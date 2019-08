SUOR GERTRUDE HA RIPENSATO IL SALMO N. 2. PER MATTEO SALVINI.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, i nemici, specialmente, i troll, i giannizzeri d’Oltretevere e dei Sacri Palazzi, e naturalmente – sempre nel nostro cuore con nostalgia tutta turineisa il PorRastello; bene, popol mio, oggi suor Gertrude si è divertita. Nell’articolo precedente aveva riportato, senza crederci troppo (e noi nemmeno, in realtà) chiacchiere di suore sulla possibile modifica dell’Atto di Dolore. Oggi ci regala, perché facciamo un sorriso in questi tempi tanto tragici che non resta che riderne, una sua divertente scherzosa riflessione su Salvini e il salmo n.2. Sorridiamo insieme…

—

Gentile dottor Tosatti, ho saputo che il nuovo rifacimento dell’ “atto di dolore “ che ho proposto nell’ultimo mio “suor Gertrude a Stilum Curiae“, quale possibile revisione del vecchio, ha preoccupato alcuni suoi amici americani che hanno pensato fosse già stato adottato… Così mi è venuta la tentazione (santa tentazione, naturalmente) di proporre anche la possibile revisione del Salmo 2°, concepita per la defenestrazione di Salvini. Non mi chieda chi me l’ha suggerita, le suore ancora non confessano, ma sanno mantenere segreti.

SALMO 2° SALVINIANO

– Perché le genti potenti hanno cospirato e congiurato contro Salvini?

– Perché i grandi e potenti sono insorti contro la Lega e contro Salvini?

– Eppure egli non ha parlato loro con ira, non le ha spaventate che mostrando loro il Rosario …

– Egli fu costituito vincitore alle elezioni del 2018 democraticamente, dal popolo, per correggere gli errori fatti dalle élites dominanti. E che fece? si occupò degli italiani, più umili e indifesi, dando loro il – decreto sicurezza -. Si occupò degli italiani bloccando le immigrazioni clandestine. Si occupò degli italiani cattolici fermando il processo di sincretismo religioso conseguente alle immigrazioni islamiche.

– Così bloccò le mire dei potenti che annunziarono il decreto di espulsione, perché Salvini è un degenerato e indegno. Chiedete invece a noi (hanno gridato i potenti) e vi ridaremo Conte, o Renzi, o Zingaretti. Vi ridaremo il PD …amato e voluto dalle élites.

– Ora elettori italiani, siate saggi, preparatevi ad asservirvi a chi vuole il vostro bene, a Macron, a Merkel, grazie al PD. Rinunciate alla vostra libertà sovranista ed egoista, rinunciate ai vostri risparmi frutto di avarizia, rinunciate alle vostre tradizioni e identità che dividono, rinunciate alla vostra religione cattolica dogmatica, che genera potenziali conflitti (tanto il diavolo non esiste come dice padre Sosa).

– Servite e supportate il PD senza timore, o uomini italiani, preparatevi anche a votarlo alle elezioni, siate saggi, istruitevi (Salvini si vince culturalmente, come dice Rosy Bindi).

– Con tremore esultate perché Salvini è caduto. Poteva diventare un Hitler (come dice Bergoglio).

– Fate si che Mattarella non si sdegni e decida di fare un governo del Presidente con Mario Monti! Improvvisa può divampare la sua ira e potrebbe persino farsi sostituire da Prodi !

– Beato chi in lui si rifugia e accetta il suo verdetto democratico suggerito da Renzi…

– Amen.

—

E inoltre, su Twitter abbiamo trovato questo elenchino stilato da un buon sacerdote cattolico. Leggetelo…

