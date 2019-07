RIMINI, SABATO 27 LUGLIO. PROCESSIONE E ADORAZIONE IN “RIPARAZIONE” AL SUMMER PRIDE.

Cari Stilumcuriali, in occasione del Gay Pride di Rimini, che si svolgerà il 27 luglio, abbiamo avuto notizia di due eventi importanti, per i cattolici soprattutto, ma anche semplicemente per chi non condivide il genere di manifestazione che si svolgerà nella città romagnola, di cui siamo ben lieti di darvi notizia; in modo che chi si trova in zona, e ne abbia voglia possa parteciparvi. Fra l’altro alla prima è giunta la benedizione di mons. Athanasius Schneider, una delle non molte voci coraggiose e impavide nella Chiesa odierna. Buona lettura.

COMUNICATO PER LA PROCESSIONE DI RIPARAZIONE

Sabato 27 luglio 2019 avrà luogo a Rimini una manifestazione denominata “Summer Pride” volta a celebrare una serie di comportamenti in sé gravemente disordinati e moralmente riprovevoli, in particolare l’omosessualità.

Questa manifestazione, come altre simili, si svolgerà con il colpevole patrocinio di istituzioni e autorità pubbliche e per più motivi offende chiunque abbia conservato un retto sentire e il semplice buon senso:

– Difende come legittimi comportamenti gravemente immorali

– Contribuisce a far percepire come normale e lecito ciò che è gravemente peccaminoso

– Dà scandalo pubblico incoraggiando oggettivamente al male coloro che assisteranno alla manifestazione

– Offende sfacciatamente la religione cristiana che ha radici millenarie nella città di Rimini

– Non può non contribuire al degrado morale della città in cui si svolgerà.

Una simile iniziativa offende dunque Dio molto più di uncomportamento gravemente immorale compiuto privatamente,proprio per il suo carattere pubblico e, per così dire ufficiale, gridando vendetta al cospetto di Dio e attirando nel modo più tragico i castighi divini sulla nostra povera città.

Il Comitato Beata Chiara da Rimini ricorda infatti a tutti che la legge di natura, scolpita nel cuore di ogni uomo, ed il costante insegnamento della Chiesa, vietano ogni atto sessuale al di fuori del legittimo matrimonio; definiscono come matrimonio solo l’unione fra l’uomo e la donna pienamente aperta alla procreazione; vietano severamente ogni atto contro natura e, in particolare, la sodomia.

Stante la gravità dunque del suddetto “Summer Pride” si invita tutta la cittadinanza a partecipare alla processione che si svolgerà alle ore 10.30 del giorno 27 luglio da piazza Mazzini apiazza Ferrari per riparare l’offesa Maestà Divina, implorare da Dio la conversione di tutti gli sventurati che parteciperanno allamalaugurata iniziativa ed il pieno ristabilimento a Rimini della fede cattolica e della Regalità sociale di Nostro Signore Gesù Cristo.

Comitato “Beata Chiara da Rimini”

IL VESCOVO SCHNEIDER BENEDICE LA PROCESSIONE DI RIPARAZIONE RIMINESE

Sua Eccellenza Reverendissima Mons. Athanasius Schneider benedice la Processione di riparazione al “Summer Pride” di Rimini.

In allegato l’importante e profondo messaggio di sostegno che il Vescovo ha voluto far arrivare al nostro Comitato.

Segno tangibile, questo, di come la Santa Madre Chiesa, attraverso i Suoi pastori, voglia difendere il gregge dall’instancabile tentativo di pervertite la società.

Ma, soprattutto, il messaggio del Vescovo Schneider ribadisce l’importanza della pubblica riparazione davanti a ciò che è un pubblico e grave scandalo.

Pregando anzitutto per la maggior gloria di Dio e per la salvezza delle anime.

Grazie a Mons. Schneider!

Comitato “Beata Chiara da Rimini”

Nel pomeriggio, invece, si avrà un altro importante momento di preghiera e adorazione, organizzato dalla Fraternità Sacerdotale San Pio X. Ecco il comunicato:

Adorazione Eucaristica di riparazione al “Summer Pride”

Con profonda tristezza abbiamo appreso che, ancora una volta, la città di Rimini ospiterà, il prossimo 27 luglio, l’ennesima scandalosa parata omosessualista del cosiddetto “Summer Pride”.

La Fraternità Sacerdotale San Pio X, in accordo al costante insegnamento della Chiesa Cattolica, vuole richiamare al fatto che la pratica dell’omosessualità è un grave disordine, il cui atto specifico è posto, dalle Sacre Scritture, fra i peccati che gridano vendetta al cospetto di Dio e chiamano, già da quaggiù, la Sua giusta punizione.

Non potendo impedire un simile abominio, purtroppo sostenuto e patrocinato da una vasta compagine di pubbliche istituzioni, nella sostanziale ignavia della chiesa locale, vogliamo cercare di riparare ad esso con l’unico strumento nelle nostre mani: la preghiera.

Noi siamo fermamente contrari alla promozione delle perversioni degradanti dell’omosessualismo, un’ideologia antiumana che, in modo sempre più provocatorio ed impositivo, opera per la piena legittimazione di pratiche contrarie alla legge naturale ed a quella divina.

Noi vogliamo, però, “odiare il peccato ed amare il peccatore” (S.Agostino) e per questo preghiamo per la conversione di tutti coloro che, con diverso grado di responsabilità e consapevolezza, cooperano all’affermazione di tale controcultura nella società.

Sabato 27 luglio, dalle ore 14.30 alle 18.30, nella Cappella del Priorato Madonna di Loreto (Via Mavoncello n. 25 a Spadarolo di Rimini) ci raccoglieremo in adorazione della SS. Eucarestia e con la recita del Santo Rosario imploreremo il perdono dell’Onnipotente per l’offesa alla Sua Legge e per lo scandalo pubblico arrecato.

Invitiamo i riminesi ed i villeggianti ad unirsi a noi, anche solo spiritualmente, in quest’atto di riparazione.

Don Chad Kinney

Priore

Aggiornamento del 25 luglio 2019

Agli Organi d’Informazione

Abusivi e Bigotti? Una risposta all’Arcigay di Rimini

Il Comitato «Beata Chiara da Rimini» riguardo alle pubbliche affissioni dei manifesti per la Processione di Riparazione di sabato 27 p.v., ritiene doveroso riferire la realtà dei fatti, pesantemente alterata dalle gravi insinuazioni di Arcigay Rimini.

ABUSIVI: Come avvenuto l’anno scorso, la tipografia a cui ci siamo rivolti ha osservato le consuete procedure previste dall’Amministrazione, compreso il preventivo vaglio e rilascio del necessario nulla osta della Questura. Non vi è stato, dunque, alcun abuso ed eventuali errori nell’esecuzione del servizio non possono, in ogni caso, essere imputati al Comitato che ne è stato solo il committente.

BIGOTTI: Come ha dichiarato il signor Tonti, Arcigay Rimini ha provveduto ad imbrattare i nostri manifesti – ripetiamo: legittimi ed autorizzati – con cartelli che dichiarano: «Affissione abusiva & Bigotta – vi aspettiamo al Summer Pride». A far questo, Arcigay era stata autorizzata? Comunque no, signor Tonti, noi non siamo bigotti. Come le risponderebbe Pier Giorgio Frassati, siamo rimasti cristiani.

Sabato prossimo, pregheremo per riparare al grave scandalo inflitto al Sacro Cuore di Gesù con la pubblica ostentazione del peccato impuro contro natura.

