SILVESTRINI, BERTONE E I 150MILA EURO ANNUI DALLO IOR A VILLA NAZARETH.

Marco Tosatti

La scomparsa del cardinale Silvestrini (Riposi in pace) mi ha spinto a frugare fra gli appunti di tanti anni fa, quando ero ancora il vaticanista de La Stampa, o avevo appena finito di esserlo. Erano gli anni di Benedetto XVI e del cardinale Bertone, con cui c’era naturale simpatia. E avevo, ben più di adesso, rapporti frequenti con persone del suo staff, o comunque a lui vicine. Mi ricordavo vagamente di qualcosa, e frugare negli appunti – ce ne sono tanti, e molti mai pubblicati, la maggior parte – lo ha confermato. C’era una storia.

Era una notizia che lì per lì non mi aveva colpito in maniera particolare. Adesso rappresenta una curiosità; tanto più perché, come sappiamo, il Presidente del Consiglio incaricato proviene da Villa Nazareth, è organico all’istituzione; e Villa Nazareth è la scuola di formazione di élite curata e gestita dall’élite della Santa Sede, cioè la diplomazia. Silvestrini – e probabilmente prima di lui Casaroli, e dopo di lui Parolin e Celli faceva di tutto per trovare sbocchi professionali (che potessero essere interessanti per il futuro della “sua” Chiesa) agli allievi. Mi ricordo le raccomandazioni pressanti fatte a direttori di giornali perché trovassero il modo di far entrare vogliosi e fantasiosi dilettanti nelle file dei giornali. Ma questo è un altro discorso. Negli appunti ho trovato il racconto divertito di un mio referente nella Segreteria di Stato bertoniana. Divertito perché con il cinismo tipico di certi prelati si sottolineava l’ingenuità dei laici bene intenzionati…

Insomma, sembra che non appena Ettore Gotti tedeschi fu nominato Presidente dello IOR, il card. Silvestrini si affrettò ad andare a trovarlo.

Non era solo una visita di cortesia: gli chiese di continuare a contribuire, come faceva il suo predecessore (Caloia ), al mantenimento di Villa Nazareth, e gli chiese una cifra che si aggirava intorno ai 150mila euro all’anno.

Ridendo mi venne spiegato che Gotti Tedeschi rimase molto perplesso per la richiesta, che secondo lui era troppo alta, e che non gli pareva in linea con le elargizioni date normalmente alle opere di carattere religioso.

Ma si trattava della richiesta fatta da un cardinale del prestigio di Silvestrini, e decise perciò di parlarne con il segretario di Stato, il card. Bertone.

A quanto pare il Segretario di Stato si dichiarò d’accordo con le riserve espresse dal Presidente dello IOR. L’amico mi spiegò, senza che ce ne fosse bisogno, che in questo giocavano due considerazioni: Silvestrini era considerato amico del Presidente precedente e “nemico” del pontificato Ratzinger; e di Bertone, per conseguenza.

Che era stato nominato Segretario di Stato senza appartenere alla casta dei diplomatici! Bertone perciò invitò Gotti Tedeschi a trovare una soluzione dando poco.

A quanto mi hanno raccontato, Gotti Tedeschi cercò di utilizzare una via di uscita professionale: chiese al Card Silvestrini di poter consultare il bilancio, quantitativo e qualitativo di Villa Nazareth, così da valutare i bisogni e decidere in base a ciò il contributo da concedere da parte dello IOR; e che avrebbe dovuto essere comunque approvato dal Consiglio di amministrazione.

La storia per me si concluse lì. Ma qualche settimana più tardi rividi il mio referente, e dopo aver parlato di diversi altri argomenti, gli chiesi, en passant, di quanto poi era stato il contributo a Villa Nazareth. Scoppiò in una gran risata e mi disse. “Bertone ha detto al Presidente IOR di elargire l’intera somma richiesta da Silvestrini”. Chiesi ragione di un voltafaccia così radicale: “Silvestrini è molto potente, meglio tenerselo buono…”.

Ovviamente di bilanci non si parlò mai più.

