarvi: Giordano Bruno, abbiamo escogitato il trucco di camuffare i nostri emissari da “attori-pagliaccio”. Così sollevano meno allarme, meno di un teologo corrucciato.

Obiettivo è realizzare la religione universale interplanetaria.

I miei predecessori infatti avevano inventato un Giordano Bruno, frate, filosofo, mago, occultista,ecc. mandato per cercare di imporre ai terrestri un Dio trascendente e immanente, un Dio e natura come unica realtà, un’unica unità panenteistica (Dio è immanente e trascendente) di pensiero e materia.

L’obiettivo della missione di Bruno fu quello di insegnarvi a riconoscere l’infinità di Dio, ad accettare quindi l’infinità del cosmo e pertanto la pluralità dei mondi, di cui Marte è leader assoluto.

Piano fallito, ci avete bruciato un agente segreto. Ne son seguiti altri (ne tralascio la lista infinita, ancora coperta da top secret), penultimi dei quali son stati membri della razza dei super Mario.

Bene, mi chiederete che c’entra Grillo? Non è facile spiegare la visione marziana e il modo con cui si fanno le scelte, perciò siate comprensivi. Grillo lo avevamo infiltrato sul Britannia per conoscere la Bonino (agente segreta di Plutone) per scovare info segrete e legare alleanze, ma la Bonino non si lasciò sedurre (come succede nei film di 007) e così Grillo fu messo da parte, a dir scemenze in TV.

Fu ripescato più tardi quando si scoprì che il pianeta Giove aveva mandato un emissario con le sembianze di Renzi. Grillo allora sedusse Luxuria, nacque Di Maio, lo fece crescere fisicamente, ma non intellettualmente, in fretta e lo fece alleare con Salvini, convinto che costui fosse realmente un leghista, alla Bossi.

Come è finita lo abbiamo appena visto. La strategia ora è cambiata. Grillo ha adesso avuto l’ordine di sedurre mons. Paglia e andare a cercare di consigliare direttamente l’emissario di Mercurio, attualmente “al primo posto di comando (top top secret )”, che fatica però un po’ ad affermare la nostra visione panenteistica di unità cosmica e pluralità galattica.

Parla molto di riforme ma non ne fa.

È ancora fermo all’ ambientalismo più elementare e becero, e fa persino fatica a convincere il mondo che c’è il riscaldamento globale.

Nonostante l’aiutino che gli abbiam dato con lo Stromboli e l’invio della mini-missionaria marziana Gretina.

Mi sa che se Grillo non riesce a sedurre Paglia, dovrà tentare con Bassetti. Ma Grillo ha detto ad un mio collega: Bassetti mai! piuttosto Tornielli.

Se non riesce con Tornielli, al posto di Grillo abbiam in serbo un altro agente segreto, attore comico, mi pare si chiami Zingaretti.

Se non funzionasse neppure lui abbiamo la carta vincente: Spadaro.

§§§

SE PENSATE

CHE STILUM CURIAE SIA UTILE;

SE PENSATE

CHE SENZA STILUM CURIAE

L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA;

AIUTATELO.

ANDATE ALLA HOME PAGE.

SOTTO LA BIOGRAFIA.

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

LIBRI DI MARCO TOSATTI

Se siete interessati a un libro, cliccate sul titolo….

Categoria: Generale, osservatore marziano

Questo articolo è stato scritto da wp_7512482