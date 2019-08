LA CONDANNA DI GEORGE PELL, UNA VERGOGNA AUSTRALIANA.

Marco Tosatti

Ieri su Whattsapp un amico, in viaggio in Israele, ha condiviso un selfie sul mio profilo. C’era lui, ovviamente, e poi una bella donna, che ho conosciuto molti anni fa. Era una ragazzina, e poi ragazza, ed era una mia allieva in una palestra in cui insegnavo arti marziali negli anni ‘90.

Se quella ragazzina di allora avesse deciso, due o tre anni fa, di accusarmi di abusi sessuali su di lei, senza nessun’altra testimonianza o prova a conferma, vivessi in Australia, magari nello Stato di Victoria, e l’opinione pubblica fosse particolarmente avvelenata nei confronti degli istruttori di arti marziali, (come lo è nei confronti dei preti cattolici per la questione degli abusi) potrei trovarmi in galera, con una condanna a sei anni e passa, e vivere l’esperienza di un appello rigettato, a maggioranza (due contro uno).

E a poco servirebbe che molte persone si fossero offerte di testimoniare che era assolutamente impossibile che io avessi in quei locali, percorsi continuamente da gente, e con l’imbarazzo dei vestiti da allenamento pieni di lacci e laccetti e senza aperture, in cinque minuti, fare quello di cui ero accusato.

Sarei stato condannato egualmente, solo sulla parola di chi mi accusava, con un racconto a tratti incoerente, diciannove anni dopo i fatti.

Questa è esattamente la situazione in cui si trova il cardinale George Pell. Oggi, sulla Nuova Bussola Quotidiana, riporto le critiche devastanti alla sentenza del tribunale di Appello mosse dallo scrittore americano George Weigel.

Commenti analoghi, anche se forse meno duri nei termini, sono apparsi anche se giornali australiani.

E in effetti l’idea che una persona – che si ostina a dichiararsi totalmente innocente – possa andare in prigione, e vedersi confermata la sentenza sulla base della sola denuncia, senza una conferma, una testimonianza, (l’altra presunta vittima dell’abuso è morta per overdose senza mai fare cenno al fatto) un’evidenza di qualsiasi genere; e che tutto questo possa essere definito “fatto” da un giudice in un Paese anglosassone, dovrebbe far passare un brivido lungo la schiena agli australiani.

E lo diciamo noi, che quanto a Magistratura sappiamo come stiamo messi.

Per finire con un sorriso questa storia drammatica di persecuzione voglio citare un sito inglese molto spiritoso, Eccles. Eccles afferma che nella probabile causa di canonizzazione di Pell abbiamo già due miracoli. La miracolosa e inspiegabile scomparsa dei paramenti liturgici (non è agevole abusare qualcuno ingabbiati in casula etc.) e il caso di bilocazione: Pell si trovava in sacrestia ad abusare, e contemporaneamente, come hanno detto diversi testimoni, alla porta occidentale della cattedrale a salutare i fedeli.

Non a caso Weigel titola il suo commento la Vergogna Australiana….

