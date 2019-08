SUPER EX SOGNA UNA NOTIZIA: COMMISSARIATI I GESUITI. AFFIDATI A MONS. VIGANÒ.

Marco Tosatti

Cari Stilumcuriali, le vacanze hanno certamente fatto bene a Super Ex (Ex di Movimento per la Vita, Ex di Avvenire, la Pravdina dei vescovi, ed Ex di un po’ di altra aumenta cattolica; ma per il momento ancora non Ex cattolico). Ha letto l’intervista a Tempi del generale dei Gesuiti (ma di che confessione religiosa è? Si è poi saputo?) e ci ha mandato un’anticipazione giornalistica. Verosimile, plausibile, ma ahimè – lo chiariamo subito soprattutto per PorRastello, che se non ci si stranisce – temiamo falsa…Certo l’idea di Braz de Aviz che abbandonato l’amato frutto di Bacco fulmina scomuniche e decreti, una volta tanto giusti e giustificati ci aveva quasi riconciliato con il Regime. Ed elaborando la notizia di Super Ex, potremmo immaginare che come Commissario il Pontefice potrebbe scegliere Carlo Maria Viganò. È in pensione, è un ex diplomatico….Insomma il genere che piace al Regnante. Occasione perduta, temiamo.

Caro Tosatti le passo una notizia ancora riservatissima, un vero scoop. È in vista un altro commissariamento! Sì, un caso ancora più grosso di quelli passati.

L’accusa è la medesima: “NON SENTIRE CUM ECCLESIA!”.

Però la novità è che questa volta alla formuletta magica che non significa nulla segue un vero capo di imputazione che ho tra le mani.

Recita così :” Non possiamo accettare che il generale dei Gesuiti continui a negare verità di fede presenti nel Vangelo e in duemila anni di storia della Chiesa”.

Sembra che segua poi una lunga invettiva sui Gesuiti in generale, colpevoli di, aver scelto un eretico come loro superiore. I

l cardinale Braz de Aviz ipotizza che l’elezione di Sosa sia la spia di una mancanza di fede in quasi tutta la compagnia e nel decreto di commissariamento cita tutti gli del passato avvenuti scontri tra Giovanni Paolo I, Giovanni Paolo II, Benedetto XVI e i gesuiti, concludendo che finalmente, con un papa gesuita, è giunta l’ora di fare pulizia e chiarezza. Il documento contiene anche un ordine un po stalinuano, come è nello stile della congregazione dei religiosi : invita a bruciare tutte le foto in cui padre Sosa e Bergoglio si abbracciano sorridenti.

Una vera damnatio memoriae! La notizia, una volta resa pubblica, sarà una bomba. Sembra che Tornielli stia già preparando un pezzo in cui argomenta così: questo atto dimostra che le accuse a Bergoglio di colpire solo ed esclusivamente alcune famiglie religiose o alcun vescovi, senza motivi ma solo per la loro fede cristallina sono false!

E a lei, Tosatti, toccherà chiudere il blog.

Senza in giro i Gesuiti a seminare eresie e comizi elettorali, lei perderà moltissimi argomenti!

