OSSERVATORE MARZIANO E IL SECCHIO DI GRETA. PREOCCUPATI PER LE BALENE.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, troll vari e collosi, Osservatore Marziano che sta di sicuro più al fresco di noi in questo agosto rovente ha letto con grande gusto le ultime Cronache di Greta, sì, la ragazzina che ahimè ha rinunciato a istruirsi per essere usata in tutti i modi in questa campagna globale sull’ambiente e che si è persino guadagnata una citazione papalina (insomma, non che ci voglia poi tanto, se sei dalla parte giusta…). Ma leggiamo Osservatore Marziano.

Caro Tosatti leggo sul Corriere on line di oggi (ieri per chi legge, N.d.R.) che i “rifiuti corporali” di Greta e dei suoi accompagnatori durante la crociera di 15 giorni sull’Atlantico, finiranno in bocca alle balene al posto della plastica.

E’ materiale organico d’accordo, ma le balene che ne diranno?

Riporta il Corriere che lo skipper tedesco, che con il giovane Casiraghi, accompagnerà Greta e seguito, avrebbe dichiarato che “il secchio per due settimane sostituirà la toelette a bordo della barca da regata…”.

Ma si premura anche di informare il mondo intero che ” si sono organizzati per la dieta vegana di Greta “.

Sollievo generale mondiale a parte, lo skipper spiega anche che detto viaggio non è affatto stato organizzato da poteri trasversali, ma grazie ad un post su Twitter, in cui Greta implorava un passaggio per il vertice Onu a NewYork, non sapendo come andarci.

Un passaggio che non fosse aereo naturalmente, perché inquinante.

Ora, ironia sulla storiella del post su Twitter a parte, che ci fa gridare: – ma a chi volete darla da bere? – la nostra preoccupazione maggiore, per cui attendiamo un intervento anche da Santa Marta, riguarda la storia del “secchio di Greta “.

Sarebbe interessante che qualcuno provvedesse una vignetta sulla reazione delle balene in proposito.

Secondo me l’espressione “Il secchio di Greta” è destinata a passare alla storia, magari qualcuno ci scriverà un romanzo. Lei che ne dice?

