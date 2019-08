SUPER EX CI CONSOLA SU PADRE ANTONIO SPADARO, IL PAVONCINO DI DIO…

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, troll e sbirciatori di nascosto oltre i Muri dei blocchi, dopo l’articolo di ieri su Antonio Spadaro, sj, e le sue avventure e disavventure nel web (“Questo è un mondo grande e terribile”, diceva il Lama a Kim…) ci ha scritto Super Ex per consolarci nella nostra afflizione di non essere più nelle grazie del Direttore de La Civiltà Cattolica. È una lettera breve, ma densa di riferimenti, e molto, ma molto illuminante sulla personalità dell’interessato. Soprattutto raccomando di aprire i link per vedere quantum mutatur ab illo….Buona lettura.

Caro Tosatti, Lei non deve prendersela con padre Antonio Spadaro, il gesuita che sussurra al Bergoglio. Non lo deve fare per il semplice fatto che pochi anni fa non eravate molto distanti, e fra pochi anni potreste tornare “amici”! Lei deve solo avere tanta cristiana pazienza. Un giorno, vedrà, la Chiesa uscirà da questo incubo e Spadaro diventerà un collaboratore fisso del quotidiano La Verità.

Si stupisce?

Non deve, si ricordi che il padre amava farsi ospitare, in epoca ratzingeriana, sul quotidiano Il Foglio, di Giuliano Ferrara: il quotidiano teocon, ricorda? Il più filo americano che esistesse? Il più agguerrito sui principi non negoziabili! Un quotidiano politicamente molto molto vicino a Silvio Berlusconi, allora in auge…

Pensi che sul quel quotidiano, per esempio, diceva il contrario di quanto afferma oggi il generale dei Gesuiti: parlava persino, con Andrea Monda, un altro “mutante”, dell’esistenza concreta e reale del demonio.

Abbia solo un po’ di pazienza: gli uomini alla Spadaro sono fatti così.

Al Foglio, dove lo conoscono bene, veniva descritto con queste parole: “È uno degli uomini più vanitosi del mondo (non che non abbia di cui vantarsi).

O almeno questo suggerisce l’intensissima attività social: scrive, legge, viaggia, twitta, si affaccia su Instagram con albe e foto (sue e di Papa Francesco, con e senza Papa Francesco). Non vive nascostamente, anzi: commenta, interviene, sottolinea e ritwitta, anche in qualità di pioniere della cosiddetta (parole sue) “cyberteologia”. E gira, va, vede gente (ma non nel senso di Nanni Moretti)…”.

