RVC: LA STORIA INFINITA DEI SOLDI GESTITI DAGLI AMICI DI QUESTA CHIESUNCOLA.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, Romana Vulneratus Curia ha letto la lettera che un cavaliere di Malta ha inviato a Sandro Magister, e che è stata pubblicata su Settimo Cielo. Sempre interessantissime le riflessioni di RVC (per amici, nemici e indifferenti), e ancora più interessanti quando spaziano su quella zona nebulosa costituita da soldi cum Vaticano. Sulle turbolente vicende dell’Ordine di Malta vi rimandiamo anche a due articoli recenti de La Nuova Bussola Quotidiana, (uno) e (due) che ci sembrano in singolare sintonia con la lettera giunta a Settimo Cielo. E naturalmente su Stilum Curiae stesso. Buona lettura.

£

Caro Tosatti, la invito a leggere SETTIMO CIELO di Magister di oggi (qui sopra), viene riportata la lettera di un Cavaliere di Malta che evidentemente il sistema vigente non è riuscito a corrompere o intimidire. Non si firma; e fa bene. Deve poter sopravvivere per raccontare il seguito. Bravo Magister, il vecchio leone ha ancora buon fiuto…

La lettera riportata denuncia non solo possibili misfatti da indagare, ma anche il rischio di non sopravvivenza dell’Ordine di Malta, grazie alla componente tedesca che ormai si è imposta grazie al nuovo Gran Cancelliere nominato da Papa Bergoglio, noto per esser più o meno un “distributore di anticoncezionali” con l’appoggio della Santa Sede.

Ma la lettera di questo Cavaliere di Malta propone altre riflessioni di carattere finanziario, spiegando che anche l’Ordine di Malta (come fa il Vaticano) “cura” le risorse finanziarie malate in “cliniche “ svizzere, del Liechtenstein, Panama, ecc., anche aiutato dallo IOR.

L’autore della lettera spiega con un esempio come l’Ordine si sia adattato ai tempi bergogliani dopo la cacciata del Gran Maestro (Mattew Festing) da parte di Papa Bergoglio.

Tosatti, si rende conto che Bergoglio caccia sempre persone perbene senza veri processi (come il card Pell, per esempio) e lo fa sempre facendole denigrare dai vari “tornielli” in circolazione? (Si legga comunque la lettera qui sotto per capire come dietro le mura si risolvono i problemi, anche dei cavalieri di Malta).

Certo questa abitudine alla “cacciata con denigrazione mediatica” non è stile solo di Bergoglio. Venne attuata recentemente anche sotto il pontificato di Benedetto XVI, per cacciare Ettore Gotti Tedeschi dalla Presidenza dello IOR nel 2012, ma venne attuata dal Segretario di Stato Bertone (Papa Benedetto ne era inconsapevole,come dichiarò in una intervista al Messaggero il suo Segretario mons. Georg Ganswein, tanto che stabilì la riabilitazione di Gotti Tedeschi, che Bergoglio si rifiutò di adempiere).

Anche in questo caso si trova lo “zampino” tedesco, infatti la cacciata di Gotti Tedeschi avvenne con un accordo tra Bertone e il VP dell’ IOR (tal R. Schmitz, ex capo di Deutsche Bank) che aveva idee totalmente diverse su come (e dove) gestire l’Istituto….

Solo sulle conclusioni di questa lettera scritta dal Cavaliere di Malta non sono totalmente d’accordo. Scrive alla fine : “non prevalebunt”. Io direi che hanno già “prevalso”, ora vanno loro “cacciati”, con stile bergogliano.

RVC

£

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

LIBRI DI MARCO TOSATTI

Se siete interessati a un libro, cliccate sul titolo….

Categoria: Romana Vulneratus Curia

Questo articolo è stato scritto da wp_7512482