NOBILE E IL PASTROCCHIO GIALLOROSSO. PER I VESCOVI, GRILLO E CIRINNÀ SANTI SUBITO…

Marco Tosatti

Credo che anche ad Agostino Nobile l’indecente pagliacciata che si sta giocando nel chiuso dei Palazzi, e che avrà probabilmente il suo ignobile felice epilogo con l’indecoroso benestare del Palazzo più in alto, stia facendo venire la mosca al naso. E ben a ragione: di rado nella storia di questo travagliato Paese abbiamo assistito a giri di valzer così inverecondi, alle spalle e sulla pelle della volontà – espressa e chiara – dei cittadini. Ma gli interessi sono talvolta, e fino a un certo punto più forti delle circostanze, e Salvini con il blocco del traffico dei nuovi schiavi di interessi sacri e profani ne ha toccati tanti, troppi…Così i preti sembra che vedano con favore l’ipotesi di un governo dai valori più anti cristiani che non si può. E Nobile gliene dice quattro, a questi impudichi Professionisti di Dio.

Cirinnà, piddini e grillini, santi subito

Lo scorso giugno il quotidiano dei vescovi pubblicizza il libro dell’autore giordano Gazi Bin Muhammad “Guida all’islam per persone pensanti. L’essenza dell’islam in 12 versetti del Corano” Come si può immaginare, quel “persone pensanti” significa che tutti coloro che considerano l’islam, diciamo, non pacifico, non sono intelligenti.

Se poi il Corano, Maometto e 1600 anni di storia dimostrano il contrario, tanto peggio per il Corano, Maometto e la storia.

Attraverso i giornali cosiddetti cattolici sappiamo che la maggioranza dei cardinali è compatta nel sostenere la “comunione” Pd-M5s.

Il gesuita Antonio Spadaro, come sappiamo, benedice l’esecutivo giallorosso.

Un altro gesuita, Bartolomeo Sorge, già direttore de La Civiltà Cattolica, con la delicatezza di un cherubino, ha scritto che “la mafia e Salvini comandano con la paura e l’ odio, fingendosi religiosi”.

In una intervista pubblicata sul quotidiano La Stampa, un cardinale (anonimo, perché, dicono, la Chiesa non deve mettere il naso nella politica) afferma: “Vedere Salvini vincere ci farebbe male, sebbene si proclami difensore dei valori cristiani. […]”.

“Su certi argomenti ha ragione (bontà sua) però non interpreta il pensiero di un cristiano vero”.

Continuando: “La sua battaglia affinché i genitori si chiamino papà e mamma e non 1 e 2, la sua voce grossa in Europa su temi a noi cari: tutto questo ci sta bene, ma non possiamo accettare che costringa in mare decine di disperati. Non si può tollerare il clima di istigazione all’odio e al razzismo, e anche di volgarità, che il “salvinismo” ha sdoganato”.

In soldoni: prima i musulmani. Evidentemente l’anonimo sant’uomo ignora che il responsabile immigrati della Lega è Toni Iwobi, un africano che ha studiato in Italia, inserito legalmente e dignitosamente nella società.

Per quanto riguarda l’immigrazione – forse è solo una diceria – sembra che anche i gatti siano a conoscenza del business di schiavisti sostenuti da Bruxelles. Addirittura, i seminatori di odio sovranisti, diffondono false notizie. Secondo i salviniani i nostri benemeriti padri e madri di Bruxelles mirano all’islamizzazione dell’Europa.

Follia! Falsa anche la notizia apparsa sul rapporto del sito tedesco Kronen Zeitung https://www.krone.at/1981360 secondo il quale il 25,5% della popolazione tedesca è costituita da nuovi immigrati, mentre quello dei bambini raggiunge un significativo 42%. Oggettivamente, esistono validi motivi che spingono il Vaticano a sostenere un governo giallorosso. Il programma del PD e del M5stelle si fonda su alcuni valori cristiani irrinunciabili (che noi ci siamo persi), scaturiti dalle sante menti di Agostino d’Ippona e dell’Angelico: aborto libero, eliminazione dell’obiezione di coscienza, eutanasia, eugenetica, fecondazione eterologa, ideologia gender nelle scuole, matrimonio tra persone dello stesso sesso e libertà di adozioni, utero in affitto, divorzio lampo, immigrazione irregolare di giovani musulmani pagati dai contribuenti. Per non farsi mancare nulla i deputati grillini presenti a Montecitorio nel settembre 2013 manifestano l’amore per la dottrina dei papi bimillenari attraverso il bacio gay, omo e saffico.

Beppe Grillo, in odore di santità, nell’aprile 2016 dà la “comunione” con grilli-ostia ai fedeli del Movimento.

Il PD non è da meno, basti ricordare i missionari che aiutano con zelo apostolico i bambini del Forteto e di Bibbiano, senza dimenticare il famoso “Dio, patria, famiglia che vita de merda!” della beata (tra i gay) Cirinnà da Roma.

Vuoi mettere col mafiosetto aizza popoli della Lega che si ostina a promuovere un tipo di famiglia anacronistica, chiude i porti ai musulmani e, invece di mostrare nelle piazze italiane una bella mezzaluna, ostenta un retrivo rosario.

Agostino Nobile

