OSSERVATORE MARZIANO NON SI SCANDALIZZA DELLA BENDA. MOSTRA UNA FOTO MADE IN USA…

Marco Tosatti

Cari amici di Stilum Curiae, oggi avevo deciso di prendermi un pomeriggio di quasi vacanza – vacanza punteggiata solo, come al solito dalla moderazione dei commenti….- quando sono stato colpito da un commento contundente proveniente da Marte. E visto che è un commento di attualità attualissima ho sfoderato il computer, ed eccoci qua…E poi ci sarà un commentino-risposta alla domanda di Osservatore Marziano.

Da Osservatore Marziano. Caro Tosatti, allego due foto.

La prima, preceduta dal commento Twitter del giornalista Enrico Mentana che si scandalizza per il violento incivile, inaccettabile, trattamento subito, raffigura il giovane americano accusato di aver ucciso il bravo e coraggioso carabiniere.

La seconda foto illustra, con spiegazione, il medesimo trattamento, made in USA, riservato a persone, suppongo, accusate dello stesso crimine.

Ieri abbiamo letto il commento di una professoressa che disprezzava il povero carabiniere, assassinato, mentre faceva il suo dovere.

Oggi leggiamo il commento di Mentana che si sente offeso per la bendatura- legatura di sicurezza del presunto colpevole dell’omicidio.

Caro Tosatti, ma dove vivete voi terrestri?

La voglio sorprendere per il mio cinismo marziano; sa che cosa mi sono chiesto quando ho visto le foto ed il commento di Mentana? Mi son chiesto: “Ma che ne penserà il Papa Bergoglio? Penserà come Mentana o come la moglie e la madre del carabiniere ucciso e come me ? Lei che ne dice?”.

O.M.

Caro Osservatore, dico, che la capacità di scandalizzarsi a frequenza irregolare, e a scelta, è stupenda. Non mi sembra che ci si sia scandalizzati tanto quanto ci si scandalizza per una benda (e un paio di manette: ma si tratta d uno che ha inferto undici coltellate, non pare una bimba da comunione, che fa, diventa triste se lo ammanettano, si dispacci?) per altre cose. Mi devo essere perso gli scandalizzii per la povera Pamela, violentata e fatta a pezzi, o per la povera Desireé Mariottini, a Roma, o per i bambini di Bibbiano. ma di sicuro ci sono state, queste prese di posizione, sono io che me le sono perse. Quello che non ho perso, in cinquant’anni di professione è la capacità di tanti colleghi, alto o basso locati, di pronunciare il “Serviam” che l’arcangelo scagliò in faccia a Lucifero. Loro non lo scagliano, lo porgono, su un vassoio d’argento contornato di crescione…

